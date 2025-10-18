Lech Poznań – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Taofeek Ismaheel

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Do niedzieli przyjdzie nam czekać na w teorii najciekawszy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. O ligowe punkty rywalizować będą dwie czołowe marki w naszym kraju. Lech Poznań podejmie przed własną publicznością Pogoń Szczecin. Kluby te dzieli w tabeli pięć oczek, ale należy pamiętać o zaległym spotkaniu poznańskiej drużyny.

Przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu zmierzą się dwaj duńscy szkoleniowcy – Niels Frederiksen i Thomas Thomasberg. Pierwszy z nich świętował już mistrzostwo Polski. Drugi z kolei zbiera dopiero doświadczenie w Ekstraklasie. Który z nich będzie miał powody do radości w niedzielę? Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Radosław Murawski Uraz nogi Niepewny Daniel Håkans Uraz kostki Nieznany Patrik Walemark Uraz więzadła Niepewny Ali Gholizadeh Uraz uda Koniec października 2025

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Leo Borges Kontuzja kolana Koniec października 2025

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Lech ustabilizował formę. Poznaniacy nie przegrali od 12 września i domowej konfrontacji z Zagłębiem Lubin (1:2). Od tego czasu mistrz Polski zaliczył udany start w Lidze Konferencji, rozbijając Rapid Wiedeń 4:1. Z kolei tuż przed rozjazdem piłkarzy na mecze reprezentacji narodowych, Lech wygrał w Katowicach 1:0.

Burzliwy czas ma za sobą natomiast Pogoń, w której doszło do zmiany szkoleniowca. Tymczasowo obowiązki zwolnionego Roberta Kolendowicza przejął Tomasz Grzegorczyk, który nie pomógł drużynie uniknąć porażek z Lechią Gdańsk (3:4) i Legią Warszawa (0:1). Nowym trenerem został Thomas Thomasberg, który w debiucie ograł 2:1 Piasta Gliwice.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, historia

Piłkarze Lecha mają ostatnio świetną passę w meczach z Pogonią. Poznaniacy ogrywają rywala ze Szczecina i to bez straty gola. Wcześniej to Duma Pomorza mogła szczycić się takimi spotkaniami, jak chociażby to w październiku 2023 roku, kiedy Pogoń rozbiła u siebie Lecha 5:0.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Lech Poznań typowany jest przez bukmacherów na faworyta niedzielnej konfrontacji. Sukces mistrza Polski wyceniany jest kursem około 1.80. Współczynnik na remis to zaś między 3.80 a 4.00. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Pogoń Szczecin, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie sięgającym nawet 4.35.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Lecha

Remis

Wygrana Pogoni Wygrana Lecha 67%

Remis 33%

Wygrana Pogoni 0% 3+ Votes

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Mecz z udziałem Lecha Poznań i Pogoni Szczecin będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania przy ulicy Bułgarskiej w niedzielę, 19 października o godzinie 14:45.

