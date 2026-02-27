Le Havre AC – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

20:46, 27. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Le Havre AC - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 24. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (28 lutego) o godzinie 21:05.

Bradley Barcola
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Le Havre – PSG, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain swoje najbliższe spotkanie rozegra już w sobotni wieczór. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się na wyjeździe z Le Havre AC w ramach 24. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji w świetnym nastroju, ponieważ udało im się wyeliminować AS Monaco z Ligi Mistrzów i tym samym wywalczyć awans do 1/8 finału. Nadchodzący mecz ligowy ma być dla mistrzów Francji spacerkiem, ale nie można skreślać przed pierwszym gwizdkiem gospodarzy. Niewątpliwie jednak nadchodzące starcie zapowiada się jednostronnie.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
1.98
obie drużyny strzelą gola – nie
*Kursy z 27.02.2026 20⁚32 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Le Havre – PSG, ostatnie wyniki

Le Havre gra w kratkę. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 ze Strasbourgiem i 2:1 z Toulouse), zanotowali jeden remis (0:0 z Monaco), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Lens oraz 0:2 z Nantes).

Paris Saint-Germain natomiast wciąż nie złapało odpowiedniego rytmu. W pięciu ostatnich spotkaniach mistrzowie Francji odnieśli trzy zwycięstwa (5:0 z Marsylią, 3:2 z Monaco w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z Metz), zanotowali jeden remis (2:2 z Monaco w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Rennes).

Le Havre – PSG, historia

Rywalizacja Le Havre i PSG ma swoje korzenie w dawnych rozgrywkach francuskiej piłki nożnej, ponieważ Le Havre należy do najstarszych klubów w kraju. W historii oba zespoły spotykały się głównie w meczach ligowych oraz w krajowych pucharach, choć często grały na różnych poziomach rozgrywkowych. Wraz ze wzrostem potęgi PSG w XXI wieku różnica sportowa i finansowa między klubami wyraźnie się zwiększyła. Mimo to każde bezpośrednie starcie budzi zainteresowanie, szczególnie gdy mecz odbywa się w Normandii.

Le Havre – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Le Havre natomiast sięga nawet 9.40.

Le Havre
Paris Saint-Germain
9.40
5.75
1.28
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2026 20:40

Le Havre – PSG, kto wygra?

Le Havre – PSG, przewidywane składy

Le Havre – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Le Havre – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

