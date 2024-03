Korona Kielce - Cracovia, typy na mecz 24. kolejki Ekstraklasy. Obie ekipy są dość poważnie zamieszane w walce o utrzymanie. Wiosną wygrały tylko po jednym spotkaniu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cracovia

Korona Kielce Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2024 17:11 .

Korona – Cracovia, typy i przewidywania

Korona Kielce oraz Cracovia są zamieszane w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Obie drużyny punktują poniżej oczekiwań, co oznacza, że do ostatnich kolejek będą drżeć o ligowy byt. Wiosną wygrały tylko po jednym spotkaniu. W tej rywalizacji trudno wskazać faworyta, mając na uwadze, z jakimi problemami mierzą się zarówno podopieczni Kamila Kuzery, jak i Jacka Zielińskiego. Pasy znakomicie rozpoczęły rundę wiosenną, natomiast w ostatnich tygodniach wróciły do rzeczywistości. Faktem jest, że Korona dysponuje bardzo słabą defensywą, zaś całkiem nieźle wygląda w ataku. Cracovia znacznie lepiej wygląda z kolei w grze obronnej. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na YouTube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie. Typuje on, że w tym spotkaniu lepsza okaże się Korona Kielce.

Korona – Cracovia, ostatnie wyniki

Korona Kielce ma tyle samo punktów, co znajdująca się w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice. Wiosną wygrała tylko raz – przeciwko ŁKS-owi Łódź (2-1). W minionej kolejce przegrała z Zagłębiem Lubin (0-1), a w międzyczasie pożegnała się z Pucharem Polski po porażce z Jagiellonią Białystok. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka.

Cracovia również zaczęła rundę wiosenną od wygranej. W imponującym stylu pokonała Radomiaka Radom aż 6-0, co okazało się jak do tej pory jedynym zwycięstwem. Później Pasy podzieliły się punktami z Zagłębiem Lubin (1-1) i Piastem Gliwice (0-0), a także przegrały z Wartą Poznań (0-1). Nad strefą spadkową mają cztery punkty przewagi.

Korona – Cracovia, historia

Jesienią spotkanie tych ekip nie było zbyt emocjonujące. Mecz w Krakowie zakończył się bezbramkowym remisem. Na przestrzeni dziewięćdziesięciu minut lepiej wyglądała Cracovia, która nie potrafiła wykorzystać swoich okazji. Na zwycięstwo w Kielcach Pasy czekają od 2018 roku.

Korona – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta sobotnich zawodów. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi najczęściej 2.50. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Cracovii jest to nawet 3.05. Kurs na remis waha się między 3.15 a 3.30. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Wystarczy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Korona – Cracovia, przewidywane składy

Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Korona Kielce Kamil Kuzera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 1 Konrad Forenc 4 Piotr Malarczyk 6 Jacek Podgorski 13 Milosz Strzebonski 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 23 Marcel Pieczek 66 Milosz Trojak 88 Martin Remacle 98 Mateusz Czyzycki 5 Virgil Ghita 7 Patryk Makuch 17 Mateusz Bochnak 19 Davíd Kristján Ólafsson 20 Karol Knap 31 Lukas Hrosso 63 Filip Rozga

Korona – Cracovia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Korony 100% Remis 0% Wygrana Cracovii 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Korony

Remis

Wygrana Cracovii

Korona – Cracovia, transmisja meczu

Sobotni mecz 24. kolejki Ekstraklasy między Koroną Kielce a Cracovią rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport. Istnieje możliwość śledzenia transmisji również w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

