Górnik - Widzew: typy, kursy, zapowiedź. Górnik Zabrze przed tygodniem odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie, choć gra drużyny Urbana nadal pozostawiała wiele do życzenia. Do piątkowego starcia również Widzew przystąpi w dobrych humorach, który ograł w sobotę ŁKS. Początek meczu o godzinie 20:30.

IMAGO / Łukasz Laskowski / Newspix Na zdjęciu: Rafał Janicki

Górnik Zabrze Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2023 07:16 .

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Górnik ma na swoim koncie pięć wygranych z rzędu w bezpośredniej rywalizacji z Widzewem. Łodzianie na komplet punktów czekają od 2011 roku. Ponadto zespół z Zabrza po fatalnym początku sezonu zremisował z Piastem i pokonał Koronę, a do tego sprowadził ciekawego zawodnika z Żyliny – Adriana Karpalika, który powinien dodać wiele jakości do ofensywy zabrzan. Widzew wygrał dwa mecze w obecnej kampanii, ale przed własną publicznością. Na wyjeździe przegrał zarówno z Pogonią, jak i Jagiellonią. Nasz typ: zwycięstwo Górnika – TAK.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze w środku tygodnia wypożyczył z Żyliny 21-letniego Adriana Kapralika, który w lidze słowackiej zbierał bardzo dobre noty. Nie wiadomo jednak, czy Urban da mu szansę gry od pierwszej minuty. Ponadto wciąż po kontuzjach wracają Siplak, Pacheco czy Janża i raczej nie powinniśmy spodziewać się tych graczy od pierwszej minuty. W Widzewie nie będzie mógł wystąpić Luis Silva, który pauzuje za czerwoną kartkę.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Górnik słabo rozpoczął sezon od przegranych z Radomiakiem oraz Wartą Poznań. Drużyna Urbana punktować zaczęła od 3. kolejki remisując bezbramkowo z Piastem, a przed tygodniem po golu w ostatnich minutach gry zdołała ograć Koronę 1:0. Trójkolorowi znajdują się na piętnastej pozycji w tabeli.

Widzew jest na wysokim siódmym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Łodzianie sezon zaczęli od zwycięstwa z Puszczą Niepołomice, ale następnie zaliczyli dwie porażki. Lepsza od Widzewa okazała się Pogoń oraz Jagiellonia. W ostatniej kolejce Widzew wygrał ważny mecz derbowy pokonując ŁKS 1:0.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, historia

Górnik Zabrze notuje serię pięciu wygranych z rzędu z Widzewem Łódź. W poprzednim sezonie na Górnym Śląsku zwyciężył 3:0, a w Łodzi 3:2. Widzew na wygraną czeka od 2011 roku, gdy przed własną publicznością zwyciężył 2:0

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania jest Górnik Zabrze, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 2,30. Bukmacher STS przygotował natomiast ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka. To doskonała okazja, aby zaryzykować nic nie tracąc.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie?

Remisem

Wygraną Widzewa

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, przewidywane składy

Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Jan Urban Janusz Niedźwiedź Rezerwowi 9 Sebastian Musiolik

11 Lawrence Ennali

15 Norbert Wojtuszek

20 Mateusz Chmarek

21 Piotr Krawczyk

24 Krzysztof Kolanko

27 Dominik Szala

32 Michal Szromnik Mateusz Zyro 4

Juljan Shehu 6

Mato Milos 7

Andrejs Ciganiks 14

Dominik Kun 22

Pawel Zielinski 23

Jakub Szymanski 26

Górnik Zabrze - Widzew Łódź, transmisja meczu

Piątkowy mecz Górnik - Widzew będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Spotkanie będzie dostępne również w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

