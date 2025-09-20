Górnik Zabrze – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

12:52, 20. września 2025
Luka Pawlik
Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze w ramach dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy zagra u siebie w Widzewem Łódź. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Patrik Hellebrand
fot. PressFocus Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: przewidywania

Górnik Zabrze i Widzew Łódź to dwie ekipy, które latem mocno zmieniły się kadrowo. Jak na razie jednak więcej pozytywnych zmian w klubie widać po stronie 14-krotnego mistrza Polski. Zabrzanie pod wodzą trenera Michala Gasparika nie tylko zdobywają punkty, ale cieszą swoich kibiców grą.

Gorzej wygląda sytuacja w ekipie z Łodzi, w której już doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Żeljko Sopić zastąpił Patryka Czubaka. 32-latek prowadził już Widzew w dwóch meczach, notując w nich jedno zwycięstwo i jedną porażkę.

Zwykle w potyczkach z udziałem Górnika i Widzewa emocji nie brakowało. Najlepszy w ostatnim czasie mecz między tymi drużynami miał miejsce w maju 2023 roku. Wówczas górą byli zabrzanie. Wyjątkiem od reguły była natomiast batalia z kwietnia tego roku, kiedy ostatecznie zabrakło bramek.

W tej kampanii ekipy z Zabrza i Łodzi strzeliły po 11 goli, co daje do myślenia i sugeruje, że warto w przypadku spotkań tych drużyn rozważać warianty z bramkami. Ciekawą opcją mogą być trafienia z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelają – TAK.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: ostatnie wyniki

14-krotny mistrz Polski podejdzie do niedzielnej potyczki po cennej wygranej nad Rakowem Częstochowa. Górnik wygrał z wicemistrzem Polski jednym golem (1:0). Ogólnie w czterech ostatnich starciach zabrzanie wygrali trzykrotnie i raz zremisowali.

Z kolei ekipa z Łodzi ma za sobą zwycięstwo nad Arką Gdynia (2:0). Widzew tym samym zakończył serię bez wygranej, która trwała od 9 sierpnia. W tym czasie łodzianie zaliczyli jeden remis i trzykrotnie przegrywali.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: historia

Po raz ostatni drużyny rywalizowały ze sobą w kwietniu tego roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami dwukrotnie miał miejsce remis, raz górą był Widzew i w jednym meczu lepszy był Górnik. Zabrzanie w roli gospodarza dzielili się punktami z łodzianami w każdym z dwóch ostatnich spotkań.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: kto wygra?

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Aleksander Paluszek. Z kolei w ekipie z Krakowa zabraknie Kamila Glika czy Ajdina Hasicia.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 2.10. Remis wyceniono na 3.35. Z kolei rozwiązanie na wygraną Widzewa kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem bukmacherów.

Górnik Zabrze
Widzew Łódź
2.10
3.35
3.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 13:20.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: transmisja

Niedzielna batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Górnik Zabrze – Widzew Łódź będzie można obejrzeć aż w czterech antenach. Rywalizacja będzie dostępna w TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. U publicznego nadawcy mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Z kolei w stacjach kodowanych sprawozdawcami będą Adam Marchliński i Kamil Kosowski. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Wystarczy zakupić odpowiedni pakiet, czyli SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

