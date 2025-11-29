Girona FC – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

10:22, 29. listopada 2025 12:11, 29. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Girona FC – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Królewskich liczy na zachowanie pozycji lidera, mając punkt przewagi nad Barceloną. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, czyli 30 listopada, o godzinie 21:00.

Kylian Mbappe
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Girona FC – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami starcie ekipy walczącej o utrzymanie z faworytem do tytułu mistrzowskiego – Girona zmierzy się bowiem z Realem Madryt w ramach 14. kolejki La Ligi. Kataloński zespół z zaledwie 11 punktami znajduje się w strefie spadkowej, a dokładniej na 18. pozycji w stawce. Natomiast drużyna Królewskich prowadzi w tabeli z dorobkiem 32 oczek. Przynajmniej na papierze goście są więc zdecydowanymi faworytami. Mimo to gospodarze na pewno będą walczyć o cenne punkty, występując przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, 30 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu będzie triumfować Real Madryt. Zespół Królewskich nie może pozwolić sobie na wpadkę w jutrzejszym starciu. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

STS
1.43
Zwycięstwo Realu
*Kursy z 28.11.2025
Girona FC – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem Girony z Realem Madryt oba zespoły zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi spowodowanymi kontuzjami. W drużynie gospodarzy nie zobaczymy m.in. Juana Carlosa, Donny’ego van de Beeka ani Daleya Blina. W ekipie gości zabraknie natomiast chociażby Deana Huijsena, Daniego Carvajala czy Davida Alaby. Osłabienia te bez wątpienia mogą wpłynąć na taktykę i ustawienie obu drużyn w tym spotkaniu.

Girona FC – Real Madryt, ostatnie wyniki

Girona ostatnio rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku – zremisowała 1:1 z Realem Betis i pokonała Deportivo Alaves 1:0. Co ciekawe, Real Madryt zanotował bardzo podobne wyniki – wygrał 4:3 z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów, a w La Lidze podzielił się punktami z Elche CF, remisując 2:2. Tak więc obie drużyny są obecnie w zbliżonej formie.

Girona FC – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Girony z Realem Madryt w ostatnich latach to wyraźna dominacja drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół ze stolicy Hiszpanii wygrał aż cztery razy, podczas gdy kataloński klub odniósł tylko jedno zwycięstwo. Nie padł w tym czasie żaden remis, co pokazuje ogromną przewagę ekipy Los Blancos w tych pojedynkach.

Girona FC – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gości, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Girony wynosi około 6.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.

Girona

LaLiga |

30 listopada 2025

21:00

5.90
4.90
1.46
Real Madryt
Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 10:59

Girona FC – Real Madryt, przewidywane składy

Girona FC – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Girony
  • remisem
  • zwycięstwem Realu
  • zwycięstwem Girony 0%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Realu 100%

1+ Votes

Girona FC – Real Madryt, transmisja meczu

Potyczka między Gironą a Realem Madryt w ramach 14. kolejki La Ligi będzie dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Zawody skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Początek starcia na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, 30 listopada o godzinie 21:00.

