GKS Katowice i Radomiak to ekipy, które w ostatnim czasie nie zachwycają. Spotkanie siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy może być zatem szansą na przełamanie. Emocji nie zabraknie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

GKS Katowice – Radomiak, typy bukmacherskie

GKS Katowice, po utracie m.in. Oskara Repki i Sebastiana Bergiera latem, jest w trakcie odbudowy zespołu, który w minionym sezonie sprawiał kibicom wiele radości. Na ten moment drużyna Rafała Góraka ma na koncie zaledwie cztery punkty. Piątkowy mecz ma być dla katowiczan punktem zwrotnym.

Radomiak z kolei, po niezłym początku sezonu, ostatnio złapał zadyszkę. Zieloni są bez zwycięstwa od trzech spotkań i liczą, że wyjazd do Katowic pozwoli im przełamać niekorzystną serię i udać się na przerwę reprezentacyjną w lepszych nastrojach.

W tabeli PKO BP Ekstraklasy obie drużyny dzielą cztery punkty. Gospodarze zajmują 16. miejsce, a zespół Joao Henriquesa plasuje się na piątej pozycji.

Katowiczanie tracili pierwsi bramkę w czterech z ostatnich pięciu meczów ligowych. Biorąc pod uwagę tę statystykę, warto rozważyć rozwiązanie, że to radomianie pierwsi trafią do siatki. Mój typ: Radomiak pierwszy strzeli – TAK.

Lukasz STS 2.20 Radomiak pierwszy strzeli – TAK Przejdź na stronę STS

GKS Katowice – Radomiak, ostatnie wyniki

Katowiczanie przystąpią do meczu z chęcią zmazania plamy po przegranym Śląskim Klasyku z Górnikiem Zabrze (0:3). Drużyna z Górnego Śląska liczy na powrót na zwycięską ścieżkę, na wzór efektownego zwycięstwa nad Arką Gdynia (4:1).

Radomiak natomiast zremisował ostatnio z Bruk-Betem Termaliką (1:1), a wcześniej przegrał z Jagiellonią Białystok (1:2) i Koroną Kielce (0:2). Co istotne – zespół z Radomia nie wygrał na wyjeździe od marca.

GKS Katowice – Radomiak, historia

W poprzedniej kampanii obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą dwukrotnie. GKS u siebie przegrał z Radomiakiem (1:2). Z kolei na stadionie w Radomiu miał miejsce remis (1:1). Wcześniej obie drużyny grały ze sobą w 2016 roku w Pucharze Polski. Wówczas lepsi byli radomianie (1:0).

GKS Katowice – Radomiak, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną GKS- został oszacowany na 2.35. Tymczasem wariant na ewentualne zwycięstwo Radomiaka wyceniono na 3.10. Z kolei rozwiązanie na remis kształtuje się na poziomie 3.40 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.

GKS Katowice Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 22:45 .

GKS Katowice – Radomiak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

wygraną Radomiaka

remisem wygraną GKS-u 100%

wygraną Radomiaka 0%

remisem 0% 2+ Votes

GKS Katowice – Radomiak, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji najpewniej w optymalnym zestawieniu. Niewykluczone jednak, że w wyjściowej jedenastce GieKSy względem potyczki z zabrzanami dojdzie do zmian w składzie. W ekipie z Radomia na uwagę zasługuje przede wszystkim Jan Grzesik, mający już cztery trafienia w tym sezonie na koncie. Trzy gole strzelił z kolei Maurides.

GKS Katowice Rafal Gorak Radomiak João Henriques GKS Katowice Rafal Gorak 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kudła 30 Czerwiński 4 Jędrych 2 Kuusk 23 Wasielewski 19 Łukasiak 77 Kowalczyk 8 Galan 11 Błąd 7 Rosołek 27 Nowak 25 Maurides 27 Wolski 10 Alves 13 Grzesik 77 Donis 28 Kaput 20 Pedro 26 Dieguez 5 Blasco 24 Ouattara 1 Majchrowicz 1 Kudła 30 Czerwiński 4 Jędrych 2 Kuusk 23 Wasielewski 19 Łukasiak 77 Kowalczyk 8 Galan 11 Błąd 7 Rosołek 27 Nowak 25 Maurides 27 Wolski 10 Alves 13 Grzesik 77 Donis 28 Kaput 20 Pedro 26 Dieguez 5 Blasco 24 Ouattara 1 Majchrowicz 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak João Henriques Rezerwowi 3 Aleksander Paluszek 5 Jesse Bosch 10 Marcel Wędrychowski 12 Rafał Strączek 14 Jakub Łukowski 16 Grzegorz Rogala 20 Filip Rejczyk 21 Aleksander Buksa 24 Konrad Gruszkowski 99 Adam Zrelak 6 Lukas Klemenz 2 Ibrahima Camara 9 Leandro Rossi 15 Abdoul Tapsoba 18 Elves Baldé 29 Laurindo Dilson Aurélio 44 Wiktor Koptas 74 Steve Kingue 75 Michal Jerke 99 Guilherme Zimovski 7 Vasco Lopes 16 Mateusz Cichocki

GKS Katowice – Radomiak, transmisja meczu

Piątkowa potyczka w PKO BP Ekstraklasie będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Radomiak zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Kamil Kosowski. Ponadto rywalizacja będzie dostępna na platformie CANAL+ w internecie. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie usługi. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.