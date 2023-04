PressFocus Na zdjęciu: Evgeniy Shikavka i Jakub Łukowski

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Zagłębie Lubin 2.65 3.25 2.87 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 12:33 .

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

PKO BP Ekstraklasa powoli wkracza w decydującą fazę – niedługo poznamy mistrza, pucharowiczów oraz spadkowiczów. Pojedynek pomiędzy Koroną Kielce a Zagłębie Lubin w 29. kolejce może mieć kluczowe znaczenie w kontekście utrzymania dla obu tych zespołów. Złocisto-Krwiści przed tą serię gier mają na swoim koncie 34 punkty i zajmują 11. miejsce, natomiast Miedziowi uzbierali 31 oczek i są na 15. pozycji. Na dole tabeli panuje wielki ścisk. Która z tych ekip w niedzielę będzie w lepszym humorze?

Złocisto-Krwiści są w dużo lepszej dyspozycji niż Miedziowi i dzięki ewentualnemu zwycięstwu mogą znacznie przybliżyć się do utrzymania. Nasz typ: wygrana Korony Kielce.

Fortuna 2.65 Zwycięstwo Korony Kielce Przejdź do Fortuna

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – uważa natomiast, że tylko jedna z drużyn strzeli gola w niedzielnym spotkaniu. Typ Kuby: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

Jakub Fortuna 1.92 Obie drużyny strzelą gola – nie Przejdź do Fortuna

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Gospodarze nie mają żadnych problemów zdrowotnych, a w zespole gości najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanych Mateusza Bartolewskiego oraz Dawida Kurminowskiego.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Kamila Kuzerę imponuje w ostatnich tygodniach. Korona Kielce może pochwalić się serią sześciu meczów bez porażki. Złocisto-Krwiści w tamten weekend wygrali bardzo ważne starcie z Jagiellonią Białystok (2:1).

Miedziowi z kolei złapali zadyszkę i nie mogą zanotować zwycięstwa od pięciu spotkań na ligowych boiskach. Ekipa, której szkoleniowcem od listopada 2022 roku jest Waldemar Fornalik, w poprzedniej kolejce przegrała 0:2 z Górnikiem Zabrze.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, historia

Na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami Zagłębie Lubin wygrało dwukrotnie, Korona Kielce odniosła jedno zwycięstwo i byliśmy świadkami dwóch remisów. Ostatnie starcie Miedziowych ze Złocisto-Krwistymi zakończyło się wynikiem 1:1, a na listę strzelców wpisali się wówczas Rafał Adamski stronie Zagłębia Lubin oraz Miłosz Trojak po stronie Korony Kielce. Był to mecz w ramach 12. kolejki aktualnej kampanii PKO BP Ekstraklasy.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem meczu na Suzuki Arenie są gospodarze. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi około 2.65, a typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 2.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.20. Przy okazji obstawiania tego spotkania możesz skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu można liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp wykorzystaj nasz kod promocyjny Fortuna GOAL.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Korony 100% remisem 0% zwycięstwem Zagłębia 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Korony

remisem

zwycięstwem Zagłębia

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Suzuki Arenie w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 12:30.

Zakłady bez ryzyka do 600zł + freebety 30zł z kodem GOAL Jeden z liderów rynku Sprawdź +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.