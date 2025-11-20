Górnik Zabrze i Wisła Płock to ekipy, które zmierzą się ze sobą w bezpośrednim spotkaniu w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Emocji nie zabraknie. Sprawdź typy i kursy.

Górnik Zabrze – Wisła Płock: przewidywania

Górnik Zabrze i Wisła Płock to ekipy, które przed piątkowym starciem dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica tylko trzech oczek. Tym samym na Arenie Zabrze rozegrany zostanie hit kolejki, w którym faworyta tak naprawdę trudno wskazać.

14-krotny mistrz Polski w tej kampanii może pochwalić się bardzo dobrym bilansem meczów w roli gospodarza. Górnik w ośmiu spotkaniach u siebie wygrał sześć razy, notując tylko dwie porażki. Bilans goli zabrzan w spotkaniach domowych to 18:8, co też pokazuje, jak dużym potencjałem dysponuje trener Michal Gasparik.

Nafciarze to z kolei ekipa, która przede wszystkim błyszczy w meczach u siebie. W roli gościa drużyna nie jest już tak solidna. Wisła na wyjazdach w tej kampanii w lidze rozegrała sześć meczów, notując w nich zaledwie jedno zwycięstwo. Ponadto na koncie ekipy z Płocka są cztery remisy i jedna porażka. Wisła po raz ostatni na wyjeździe wygrała dawno temu, bo w lipcu, gdy w Częstochowie pokonała miejscowy Raków.

Ogólnie można spodziewać się bardzo interesującej potyczki w Zabrzu, gdzie Wisła będzie chciała kontynuować passę spotkań bez porażki. Za gospodarzami przemawia jednak atut własnego boiska. Realny scenariusz zakłada natomiast, że w rywalizacji nie zabraknie kilku trafień. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Górnik Zabrze – Wisła Płock: ostatnie wyniki

Zabrzanie podejdą do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Zagłębiem Lubin (0:2) przed reprezentacyjną przerwą. Miedziowi jednocześnie zakończyli passę trzech z rzędu zwycięstw Górnika, gdy Ślązacy w pokonanym polu zostawili: Arkę Gdynia (5:1 i 2:1) oraz Jagiellonię Białystok (2:1).

Zespół z Płocka ostatnio natomiast najpierw podzielili się punktami z Motorem Lublin (1:1). Wisłą wcześniej z kolei pokonał Pogoń Szczecin (2:0) i zremisowała z Radomiakiem (1:1). Ogólnie w sześciu ostatnich występach Nafciarze wygrali dwukrotnie i cztery razy dzielili się punktami.

Górnik Zabrze – Wisła Płock: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2023 roku. Górnik wówczas w roli gospodarza wygrał jednym golem (3:2). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami płocczanie i zabrzanie zaliczyli po dwa zwycięstwa i raz miał miejsce remis. U siebie Górnik w czterech ostatnich potyczkach z Nafciarzami przegrał tylko raz.

Górnik Zabrze – Wisła Płock: kto wygra?

Górnik Zabrze – Wisła Płock: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Michal Sacek. Większy ból głowy ma jednak szkoleniowiec gości. Wisła musi radzić sobie bez takich graczy jak: Jakub Burek, Jorge Jimenez i Bartosz Borowski.

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Michal Sacek. Większy ból głowy ma jednak szkoleniowiec gości. Wisła musi radzić sobie bez takich graczy jak: Jakub Burek, Jorge Jimenez i Bartosz Borowski.

Górnik Zabrze Michal Gasparik Wisła Płock Mariusz Misiura

Górnik Zabrze – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 1.67. Remis kształtuje się na 3.75. Z kolei rozwiązanie na wygraną Wisły wyceniono na 5.10 i to najmniej prawdopodobny wariant według analityków bukmacherskich.

Górnik Zabrze Wisła Płock 1.67 3.90 5.40 Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 10:41

Górnik Zabrze – Wisła Płock: transmisja

Piątkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania Górnik Zabrze – Wisła Płock będzie można śledzić na antenach: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:30. Mecz skomentują Bartosz Gleń i Kamil Kosowski. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

