Hiszpania – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2025)

Hiszpania – Turcja: typy i kursy na mecz kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Czy ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zakończy eliminacje z kompletem punktów? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Hiszpanii

Hiszpania – Turcja, typy i przewidywania

Przed nami ostatnia seria gier w eliminacjach do MŚ 2026, w której zmierzą się dwie najlepsze drużyny grupy E, czyli Hiszpania i Turcja. Hiszpanie prowadzą w tabeli z dorobkiem 15 punktów, a Turcy znajduje się tuż za nimi z 12 oczkami.

Podopieczni Luisa de la Fuente mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, więc nawet minimalna porażka nie odbierze im bezpośredniego awansu. Z kolei ekipa Vincenzo Montelli jest pewna gry w barażach, niezależnie od wyniku tego meczu.

Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.

Moim zdaniem w meczu Hiszpania – Turcja oba zespoły mogą zdobyć bramkę, bo wymienione ekipy preferują ofensywny styl gry. Zarówno Hiszpanie, jak i Turcy potrafią szybko kreować sytuacje i regularnie wywierają presję na rywalach. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest STS 2.02 BTTS – tak Przejdź do STS

Hiszpania – Turcja, sytuacja kadrowa

Przed meczem Hiszpanii z Turcją oba zespoły muszą radzić sobie z poważnymi brakami kadrowymi. Luis de la Fuente nie będzie mógł skorzystać m.in. z Daniego Carvajala, Pedriego, Gaviego, Lamine’a Yamala, Isco, Deana Huijsena czy Nico Williamsa. Vincenzo Montella również ma problemy, bo zabraknie Hakana Calhanoglu, Enesa Unala, Cenka Tosuna oraz Yunusa Akguna. Osłabienia mogą wpłynąć na przebieg jutrzejszej rywalizacji, choć nadal zapowiada się ciekawe starcie.

Kontuzje i zawieszenia Hiszpania Zawodnik Powrót Isco fibula Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Koniec lutego 2026 Pedri Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Daniel Carvajal Kontuzja kolana Początek stycznia 2026 Oihan Sancet Uraz uda Początek grudnia 2025 Robin Le Normand Kontuzja kolana Nieznany Rodri Brak przygotowania fizycznego Niepewny Cesar Azpilicueta Uraz mięśnia Niepewny Nico Williams Uraz mięśnia Niepewny Marc Casado Uraz uda Niepewny Oscar Mingueza Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Niepewny Lamine Yamal Uraz pachwiny Niepewny Dean Donny Huijsen Uraz pachwiny Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Turcja Zawodnik Powrót Enes Unal Uraz więzadła krzyżowego Koniec listopada 2025 Irfan Can Kahveci Powody osobiste Nieznany Cenk Tosun Powody osobiste Nieznany Can Uzun Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2025 Yunus Akgun Uraz mięśnia Koniec listopada 2025 Kaan Ayhan Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Mustafa Erhan Hekimoğlu Uraz uda Połowa grudnia 2025 Emir Han Topcu Fizyczny dyskomfort Niepewny Hakan Calhanoglu Uraz nadgarstka Początek grudnia 2025 Kerem Akturkoglu Uraz mięśnia Niepewny Abdlkerim Bardakci Uraz mięśnia Niepewny Aral Simsir Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2025 Ismail Yuksek Żółte kartki Po 1 meczu

Hiszpania – Turcja, ostatnie wyniki

W ostatnich kolejkach eliminacji do MŚ zarówno Hiszpania, jak i Turcja zaprezentowały świetną formę, notując po dwa przekonujące zwycięstwa. Hiszpanie rozbili Gruzję 4:0 oraz takim samym wynikiem pokonali Bułgarię. Turcy mierzyli się z tymi samymi rywalami, wygrywając 2:0 z Bułgarami i efektownie 4:1 z Gruzinami. Obie drużyny potwierdziły więc wysoką dyspozycję.

Hiszpania – Turcja, historia

Hiszpania i Turcja mają jednostronną historię bezpośrednich spotkań, w której pełną kontrolę mieli Hiszpanie. Wygrali pięć ostatnich meczów, nie pozwalając Turkom na ani jedno zwycięstwo. W żadnym z tych starć nie padł także remis, co dodatkowo podkreśla ich wyraźną dominację.

Hiszpania – Turcja, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy przewodzą tabeli oraz dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Turków to mniej więcej 13.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.50. Załóż konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Hiszpania Turcja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2025 21:08 .

Hiszpania – Turcja, przewidywane składy

Hiszpania Luis de la Fuente Turcja Vincenzo Montella Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Raya 12 Porro 15 Cubarsi 14 Laporte 22 Cucurella 6 Merino 18 Zubimendi 8 Ruiz 7 Torres 21 Oyarzabal 16 Baena 9 Yilmaz 11 Yildiz 8 Guler 19 Aydin 6 Kokcu 5 Özcan 20 Kadioglu 15 Akaydin 3 Demiral 2 Celik 23 Cakir 1 Raya 12 Porro 15 Cubarsi 14 Laporte 22 Cucurella 6 Merino 18 Zubimendi 8 Ruiz 7 Torres 21 Oyarzabal 16 Baena 9 Yilmaz 11 Yildiz 8 Guler 19 Aydin 6 Kokcu 5 Özcan 20 Kadioglu 15 Akaydin 3 Demiral 2 Celik 23 Cakir 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Turcja Vincenzo Montella Rezerwowi 2 Pablo Barrios 3 Alejandro Grimaldo 4 Daniel Vivian 5 Marcos Llorente 9 Borja Iglesias 10 Dani Olmo 11 Yeremy Pino 13 Alex Remiro 17 Pablo Fornals 19 Fermin Lopez 20 Aleix Garcia 1 Mert Gunok 4 Caglar Soyuncu 12 Altay Bayindir 13 Atakan Karazor 17 Yusuf Sari 18 Mert Muldur 21 Deniz Gül 22 Ahmed Kutucu

Hiszpania – Turcja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Hiszpanii

remisem

zwycięstwem Turcji zwycięstwem Hiszpanii 100%

remisem 0%

zwycięstwem Turcji 0% 2+ Votes

Hiszpania – Turcja, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Hiszpanią a Turcją w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.