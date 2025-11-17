Hiszpania – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2025)

Hiszpania – Turcja, typy i przewidywania
Przed nami ostatnia seria gier w eliminacjach do MŚ 2026, w której zmierzą się dwie najlepsze drużyny grupy E, czyli Hiszpania i Turcja. Hiszpanie prowadzą w tabeli z dorobkiem 15 punktów, a Turcy znajduje się tuż za nimi z 12 oczkami.
Podopieczni Luisa de la Fuente mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, więc nawet minimalna porażka nie odbierze im bezpośredniego awansu. Z kolei ekipa Vincenzo Montelli jest pewna gry w barażach, niezależnie od wyniku tego meczu.
Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.
Moim zdaniem w meczu Hiszpania – Turcja oba zespoły mogą zdobyć bramkę, bo wymienione ekipy preferują ofensywny styl gry. Zarówno Hiszpanie, jak i Turcy potrafią szybko kreować sytuacje i regularnie wywierają presję na rywalach. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Hiszpania – Turcja, sytuacja kadrowa
Przed meczem Hiszpanii z Turcją oba zespoły muszą radzić sobie z poważnymi brakami kadrowymi. Luis de la Fuente nie będzie mógł skorzystać m.in. z Daniego Carvajala, Pedriego, Gaviego, Lamine’a Yamala, Isco, Deana Huijsena czy Nico Williamsa. Vincenzo Montella również ma problemy, bo zabraknie Hakana Calhanoglu, Enesa Unala, Cenka Tosuna oraz Yunusa Akguna. Osłabienia mogą wpłynąć na przebieg jutrzejszej rywalizacji, choć nadal zapowiada się ciekawe starcie.
Isco
fibula
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Koniec lutego 2026
Pedri
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Początek stycznia 2026
Oihan Sancet
Uraz uda
Początek grudnia 2025
Robin Le Normand
Kontuzja kolana
Nieznany
Rodri
Brak przygotowania fizycznego
Niepewny
Cesar Azpilicueta
Uraz mięśnia
Niepewny
Nico Williams
Uraz mięśnia
Niepewny
Marc Casado
Uraz uda
Niepewny
Oscar Mingueza
Dyskomfort żołądkowo-jelitowy
Niepewny
Lamine Yamal
Uraz pachwiny
Niepewny
Dean Donny Huijsen
Uraz pachwiny
Niepewny
Enes Unal
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec listopada 2025
Irfan Can Kahveci
Powody osobiste
Nieznany
Cenk Tosun
Powody osobiste
Nieznany
Can Uzun
Uraz ścięgna udowego
Początek grudnia 2025
Yunus Akgun
Uraz mięśnia
Koniec listopada 2025
Kaan Ayhan
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Uraz uda
Połowa grudnia 2025
Emir Han Topcu
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Hakan Calhanoglu
Uraz nadgarstka
Początek grudnia 2025
Kerem Akturkoglu
Uraz mięśnia
Niepewny
Abdlkerim Bardakci
Uraz mięśnia
Niepewny
Aral Simsir
Uraz ścięgna udowego
Początek grudnia 2025
Ismail Yuksek
Żółte kartki
Po 1 meczu
Hiszpania – Turcja, ostatnie wyniki
W ostatnich kolejkach eliminacji do MŚ zarówno Hiszpania, jak i Turcja zaprezentowały świetną formę, notując po dwa przekonujące zwycięstwa. Hiszpanie rozbili Gruzję 4:0 oraz takim samym wynikiem pokonali Bułgarię. Turcy mierzyli się z tymi samymi rywalami, wygrywając 2:0 z Bułgarami i efektownie 4:1 z Gruzinami. Obie drużyny potwierdziły więc wysoką dyspozycję.
Hiszpania – Turcja, historia
Hiszpania i Turcja mają jednostronną historię bezpośrednich spotkań, w której pełną kontrolę mieli Hiszpanie. Wygrali pięć ostatnich meczów, nie pozwalając Turkom na ani jedno zwycięstwo. W żadnym z tych starć nie padł także remis, co dodatkowo podkreśla ich wyraźną dominację.
Hiszpania – Turcja, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy przewodzą tabeli oraz dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Turków to mniej więcej 13.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.50. Załóż konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Hiszpania – Turcja, przewidywane składy
|2Pablo Barrios
|3Alejandro Grimaldo
|4Daniel Vivian
|5Marcos Llorente
|9Borja Iglesias
|10Dani Olmo
|11Yeremy Pino
|13Alex Remiro
|17Pablo Fornals
|19Fermin Lopez
|20Aleix Garcia
|1Mert Gunok
|4Caglar Soyuncu
|12Altay Bayindir
|13Atakan Karazor
|17Yusuf Sari
|18Mert Muldur
|21Deniz Gül
|22Ahmed Kutucu
Hiszpania – Turcja, kto wygra?
Hiszpania – Turcja, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Hiszpanią a Turcją w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.
