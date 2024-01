Juventus FC - US Sassuolo: typy i kursy na mecz Serie A. Ostatnie spotkanie w ramach 20. kolejki Serie A wyjątkowe odbędzie się dopiero we wtorkowy wieczór. Faworytem są gospodarze, ale Neroverdi liczą na sprawienie niespodzianki. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.

fot. Imago/ Daniele Buffa Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus FC Sassuolo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 stycznia 2024 15:18 .

Juventus FC – US Sassuolo, typy na mecz i przewidywania

Juventus i Sassuolo to drużyny, które zakończa zmagania w ramach 20. kolejki ligi włoskiej. Stara Dama przystąpi do potyczki, chcąc zmniejszyć stratę punktową do pierwszego Interu Mediolan. Jednocześnie turyńczycy liczą na czwarte z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Ekipa z MAPEI Stadium ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo z Fioreniną. Sassuolo jednocześnie wróciło na zwycięskie tory po sześciu spotkaniach bez zwycięstwa.

Neroverdi słyną z tego, że często zdobywają bramki w roli gościa. Mając jednak na uwadze to, że Juve na Allianz Stadium czuje się mocne i to, że Stara Dama jest mocniejsza w tej kampanii, to warto rozważyć opcję ze skromnym zwycięstwem gospodarzy. Typ: Juventus wygra 2:1.

Juventus FC – US Sassuolo, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. Juventus będzie musiał radzić sobie bez Mattii De Sciglio, Nicolo Fagioliego, Paula Pogby, Adriena Rabiota i Moise Keana. W drużynie gości wyłączeni z gry będą natomiast: Gregoire Defrel, Pedro Obiang, Uros Racić czy Matias Vina.

Juventus FC – US Sassuolo, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego powalczą we wtorek wieczorem o piąte z rzędu zwycięstwo u siebie. Juventus ostatnio był lepszy między innymi od takich ekip jak: Frosinone (4:0), Salernitana (6:1), AS Roma (1:0) czy SSC Napoli (1:0).

Zespół Alessio Dionisiego to natomiast na razie zespół, koncentrujący się na walce o utrzymanie. Sassuolo na wyjeździe wygrało po raz ostatni 26 listopada minionego roku. W kolejnych czterech meczach Neroverdi zaliczyli cztery porażki i remis.

Juventus FC – US Sassuolo, historia

W ostatnim starciu z udziałem obu ekip z września minionego roku padło łącznie sześć goli. Górą było Sassuolo (4:2). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie lepszy był Juventus. Z kolei w dwóch starciach górą byli Zielono-czarni.

Juventus FC – US Sassuolo, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 4.75. Warto wykorzystać kod promocyjny do Superbet u tego bukmachera, bo można skorzystać wówczas między innymi z atrakcyjnych bonusów.

Juventus FC Remis Sassuolo 1.42 5.00 7.50 1.42 5.00 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 stycznia 2024 15:18 .

Juventus FC – US Sassuolo, przewidywane składy

Fani turyńskiej ekipy mogą spodziewać się w ataku we wtorkowym starciu duetu Dusan Vlahović – Kenan Yildiz. Między słupkami bramki Juve stanie najpewniej Wojciech Szczęsny. U gości warto zwrócić uwagę między innymi na Domenico Berardieg, który zresztą niejednokrotnie był łączony z transferem do ekipy z Allianz Stadium.

Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sassuolo Alessio Dionisi Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sassuolo Alessio Dionisi Rezerwowi ▼ 7 Federico Chiesa 12 Alex Sandro 14 Arkadiusz Milik 17 Samuel Iling 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 2 Filippo Missori 8 Samuele Mulattieri 11 Nedim Bajrami 13 Gianmarco Ferrari 15 Emil Konradsen Ceide 19 Agustín Álvarez 20 Samu Castillejo 23 Cristian Volpato 25 Gianluca Pegolo 28 Alessio Cragno 35 Luca Lipani Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sassuolo Alessio Dionisi Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Sassuolo Alessio Dionisi Rezerwowi ▼ 7 Federico Chiesa 12 Alex Sandro 14 Arkadiusz Milik 17 Samuel Iling 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 2 Filippo Missori 8 Samuele Mulattieri 11 Nedim Bajrami 13 Gianmarco Ferrari 15 Emil Konradsen Ceide 19 Agustín Álvarez 20 Samu Castillejo 23 Cristian Volpato 25 Gianluca Pegolo 28 Alessio Cragno 35 Luca Lipani

Juventus FC – US Sassuolo, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu 100% wygraną Sassuolo 0% remisem 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Juventusu

wygraną Sassuolo

remisem

Juventus FC – US Sassuolo, transmisja meczu

Rywalizacja z udziałem Juventusu i Sassuolo zaplanowana jest na wtorek (16 stycznia) na godzinę 20:45. Transmisję tego spotkania można śledzić na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4, a także w internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

