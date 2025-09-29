Inter Mediolan – Slavia Praga: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

Inter – Slavia: typy bukmacherskie
Nie ulega wątpliwości, że Inter Mediolan będzie faworytem meczu ze Slavią Praga. Porównując obie drużyny, trudno znaleźć aspekt, w którym dominowałaby drużyna z Czech. Patrząc na formę Nerazzurrich, która uległa wyraźnej poprawie, można odnieść wrażenie, że nie powinni mieć problemów ze zdobyciem kompletu punktów. Dodatkowo oba zespoły są dość overowe, więc minimum dwie bramki powinniśmy zobaczyć. Mój typ: Inter wygra i powyżej 1.5 goli.
Inter – Slavia: ostatnie wyniki
Cristian Chivu i spółka poprawili w ostatnim czasie wyniki, a po dwóch porażkach z rzędu nie ma już śladu. Inter Mediolan w ostatnich dniach mógł trzykrotnie cieszyć się ze zwycięstwa. W Lidze Mistrzów pokonali na wyjeździe Ajax Amsterdam (2:0). Natomiast na krajowym podwórku zdobyli komplet punktów w rywalizacji z Sassuolo (2:1) i Cagliari (2:0). We wtorek mogą zanotować czwartą wygraną z rzędu.
Slava Praga to gigant w lidze czeskiej, więc nie dziwi, że forma zespołu jest na wysokim poziomie. Warto odnotować, że od maja bieżącego roku są niepokonani. W trwających rozgrywkach notują passę dwunastu spotkań z rzędu bez porażki. Ostatnio pokonali m.in. Duklę Praga (2:0) czy Brozany w Pucharze Czech (2:0). Wcześniej dwukrotnie remisowali, raz w lidze z Libercem (1:1), a raz w Lidze Mistrzów z Bodo (2:2).
Inter – Slavia: historia
Do tej pory Inter i Slavia rywalizowały ze sobą tylko czterokrotnie. Po raz pierwszy mierzyli się w 1938 roku w ramach Mitropa Cup. Pierwsze spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem zespołu z Czech (9:0). W rewanżu górą byli Il Biscione (3:1). Ostatni raz w Lidze Mistrzów los skrzyżował ich drogi w sezonie 2019/2020 w fazie grupowej. W Mediolanie padł remis (1:1), zaś w Pradze zwyciężyli podopieczni Simone Inzaghiego, wygrywając (3:1).
Inter – Slavia: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu będzie Inter Mediolan. Kurs na wygraną Nerazzurrich wynosi zaledwie 1.34. Z kolei zwycięstwo Slavii Praga można dodać do kuponu ze współczynnikiem 8.50. Zakładając konto u bukmachera STS podaj kod promocyjny GOALPROMO, a otrzymasz na start bonus powitalny 660 zł.
Inter – Slavia: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Inter Mediolan
- Remis
- Slavia Praga
0 Votes
Inter – Slavia: przewidywane składy
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Lautaro, Esposito
Slavia: Stanek – Doudera, Holes, Zima, Mbodji – Zafeiris, Dorley – Kusej, Chory, Provod
Inter – Slavia: transmisja meczu
Mecz Inter Mediolan – Slavia Praga odbędzie się we wtorek (30 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.