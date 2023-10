Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

GKS Katowice Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 18:54 .

GKS Katowice – Polonia Warszawa, typy i przewidywania

GKS marzy o przerwaniu serii porażek w Fortuna 1. Liga. Katowiczanie mogą mieć nadzieję na korzystny rezultat, ponieważ w tym sezonie u siebie wygrali trzy na pięć meczów. Polonia nie jest jednak dobrym rywalem na przełamanie, ponieważ warszawianie są na fali wznoszącej, czego dowodem są dwa kolejne triumfy. Niewykluczone, że żadna ze stron nie będzie w pełni zadowolona z końcowego rezultatu. Mój typ: remis.

GKS Katowice – Polonia Warszawa, ostatnie wyniki

Szukając ostatniego zwycięstwa drużyny z Katowic trzeba cofnąć się aż do końcówki sierpnia, gdy GKS poradził sobie z Resovią Rzeszów. Od tego momentu GKS dopisał do swojego dorobku ledwie cztery punkty. Polonia punktuje ostatnio wyraźnie lepiej. Warszawianie wygrali swój ostatni ligowy mecz. Okazali się w nim lepsi od Zagłębia Sosnowiec. Jeszcze wcześniej ich wyższość musiało uznać Podbeskidzie.

GKS Katowice – Polonia Warszawa, historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały ze sobą w sezonie 2007/2008. Wówczas Polonia wywiozła z Katowic punkt po remisie 1:1. Warszawianie u siebie ograli GKS 3:1.

GKS Katowice – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Gospodarze są zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania. Kurs na wygraną GKS-u wynosi bowiem mniej więcej 1.75, a typ na zwycięstwo Polonii to około 4.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.70. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

GKS Katowice – Polonia Warszawa, przewidywane składy

GKS: Kudła – Wasielewski, Jaroszek, Jędrych, Komor, Rogala – Błąd, Repka, Kozubal, Alemán – Bergier

Polonia: Kuchta – Grudniewski, Kowalski-Haberek, Kołodziejski, Zawistowski, Okhronchuk, Koton, Biedrzycki, Kluska, Michalski, Kobusiński

GKS Katowice – Polonia Warszawa, kto wygra?

GKS Katowice – Polonia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – w usłudze Polsat Box Go. Początek meczu już w najbliższy piątek, 27 października o godzinie 18:00.

