Girona FC – Real Madryt, typy i przewidywania
Przed nami starcie ekipy walczącej o utrzymanie z faworytem do tytułu mistrzowskiego – Girona zmierzy się bowiem z Realem Madryt w ramach 14. kolejki La Ligi. Kataloński zespół z zaledwie 11 punktami znajduje się w strefie spadkowej, a dokładniej na 18. pozycji w stawce. Natomiast drużyna Królewskich prowadzi w tabeli z dorobkiem 32 oczek. Przynajmniej na papierze goście są więc zdecydowanymi faworytami. Mimo to gospodarze na pewno będą walczyć o cenne punkty, występując przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, 30 listopada o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Moim zdaniem w tym meczu będzie triumfować Real Madryt. Zespół Królewskich nie może pozwolić sobie na wpadkę w jutrzejszym starciu. Mój typ: wygrana Realu Madryt.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Girona FC – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Przed meczem Girony z Realem Madryt oba zespoły zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi spowodowanymi kontuzjami. W drużynie gospodarzy nie zobaczymy m.in. Juana Carlosa, Donny’ego van de Beeka ani Daleya Blina. W ekipie gości zabraknie natomiast chociażby Deana Huijsena, Daniego Carvajala czy Davida Alaby. Osłabienia te bez wątpienia mogą wpłynąć na taktykę i ustawienie obu drużyn w tym spotkaniu.
Ricard Artero
Złamana kostka
Nieznany
Juan Carlos
Uraz więzadła krzyżowego
Początek marca 2026
David Lopez
Uraz uda
Niepewny
Donny van de Beek
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec kwietnia 2026
Alejandro Frances
Uraz uda
Niepewny
Vladyslav Krapyvtsov
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Daley Blind
Kontuzja pleców
Początek grudnia 2025
Portu
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Thomas Lemar
Uraz nogi
Połowa grudnia 2025
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Początek grudnia 2025
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Koniec grudnia 2025
Franco Mastantuono
Uraz pachwiny
Początek grudnia 2025
Eder Militao
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Dean Donny Huijsen
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Raul Asencio
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Girona FC – Real Madryt, ostatnie wyniki
Girona ostatnio rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku – zremisowała 1:1 z Realem Betis i pokonała Deportivo Alaves 1:0. Co ciekawe, Real Madryt zanotował bardzo podobne wyniki – wygrał 4:3 z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów, a w La Lidze podzielił się punktami z Elche CF, remisując 2:2. Tak więc obie drużyny są obecnie w zbliżonej formie.
Girona FC – Real Madryt, historia
Bezpośrednia rywalizacja Girony z Realem Madryt w ostatnich latach to wyraźna dominacja drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół ze stolicy Hiszpanii wygrał aż cztery razy, podczas gdy kataloński klub odniósł tylko jedno zwycięstwo. Nie padł w tym czasie żaden remis, co pokazuje ogromną przewagę ekipy Los Blancos w tych pojedynkach.
Girona FC – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gości, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Girony wynosi około 6.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.
Girona FC – Real Madryt, przewidywane składy
|3Joel Roca Casals
|7Cristhian Stuani
|9Abel Ruiz
|10Yaser Asprilla
|22Jhon Solis
|28Gibert Jordana
|30Dominik Livakovic
|31Aleksandar Andreev
|44Papa Ba
|50Antonio Salguero
|9Endrick
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|19Dani Ceballos
|21Brahim Diaz
|22Antonio Rüdiger
|23Ferland Mendy
|30Franco Mastantuono
|34Sergio Mestre
Girona FC – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Girony 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Realu 100%
1+ Votes
Girona FC – Real Madryt, transmisja meczu
Potyczka między Gironą a Realem Madryt w ramach 14. kolejki La Ligi będzie dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Zawody skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Początek starcia na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, 30 listopada o godzinie 21:00.
*Reklama
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.