Hiszpania – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2025)

21:56, 17. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Hiszpania – Turcja: typy i kursy na mecz kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Czy ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zakończy eliminacje z kompletem punktów? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.

Reprezentanci Hiszpanii
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Hiszpanii

Hiszpania – Turcja, typy i przewidywania

Przed nami ostatnia seria gier w eliminacjach do MŚ 2026, w której zmierzą się dwie najlepsze drużyny grupy E, czyli Hiszpania i Turcja. Hiszpanie prowadzą w tabeli z dorobkiem 15 punktów, a Turcy znajduje się tuż za nimi z 12 oczkami.

Podopieczni Luisa de la Fuente mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, więc nawet minimalna porażka nie odbierze im bezpośredniego awansu. Z kolei ekipa Vincenzo Montelli jest pewna gry w barażach, niezależnie od wyniku tego meczu.

Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.

Moim zdaniem w meczu Hiszpania – Turcja oba zespoły mogą zdobyć bramkę, bo wymienione ekipy preferują ofensywny styl gry. Zarówno Hiszpanie, jak i Turcy potrafią szybko kreować sytuacje i regularnie wywierają presję na rywalach. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
2.02
BTTS – tak
*Kursy z 17.11.2025 21⁚47 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Hiszpania – Turcja, sytuacja kadrowa

Przed meczem Hiszpanii z Turcją oba zespoły muszą radzić sobie z poważnymi brakami kadrowymi. Luis de la Fuente nie będzie mógł skorzystać m.in. z Daniego Carvajala, Pedriego, Gaviego, Lamine’a Yamala, Isco, Deana Huijsena czy Nico Williamsa. Vincenzo Montella również ma problemy, bo zabraknie Hakana Calhanoglu, Enesa Unala, Cenka Tosuna oraz Yunusa Akguna. Osłabienia mogą wpłynąć na przebieg jutrzejszej rywalizacji, choć nadal zapowiada się ciekawe starcie.

Hiszpania – Turcja, ostatnie wyniki

W ostatnich kolejkach eliminacji do MŚ zarówno Hiszpania, jak i Turcja zaprezentowały świetną formę, notując po dwa przekonujące zwycięstwa. Hiszpanie rozbili Gruzję 4:0 oraz takim samym wynikiem pokonali Bułgarię. Turcy mierzyli się z tymi samymi rywalami, wygrywając 2:0 z Bułgarami i efektownie 4:1 z Gruzinami. Obie drużyny potwierdziły więc wysoką dyspozycję.

Hiszpania – Turcja, historia

Hiszpania i Turcja mają jednostronną historię bezpośrednich spotkań, w której pełną kontrolę mieli Hiszpanie. Wygrali pięć ostatnich meczów, nie pozwalając Turkom na ani jedno zwycięstwo. W żadnym z tych starć nie padł także remis, co dodatkowo podkreśla ich wyraźną dominację.

Hiszpania – Turcja, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy przewodzą tabeli oraz dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Turków to mniej więcej 13.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.50.

Hiszpania

El. MŚ, Europa, grupa E |

18 listopada 2025

20:45

1.20
7.50
13.5
Turcja
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2025 21:08.

Hiszpania – Turcja, przewidywane składy

Hiszpania – Turcja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Hiszpanii
  • remisem
  • zwycięstwem Turcji
  • zwycięstwem Hiszpanii 100%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Turcji 0%

2+ Votes

Hiszpania – Turcja, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Hiszpanią a Turcją w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższy wtorek, 18 listopada o godzinie 20:45.

