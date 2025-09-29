Inter Mediolan – Slavia Praga: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

Inter Mediolan w roli gospodarza podejmie Slavię Praga w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Faworytem spotkania bez dwóch zdań będzie drużyna Piotra Zielińskiego. Sprawdź typy na mecz Inter - Slavia.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Slavia: typy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że Inter Mediolan będzie faworytem meczu ze Slavią Praga. Porównując obie drużyny, trudno znaleźć aspekt, w którym dominowałaby drużyna z Czech. Patrząc na formę Nerazzurrich, która uległa wyraźnej poprawie, można odnieść wrażenie, że nie powinni mieć problemów ze zdobyciem kompletu punktów. Dodatkowo oba zespoły są dość overowe, więc minimum dwie bramki powinniśmy zobaczyć. Mój typ: Inter wygra i powyżej 1.5 goli.

STS 1.47 Inter wygra i powyżej 1.5 goli Zagraj!

Inter – Slavia: ostatnie wyniki

Cristian Chivu i spółka poprawili w ostatnim czasie wyniki, a po dwóch porażkach z rzędu nie ma już śladu. Inter Mediolan w ostatnich dniach mógł trzykrotnie cieszyć się ze zwycięstwa. W Lidze Mistrzów pokonali na wyjeździe Ajax Amsterdam (2:0). Natomiast na krajowym podwórku zdobyli komplet punktów w rywalizacji z Sassuolo (2:1) i Cagliari (2:0). We wtorek mogą zanotować czwartą wygraną z rzędu.

Slava Praga to gigant w lidze czeskiej, więc nie dziwi, że forma zespołu jest na wysokim poziomie. Warto odnotować, że od maja bieżącego roku są niepokonani. W trwających rozgrywkach notują passę dwunastu spotkań z rzędu bez porażki. Ostatnio pokonali m.in. Duklę Praga (2:0) czy Brozany w Pucharze Czech (2:0). Wcześniej dwukrotnie remisowali, raz w lidze z Libercem (1:1), a raz w Lidze Mistrzów z Bodo (2:2).

Inter – Slavia: historia

Do tej pory Inter i Slavia rywalizowały ze sobą tylko czterokrotnie. Po raz pierwszy mierzyli się w 1938 roku w ramach Mitropa Cup. Pierwsze spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem zespołu z Czech (9:0). W rewanżu górą byli Il Biscione (3:1). Ostatni raz w Lidze Mistrzów los skrzyżował ich drogi w sezonie 2019/2020 w fazie grupowej. W Mediolanie padł remis (1:1), zaś w Pradze zwyciężyli podopieczni Simone Inzaghiego, wygrywając (3:1).

Inter – Slavia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu będzie Inter Mediolan. Kurs na wygraną Nerazzurrich wynosi zaledwie 1.34. Z kolei zwycięstwo Slavii Praga można dodać do kuponu ze współczynnikiem 8.50. Zakładając konto u bukmachera STS podaj kod promocyjny GOALPROMO, a otrzymasz na start bonus powitalny 660 zł.

Inter Mediolan Slavia Praga 1.34 5.40 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2025 19:40 .

Inter – Slavia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Inter Mediolan

Remis

Slavia Praga Inter Mediolan

Remis

Slavia Praga 0 Votes

Inter – Slavia: przewidywane składy

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Lautaro, Esposito

Slavia: Stanek – Doudera, Holes, Zima, Mbodji – Zafeiris, Dorley – Kusej, Chory, Provod

Inter – Slavia: transmisja meczu

Mecz Inter Mediolan – Slavia Praga odbędzie się we wtorek (30 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.