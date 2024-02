IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2024 15:00 .

Górnik Zabrze – Korona Kielce, typy i przewidywania

Faworytem spotkania w oczach bukmacherów jest Górnik Zabrze. Przed pierwszym gwizdkiem arbitra zdecydowanie więcej przemawia za drużyną Jana Urbana, która notowała lepsze wyniki w ostatnich meczach PKO Ekstraklasy, znajduje się znacznie wyżej w tabeli i ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Ponadto w poniedziałek będzie miała atut swojego boiska. Korona Kielce musi walczyć o wygraną ze względu na bój o utrzymanie w lidze. Jednak o punkty w Zabrzu będzie jej niezwykle ciężko. Mój typ: zwycięstwo Górnika Zabrze – TAK.

Superbet 2,10 Zwycięstwo Górnika Zabrze Odwiedź Superbet

Górnik Zabrze – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Korona Kielce Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Górnik Zabrze – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze rozgrywki PKO Ekstraklasy wznowił nad wyraz dobrze pokonując w Gliwicach Piasta aż 3:1. W rozgrywkach ligowych drużyna Jana Urbana jest niepokonana od czterech spotkań, choć w tym czasie odpadła z Pucharu Polski po przegranej z Pogonią Szczecin. Znajduje się na siódmym miejsc w tabeli. Korona jest piętnasta i walczy o utrzymanie. W poniedziałek po ciężkim boju pokonała ŁKS Łódź. Wcześniej zaliczyła jednak sześć meczów bez wygranej: cztery remisy (Ruch, Jagiellonia, Piast, Śląsk) i dwie porażki (Raków, Lech).

Górnik Zabrze – Korona Kielce, historia

Ostatnie rywalizacje obu drużyn zazwyczaj kończyły się na korzyść Górnika. Korona na zwycięstwo czeka od 2018 roku. Od tego czasu rozegrano siedem spotkań, z których aż pięć zakończyło się zwycięstwem zabrzan.

Górnik Zabrze – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznali, że faworytem spotkania jest Górnik Zabrze. Typy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 2,10. Dla porównania kursy na wygraną Korony Kielce wynoszą około 3,45. Mimo to nie należy skreślać żadnej z drużyn. Dlatego zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Górnik Zabrze – Korona Kielce, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Górnika Zabrze 92% Remisem 0% Zwycięstwem Korony Kielce 8% 12 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Górnika Zabrze

Remisem

Zwycięstwem Korony Kielce

Górnik Zabrze – Korona Kielce, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Bielica, Janża, Janicki, Szala, Sekulić, Rasak, Pacheco, Podolski, Ennali, Kapralik, Musiolik.

Korona Kielce: Forenc, Zator, Kwiecień, Trojak, Briceag, Godinho, Remacle, Hofmayster, Nono, Błanik, Dalmau.

Górnik Zabrze – Korona Kielce, transmisja meczu

Pojedynek Górnik – Korona będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.