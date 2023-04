PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Estadi Municipal de Montilivi LaLiga Girona Real Madryt

Girona – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt ma na swoim koncie cztery wygrane z rzędu. Co więcej, Królewscy w tych spotkaniach nie stracili nawet gola. Wiele wskazuje na to, że w starciu z Gironą mogą podtrzymać ten trend. Girona ma spore problemy ze zdobywaniem bramek w pojedynkach z mocniejszymi rywalami, co pokazały starcia z Barceloną i Atletico Madryt. Gospodarze wtorkowego meczu nie wpisali się również na listę strzelców w ostatnim pojedynku z Valladolid. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Girona – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Carlo Ancelotti w meczu z Gironą nie będzie mógł liczyć na pięciu zawodników. Alaba i Mendy są kontuzjowani. Z drobnymi problemami zdrowotnymi mierzą się również Benzema i Hazard, natomiast Ceballos pauzuje za kartki.

Girona – Real Madryt, ostatnie wyniki

Girona przegrała w sobotę z Valladolid 1:0. Wcześniej jednak kontynuowała serię czterech meczów bez porażki zakończonych dwoma wygranymi (Elche, Espanyol) i dwoma remisami (Vallecano, Barcelona). Girona zajmuje jedenaste miejsce w tabeli La Liga. Z kolei Real ma na swoim koncie cztery zwycięstwa z rzędu: dwa z Chelsea w Lidze Mistrzów oraz z Cadiz i Celtą Vigo w hiszpańskiej ekstraklasie.

Girona – Real Madryt, historia

Real Madryt nie wygrał żadnego z ostatnich dwóch meczów z Gironą. W tym sezonie w pierwszym spotkaniu obu drużyn nastąpił podział punktów, natomiast w 2019 roku lepsza okazała się Girona. Wcześniej jednak Królewscy zaliczyli serię czterech wygranych z rzędu.

Girona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu Girony z Realem Madryt są Królewscy, a typy na wygraną gości wynoszą około 1,60. Przy tej okazji zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Girona – Real Madryt, kto wygra

Girona – Real Madryt, przewidywane składy

Girona – Real Madryt, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 31. kolejki La Liga Girona – Real będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie można również obejrzeć w aplikacji CANAL+ Online. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której decydując się na sześciomiesięczny abonament z góry zapłacicie jedynie 354 zł (59zł/mies.) zamiast 414 zł oszczędzając tym samym 60 zł w stosunku do standardowej oferty. Subskrypcja zawiera dostęp do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium.

