Górnik Zabrze – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2025)

Górnik Zabrze – Arka Gdynia: przewidywania
Górnik Zabrze i Arka Gdynia to ekipy, które dzieli przepaść w tabeli PKO BP Ekstraklasy. 14-krotny mistrz Polski podejdzie do swojej niedzielnej potyczki jako lider rozgrywek. Beniaminek natomiast zadomowił się w dolnych rejonach ligowej stawki.
Obie drużyny zmierzą się ze sobą zaledwie kilka dni po występie w ramach 1/16 finału STS Pucharu Polski. W tym starciu górą byli zabrzanie. Była to ogólnie pierwsza od lipca 2020 roku batalia między drużynami o stawkę. Wówczas ekipy rywalizowały ze sobą jeszcze w warunkach reżimu sanitarnego związanego z pandemią.
Ekipa z Zabrza może pochwalić się jedną z solidniejszych ofensyw w całych rozgrywkach. Arkowcy mają natomiast zdecydowanie najsłabszy atak w całej lidze. Te fakty dają zatem do myślenia przed starciem na Arenie Zabrze. W związku z tym można rozważyć scenariusz ze zwycięstwem gospodarzy. Mój typ: wygrana Górnika.
Górnik Zabrze – Arka Gdynia: ostatnie wyniki
Ekipa prowadzona przez Michala Gasparika podejdzie do potyczki, będąc od trzech spotkań bez porażki. Górnik w tym czasie wygrał dwa razy i w jednym spotkaniu zremisował. Kilka dni temu zabrzanie pokonali Arkę Gdynię (2:1), dzięki czemu awansowali do 1/8 finału krajowego pucharu. Ogólnie w roli gospodarza Górnik może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami.
Z kolei drużyna z Gdyni ma za sobą w PKO BP Ekstraklasie zwycięstwo z Piastem Gliwice (1:2). Arka ogólnie w pięciu ostatnich starciach, licząc wszystkie rozgrywki zaliczyła dwa zwycięstwa i trzy porażki. Na wyjazdach w tej kampanii gdynianie jeszcze nie wygrali, notując sześć porażek i jeden remis. Po raz ostatni wygrała w roli gościa 25 maja, gdy pokonała Stal Stalową Wolę (3:0) jeszcze w Betclic 1. Lidze.
Górnik Zabrze – Arka Gdynia: historia
O ligowe punkty obie ekipy po raz ostatni mierzyły się ze sobą w lipcu 2020 roku i wówczas lepszy był Górnik (2:1). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach tego typu trzy razy górą byli zabrzanie i w jednym meczu lepsza była Arka.
Górnik Zabrze – Arka Gdynia: kto wygra?
Górnik Zabrze – Arka Gdynia: przewidywane składy
Gospodarze przystąpią do potyczki bez kontuzjowanych Rafała Janickiego i Michala Sacka. Z kolei goście prawdopodobnie zagrają w swoim najmocniejszym na dzisiaj zestawieniu.
Górnik Zabrze – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie
Eksperci twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika kształtuje się na poziomie 1.54. Remis oszacowano na 4.10. Z kolei rozwiązanie na wygraną Arki wyceniono na 5.90 i to najmniej prawdopodobny wariant.
Górnik Zabrze – Arka Gdynia: transmisja
Niedzielna potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Górnik Zabrze – Arka Gdynia będzie można śledzić na antenach CANAL+ 360 i CANAL+ Sport 3. Rywalizacja zacznie się o godzinie 12:15. Mecz skomentują Rafał Dębiński i Wojciech Jagoda. Ponadto mecz można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.
