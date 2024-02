1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz w ramach 22. kolejki rozgrywek Bundesligi. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w sobotę (17 lutego) o godzinie 15:30.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Lukas Hradecky

FC Heidenheim Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2024 09:51 .

Heidenheim – Leverkusen, typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen w ramach 22. kolejki zmierzy się na wyjeździe z zespołem Heidenheim. Będzie to starcie lider Bundesligi z zespołem, który jest rewelacją tego sezon. Beniaminek bowiem znajduje się w tej chwili na 9. lokacie w tabeli. Ja spodziewam się, że w tym starciu co najmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Betfan 2.01 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Heidenheim – Leverkusen, ostatnie wyniki

Heidenheim bez wątpienia jest objawieniem tegorocznej edycji Bundesligi. Piłkarze beniaminka w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z Werderem), a także zaliczyli aż cztery remisy (1:1 z Koeln, 1:1 z Wolfsburgiem, 1:1 z Hoffenheimem i 0:0 z Borussią Dortmund).

Bayer Leverkusen z kolei zasłużenie znajduje się na pozycji lidera. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu podopiecznych Xabiego Alonso zakończyło się czterema wygranymi (3:2 z Lipskiem, 2:0 z Darmstadt, 3:2 ze Stuttgartem w Pucharze Niemiec i 3:0 z Bayernem Monachium), a także jednym remisem (0:0 z Borussią Monchengladbach).

Heidenheim – Leverkusen, historia

W tym sezonie obie drużyny zmierzyły się ze sobą pod koniec września. Wówczas na BayArena zwyciężył Bayer Leverkusen, który pokonał Heidenheim 4:1.

Heidenheim – Leverkusen, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Bayer Leverkusen. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Aptekarzy”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.36 – 1.38. Natomiast na zwycięstwo Heidenheim sięgają nawet 7.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Betfan. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betfan, to przy rejestracji wykorzystując kod promocyjny Betfan GOAL otrzymasz bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł.

Heidenheim – Leverkusen, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Heidenheim 0% remisem 0% wygraną Leverkusen 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Heidenheim

remisem

wygraną Leverkusen

Heidenheim – Leverkusen, przewidywane składy

FC Heidenheim Frank Schmidt 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso FC Heidenheim Frank Schmidt 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 4 Tim Siersleben 9 Stefan Schimmer 16 Kevin Sessa 17 Florian Pick 20 Nikola Dovedan 21 Adrian Beck 22 Vitus Eicher 24 Christian Kühlwetter 30 Norman Theuerkauf 2 Josip Stanisic 6 Odilon Kossounou 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 23 Adam Hlozek 24 Timothy Fosu-Mensah

Heidenheim – Leverkusen, transmisja meczu

Spotkanie Heidenheim – Leverkusen będzie transmitowane w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę (17 lutego) o godzinie 15:30.