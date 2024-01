US Lecce - Juventus FC: typy i kursy na mecz Serie A. Ostatnie niedzielne spotkanie odbędzie się w na Via del Mare. Faworytem rywalizacji są Bianconeri. Starcie zacznie się o godzinie 20:45.

US Lecce – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Juventus zaprezentował się z dobrej strony w miniony wtorek, wygrywając przekonująco z Sassuolo. Do wygranej Starą Damę poprowadził Dusan Vlahović, który okrasił występ dubletem. Kropkę nad “i” postawił natomiast Federico Chiesa. Turyńczycy wygrali 3:0.

Lecce to natomiast ekipa, która plasuje się obecnie w drugiej połówce ligowej stawki. W poprzednią niedzielę Lazio znalazło panaceum na drużynę z Via del Mare. Niepokojące dla fanów Lecce może być również to, że w ostatnich czterech meczach w lidze włoskiej ten zespół strzelił tylko jednego gola.

Drużyna Roberto D’Aversy miała ostatnio trudności ze zdobywaniem bramek. Mając też na uwadze to, że Juve wygrywał do zera z Frosinone oraz Sassuolo, to faworyt tak naprawdę rysuje się sam. Godny rozważenia może być typ nie tylko na wygraną gości, ale również na to, że Dusan Vlahović skieruje piłkę do siatki. Bez wątpienia Serb będzie miał motywację na to, aby poprawić swój bilans goli. Typ: wygrana Juventusu.

US Lecce – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. Lecce będzie musiało radzić sobie bez Nicoli Sansone. Z kolei w zespole z Turynu nie będą mogli zagrać Mattia De Sciglio oraz Moise Kean. Ponadto wiadomo, że zawieszenie są też Paul Pogba i Nicolo Fagioli.

US Lecce – Juventus FC, ostatnie wyniki

Drużyna Roberto D’Aversy jest od czterech meczów bez wygranej. W tym czasie Lecce poniosło trzy porażki i remis. W roli gospodarza ekipa z Via del Mare wygrała tylko raz w ostatnich czterech starciach, gdy pokonała Frosinone Calcio (2:1).

Ekipa Massimiliano Allegriego to z kolei zespół, będący od 17 meczów bez wygranej. Juventus zaliczył ogólnie sześć zwycięstw z rzędu. Ostatnio w pokonanym polu pozostawił Sassuolo (3:0). W roli gościa turyńczycy nie przegrali od siedmiu spotkań.

US Lecce – Juventus FC, historia

Turyńczycy wygrali w każdym z czterech ostatnich meczów z ekipy z Via del Mare. Juventus ostatnią porażkę z Lecce zaliczył w lutym 2011 roku, wygrywając 2:0. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą we wrześniu minionego roku, wygrywając wówczas 1:0 po trafieniu Arkadiusza Milika.

US Lecce – Juventus FC, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.70. Rejestrując się z kodem Superbet GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego pakietu promocyjnego.

Lecce Remis Juventus FC 6.00 3.70 1.67 6.00 3.70 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2024 12:02 .

US Lecce – Juventus FC, przewidywane składy

Można spodziewać się tego, że w niedzielnej konfrontacji w ataku gości w wyjściowym składzie zabraknie Arkadiusza Milik. Bardziej realny scenariusz zakłada, że za gole odpowiedzialni będą Dusan Vlahović oraz Kenan Yıldız. U gospodarzy warto natomiast zwrócić uwagę przede wszystkim Yiber Ramadani.

Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 11 Nicola Sansone 12 Lorenzo Venuti 13 Patrick Dorgu 18 Medon Berisha 21 Federico Brancolini 27 Gabriel Strefezza 29 Alexis Blin 40 Jasper Samooja 91 Roberto Piccoli 7 Federico Chiesa 12 Alex Sandro 14 Arkadiusz Milik 17 Samuel Iling 20 Fabio Miretti 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Lecce Roberto D’Aversa 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 11 Nicola Sansone 12 Lorenzo Venuti 13 Patrick Dorgu 18 Medon Berisha 21 Federico Brancolini 27 Gabriel Strefezza 29 Alexis Blin 40 Jasper Samooja 91 Roberto Piccoli 7 Federico Chiesa 12 Alex Sandro 14 Arkadiusz Milik 17 Samuel Iling 20 Fabio Miretti 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge

US Lecce – Juventus FC, typ kibiców

US Lecce – Juventus FC, transmisja meczu

Rywalizacja z udziałem Lecce i Juventusu zaplanowana jest na niedzielę (21 stycznia) na godzinę 20:45. Transmisję tego spotkania można śledzić na antenach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4, a także w internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

