Inter Mediolan – Bologna FC: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

Inter Mediolan - Bologna FC: typy i kursy na mecz 18. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 20:45.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Inter – Bologna, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 18. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Bologną. Nie tak dawno drużyny miały okazje ze sobą rywalizować w półfinale Superpucharu Włoch. Finalistę dopiero wyłoniła seria rzutów karnych, a w nich lepsi okazali się podopieczni Vincenzo Italiano. Teraz wicemistrzowie Italii z pewnością będą chcieli się zrewanżować. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uwazam, że w niedzielnym spotkaniu obaj bramkarze zakończą zmagania bez czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 1.98 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Inter – Bologna, ostatnie wyniki

Inter Mediolan prezentuje dość dobrą formę, choć zdarzają im się pojedyncze wpadki. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Como, 2:1 z Genoą oraz 1:0 z Atalantą Bergamo), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Liverpoolem w Lidze Mistrzów i po rzutach karnych z Bologną w półfinale Superpucharu Włoch).

Bologna natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Vincenzo Italiano sięgnęli po dwa zwycięstwa (2:1 z Celtą Vigo w Lidze Europy i po rzutach karnych z Interem Mediolan w półfinale Superpucharu Włoch), zaliczyli jeden remis (1:1 z Sassuolo), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Juventusem oraz 0:2 z SSC Napoli w finale Superpucharu Włoch).

Inter – Bologna, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Bologną ma długą historię sięgającą początków Serie A i obejmuje dziesiątki ligowych starć, w których częściej górą byli mediolańczycy, choć Bologna potrafiła sprawiać niespodzianki. W przeszłości oba kluby należały do ścisłej włoskiej czołówki, a Bologna w latach 30., 40. i 60. zdobywała mistrzostwa Włoch, rywalizując z Interem o krajową dominację. Z biegiem lat mecze tych drużyn nabrały charakteru starcia utytułowanego giganta z ambitnym zespołem, który regularnie próbuje przełamywać hierarchię. Kilka dni temu doszło do kolejnego rozdziału tej rywalizacji, gdy w półfinale Superpucharu Włoch po rzutach karnych lepsi okazali się podopieczni Vincenzo Italiano.

Inter – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem zdecydowanym niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwo Bologni natomiast sięga nawet 6.75.

Inter Mediolan Bologna 1.44 4.40 6.75 Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 16:23

Inter – Bologna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Bologni wygraną Interu

remisem

wygraną Bologni 0 Votes

Inter – Bologna, przewidywane składy

Inter – Bologna, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Bologna będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

