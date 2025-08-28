GKS Katowice – Radomiak, typy bukmacherskie
GKS Katowice, po utracie m.in. Oskara Repki i Sebastiana Bergiera latem, jest w trakcie odbudowy zespołu, który w minionym sezonie sprawiał kibicom wiele radości. Na ten moment drużyna Rafała Góraka ma na koncie zaledwie cztery punkty. Piątkowy mecz ma być dla katowiczan punktem zwrotnym.
Radomiak z kolei, po niezłym początku sezonu, ostatnio złapał zadyszkę. Zieloni są bez zwycięstwa od trzech spotkań i liczą, że wyjazd do Katowic pozwoli im przełamać niekorzystną serię i udać się na przerwę reprezentacyjną w lepszych nastrojach.
W tabeli PKO BP Ekstraklasy obie drużyny dzielą cztery punkty. Gospodarze zajmują 16. miejsce, a zespół Joao Henriquesa plasuje się na piątej pozycji.
Katowiczanie tracili pierwsi bramkę w czterech z ostatnich pięciu meczów ligowych. Biorąc pod uwagę tę statystykę, warto rozważyć rozwiązanie, że to radomianie pierwsi trafią do siatki. Mój typ: Radomiak pierwszy strzeli – TAK.
GKS Katowice – Radomiak, ostatnie wyniki
Katowiczanie przystąpią do meczu z chęcią zmazania plamy po przegranym Śląskim Klasyku z Górnikiem Zabrze (0:3). Drużyna z Górnego Śląska liczy na powrót na zwycięską ścieżkę, na wzór efektownego zwycięstwa nad Arką Gdynia (4:1).
Radomiak natomiast zremisował ostatnio z Bruk-Betem Termaliką (1:1), a wcześniej przegrał z Jagiellonią Białystok (1:2) i Koroną Kielce (0:2). Co istotne – zespół z Radomia nie wygrał na wyjeździe od marca.
GKS Katowice – Radomiak, historia
W poprzedniej kampanii obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą dwukrotnie. GKS u siebie przegrał z Radomiakiem (1:2). Z kolei na stadionie w Radomiu miał miejsce remis (1:1). Wcześniej obie drużyny grały ze sobą w 2016 roku w Pucharze Polski. Wówczas lepsi byli radomianie (1:0).
GKS Katowice – Radomiak, kursy bukmacherskie
Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną GKS- został oszacowany na 2.35. Tymczasem wariant na ewentualne zwycięstwo Radomiaka wyceniono na 3.10. Z kolei rozwiązanie na remis kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.
GKS Katowice – Radomiak, kto wygra?
GKS Katowice – Radomiak, przewidywane składy
Gospodarze przystąpią do rywalizacji najpewniej w optymalnym zestawieniu. Niewykluczone jednak, że w wyjściowej jedenastce GieKSy względem potyczki z zabrzanami dojdzie do zmian w składzie. W ekipie z Radomia na uwagę zasługuje przede wszystkim Jan Grzesik, mający już cztery trafienia w tym sezonie na koncie. Trzy gole strzelił z kolei Maurides.
|3Aleksander Paluszek
|5Jesse Bosch
|10Marcel Wędrychowski
|12Rafał Strączek
|14Jakub Łukowski
|16Grzegorz Rogala
|20Filip Rejczyk
|21Aleksander Buksa
|24Konrad Gruszkowski
|99Adam Zrelak
|6Lukas Klemenz
|2Ibrahima Camara
|9Leandro Rossi
|15Abdoul Tapsoba
|18Elves Baldé
|29Laurindo Dilson Aurélio
|44Wiktor Koptas
|74Steve Kingue
|75Michal Jerke
|99Guilherme Zimovski
|7Vasco Lopes
|16Mateusz Cichocki
GKS Katowice – Radomiak, transmisja meczu
Piątkowa potyczka w PKO BP Ekstraklasie będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Radomiak zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Kamil Kosowski. Ponadto rywalizacja będzie dostępna na platformie CANAL+ w internecie. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie usługi. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
