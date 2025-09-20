Górnik Zabrze – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: przewidywania
Górnik Zabrze i Widzew Łódź to dwie ekipy, które latem mocno zmieniły się kadrowo. Jak na razie jednak więcej pozytywnych zmian w klubie widać po stronie 14-krotnego mistrza Polski. Zabrzanie pod wodzą trenera Michala Gasparika nie tylko zdobywają punkty, ale cieszą swoich kibiców grą.
Gorzej wygląda sytuacja w ekipie z Łodzi, w której już doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Żeljko Sopić zastąpił Patryka Czubaka. 32-latek prowadził już Widzew w dwóch meczach, notując w nich jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
Zwykle w potyczkach z udziałem Górnika i Widzewa emocji nie brakowało. Najlepszy w ostatnim czasie mecz między tymi drużynami miał miejsce w maju 2023 roku. Wówczas górą byli zabrzanie. Wyjątkiem od reguły była natomiast batalia z kwietnia tego roku, kiedy ostatecznie zabrakło bramek.
W tej kampanii ekipy z Zabrza i Łodzi strzeliły po 11 goli, co daje do myślenia i sugeruje, że warto w przypadku spotkań tych drużyn rozważać warianty z bramkami. Ciekawą opcją mogą być trafienia z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelają – TAK.
Górnik Zabrze – Widzew Łódź: ostatnie wyniki
14-krotny mistrz Polski podejdzie do niedzielnej potyczki po cennej wygranej nad Rakowem Częstochowa. Górnik wygrał z wicemistrzem Polski jednym golem (1:0). Ogólnie w czterech ostatnich starciach zabrzanie wygrali trzykrotnie i raz zremisowali.
Z kolei ekipa z Łodzi ma za sobą zwycięstwo nad Arką Gdynia (2:0). Widzew tym samym zakończył serię bez wygranej, która trwała od 9 sierpnia. W tym czasie łodzianie zaliczyli jeden remis i trzykrotnie przegrywali.
Górnik Zabrze – Widzew Łódź: historia
Po raz ostatni drużyny rywalizowały ze sobą w kwietniu tego roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami dwukrotnie miał miejsce remis, raz górą był Widzew i w jednym meczu lepszy był Górnik. Zabrzanie w roli gospodarza dzielili się punktami z łodzianami w każdym z dwóch ostatnich spotkań.
Górnik Zabrze – Widzew Łódź: kto wygra?
Górnik Zabrze – Widzew Łódź: przewidywane składy
Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Aleksander Paluszek. Z kolei w ekipie z Krakowa zabraknie Kamila Glika czy Ajdina Hasicia.
|9Gabriel Barbosa Avelino
|15Roberto Massimo
|16Paweł Olkowski
|17Kamil Lukoszek
|19Natan Dziegielewski
|28Bastien Donio
|30Ousmane Sow
|33Maksym Chłań
|55Maksymilian Pingot
|79Young-jun Goh
|92Piotr Pietryga
|99Tomasz Loska
|1Rafał Gikiewicz
|8Tonio Teklic
|13Dion Gallapeni
|16Peter Therkildsen
|18Lindon Selahi
|19Bartłomiej Pawłowski
|24Polydefkis Volanakis
|25Marek Hanousek
|57Samuel Akere
|91Marcel Krajewski
|98Maciej Kikolski
|99Sebastian Bergier
Górnik Zabrze – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie
Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 2.10. Remis wyceniono na 3.35. Z kolei rozwiązanie na wygraną Widzewa kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem bukmacherów.
Górnik Zabrze – Widzew Łódź: transmisja
Niedzielna batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Górnik Zabrze – Widzew Łódź będzie można obejrzeć aż w czterech antenach. Rywalizacja będzie dostępna w TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. U publicznego nadawcy mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Z kolei w stacjach kodowanych sprawozdawcami będą Adam Marchliński i Kamil Kosowski. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Wystarczy zakupić odpowiedni pakiet, czyli SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
