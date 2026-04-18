Everton FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Everton – Liverpool: typy bukmacherskie

\W 33. kolejce Premier League czeka nas kilka hitowych spotkań. Takowym z pewnością są derby, do których dojdzie na Hill Dickinson Stadium. To tam w obecności ponad pięćdziesięciu tysięcy widzów możemy być świadkami derbowej wygranej Evertonu. Gospodarze, zdaniem bukmacherów, nie są faworytem z Liverpoolem. To oni jednak wygrali dwa ostatnie domowe pojedynki bez straty gola, a The Reds na wyjazdowy sukces w lidze czekają od końcówki lutego. Jak będzie w niedzielę? Mój typ: wygrana Evertonu.

Oskar STS 3,05 Wygrana Evertonu przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Everton – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Evertonu na marcową przerwę reprezentacyjną wybierali się w znakomitych nastrojach. Piłkarze tego zespołu rozbili bowiem u siebie 3:0 Chelsea. Ten prestiżowy sukces nie natchnął jednak zespołu do rozpoczęcia serii zwycięstw. Po wznowieniu rozgrywek Everton znów mierzył się z klubem z Londynu. Tym razem był do Brentford, z którym udało się tylko zremisować 2:2.

Liverpool w sezonie 2025/2026 nie wygra żadnego trofeum. Całkiem niedawno The Reds zostali wyeliminowani z Pucharu Anglii przez Manchester City (0:4). Cztery gole piłkarzom Arne Slota strzelili także zawodnicy PSG. Oni potrzebowali jednak do tego dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Bezradny Liverpool odpadł zasłużenie z paryżanami, tracąc szansę na jakikolwiek sukces w bieżącej kampanii.

Everton – Liverpool: historia

We wrześniu ubiegłego roku Everton stawił się na Anfield z nadzieją, że uda mu się pokonać swojego derbowego rywala. Jak się później okazało, po pół godziny gry temat był już prawie zamknięty. Liverpool objął dwubramkowe prowadzenie, pozwalając przyjezdnym jedynie na strzelenie gola kontaktowego.

Everton – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Liverpool, o czym świadczy współczynnik 2.30 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Everton, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.05. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.15.

Everton – Liverpool: kto wygra?

Everton – Liverpool: przewidywane składy

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Ngumoha; Isak

Everton – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Everton – Liverpool odbędzie się w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

