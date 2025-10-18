Lech Poznań – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania
Do niedzieli przyjdzie nam czekać na w teorii najciekawszy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. O ligowe punkty rywalizować będą dwie czołowe marki w naszym kraju. Lech Poznań podejmie przed własną publicznością Pogoń Szczecin. Kluby te dzieli w tabeli pięć oczek, ale należy pamiętać o zaległym spotkaniu poznańskiej drużyny.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu zmierzą się dwaj duńscy szkoleniowcy – Niels Frederiksen i Thomas Thomasberg. Pierwszy z nich świętował już mistrzostwo Polski. Drugi z kolei zbiera dopiero doświadczenie w Ekstraklasie. Który z nich będzie miał powody do radości w niedzielę? Mój typ: wygrana Lecha Poznań.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lech Poznań – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa
Radosław Murawski
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Patrik Walemark
Uraz więzadła
Niepewny
Ali Gholizadeh
Uraz uda
Koniec października 2025
Leo Borges
Kontuzja kolana
Koniec października 2025
Lech Poznań – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki
W ostatnich tygodniach Lech ustabilizował formę. Poznaniacy nie przegrali od 12 września i domowej konfrontacji z Zagłębiem Lubin (1:2). Od tego czasu mistrz Polski zaliczył udany start w Lidze Konferencji, rozbijając Rapid Wiedeń 4:1. Z kolei tuż przed rozjazdem piłkarzy na mecze reprezentacji narodowych, Lech wygrał w Katowicach 1:0.
Burzliwy czas ma za sobą natomiast Pogoń, w której doszło do zmiany szkoleniowca. Tymczasowo obowiązki zwolnionego Roberta Kolendowicza przejął Tomasz Grzegorczyk, który nie pomógł drużynie uniknąć porażek z Lechią Gdańsk (3:4) i Legią Warszawa (0:1). Nowym trenerem został Thomas Thomasberg, który w debiucie ograł 2:1 Piasta Gliwice.
Lech Poznań – Pogoń Szczecin, historia
Piłkarze Lecha mają ostatnio świetną passę w meczach z Pogonią. Poznaniacy ogrywają rywala ze Szczecina i to bez straty gola. Wcześniej to Duma Pomorza mogła szczycić się takimi spotkaniami, jak chociażby to w październiku 2023 roku, kiedy Pogoń rozbiła u siebie Lecha 5:0.
Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie
Lech Poznań typowany jest przez bukmacherów na faworyta niedzielnej konfrontacji. Sukces mistrza Polski wyceniany jest kursem około 1.80. Współczynnik na remis to zaś między 3.80 a 4.00. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Pogoń Szczecin, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie sięgającym nawet 4.35.
Lech Poznań – Pogoń Szczecin, przewidywane składy
|2Joel Pereira
|3Alex Douglas
|7Yannick Agnero
|15Michal Gurgul
|23Gísli Thórdarson
|27Wojciech Mońka
|33Mateusz Pruchniewski
|56Kornel Lisman
|77Luis Palma
|88Taofeek Ismaheel
|99Pablo Rodriguez
|2Marian Huja
|6Jan Biegański
|10Adrian Przyborek
|14Jose Pozo
|15Hussein Ali
|17Jakub Lis
|18Paul Mukairu
|31Krzysztof Kamiński
|35Maciej Wojciechowski
|38Rafal Jakubowski
|61Kacper Smoliński
|99Kacper Kostorz
Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Lecha 67%
- Remis 33%
- Wygrana Pogoni 0%
3+ Votes
Lech Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja meczu
Mecz z udziałem Lecha Poznań i Pogoni Szczecin będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania przy ulicy Bułgarskiej w niedzielę, 19 października o godzinie 14:45.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.