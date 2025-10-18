Lech Poznań – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

13:31, 18. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań - Pogoń Szczecin: typy i kursy na hitowy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Taofeek Ismaheel
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Taofeek Ismaheel

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Do niedzieli przyjdzie nam czekać na w teorii najciekawszy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. O ligowe punkty rywalizować będą dwie czołowe marki w naszym kraju. Lech Poznań podejmie przed własną publicznością Pogoń Szczecin. Kluby te dzieli w tabeli pięć oczek, ale należy pamiętać o zaległym spotkaniu poznańskiej drużyny.

Przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu zmierzą się dwaj duńscy szkoleniowcy – Niels Frederiksen i Thomas Thomasberg. Pierwszy z nich świętował już mistrzostwo Polski. Drugi z kolei zbiera dopiero doświadczenie w Ekstraklasie. Który z nich będzie miał powody do radości w niedzielę? Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,77
Wygrana Lecha Poznań
przejdź do STS
*Kursy z 18.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Typuj w STS i oglądaj mecze ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Lech ustabilizował formę. Poznaniacy nie przegrali od 12 września i domowej konfrontacji z Zagłębiem Lubin (1:2). Od tego czasu mistrz Polski zaliczył udany start w Lidze Konferencji, rozbijając Rapid Wiedeń 4:1. Z kolei tuż przed rozjazdem piłkarzy na mecze reprezentacji narodowych, Lech wygrał w Katowicach 1:0.

Burzliwy czas ma za sobą natomiast Pogoń, w której doszło do zmiany szkoleniowca. Tymczasowo obowiązki zwolnionego Roberta Kolendowicza przejął Tomasz Grzegorczyk, który nie pomógł drużynie uniknąć porażek z Lechią Gdańsk (3:4) i Legią Warszawa (0:1). Nowym trenerem został Thomas Thomasberg, który w debiucie ograł 2:1 Piasta Gliwice.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, historia

Piłkarze Lecha mają ostatnio świetną passę w meczach z Pogonią. Poznaniacy ogrywają rywala ze Szczecina i to bez straty gola. Wcześniej to Duma Pomorza mogła szczycić się takimi spotkaniami, jak chociażby to w październiku 2023 roku, kiedy Pogoń rozbiła u siebie Lecha 5:0.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Lech Poznań typowany jest przez bukmacherów na faworyta niedzielnej konfrontacji. Sukces mistrza Polski wyceniany jest kursem około 1.80. Współczynnik na remis to zaś między 3.80 a 4.00. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Pogoń Szczecin, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie sięgającym nawet 4.35.

Lech Poznań
Remis
Pogoń Szczecin
1.77
4.00
4.00
1.76
4.15
4.30
1.74
4.00
3.95
1.79
3.98
4.00
1.79
4.15
4.30
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 13:28.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Lecha
  • Remis
  • Wygrana Pogoni
  • Wygrana Lecha 67%
  • Remis 33%
  • Wygrana Pogoni 0%

3+ Votes

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Mecz z udziałem Lecha Poznań i Pogoni Szczecin będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania przy ulicy Bułgarskiej w niedzielę, 19 października o godzinie 14:45.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.