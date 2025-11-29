Girona FC – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Królewskich liczy na zachowanie pozycji lidera, mając punkt przewagi nad Barceloną. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, czyli 30 listopada, o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Girona FC – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami starcie ekipy walczącej o utrzymanie z faworytem do tytułu mistrzowskiego – Girona zmierzy się bowiem z Realem Madryt w ramach 14. kolejki La Ligi. Kataloński zespół z zaledwie 11 punktami znajduje się w strefie spadkowej, a dokładniej na 18. pozycji w stawce. Natomiast drużyna Królewskich prowadzi w tabeli z dorobkiem 32 oczek. Przynajmniej na papierze goście są więc zdecydowanymi faworytami. Mimo to gospodarze na pewno będą walczyć o cenne punkty, występując przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, 30 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu będzie triumfować Real Madryt. Zespół Królewskich nie może pozwolić sobie na wpadkę w jutrzejszym starciu. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Girona FC – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem Girony z Realem Madryt oba zespoły zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi spowodowanymi kontuzjami. W drużynie gospodarzy nie zobaczymy m.in. Juana Carlosa, Donny’ego van de Beeka ani Daleya Blina. W ekipie gości zabraknie natomiast chociażby Deana Huijsena, Daniego Carvajala czy Davida Alaby. Osłabienia te bez wątpienia mogą wpłynąć na taktykę i ustawienie obu drużyn w tym spotkaniu.

Kontuzje i zawieszenia Girona Zawodnik Powrót Ricard Artero Złamana kostka Nieznany Juan Carlos Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2026 David Lopez Uraz uda Niepewny Donny van de Beek Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2026 Alejandro Frances Uraz uda Niepewny Vladyslav Krapyvtsov Uraz ścięgna udowego Niepewny Daley Blind Kontuzja pleców Początek grudnia 2025 Portu Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Thomas Lemar Uraz nogi Połowa grudnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Antonio Rüdiger Uraz nogi Początek grudnia 2025 Daniel Carvajal Kontuzja kolana Koniec grudnia 2025 Franco Mastantuono Uraz pachwiny Początek grudnia 2025 Eder Militao Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 David Alaba Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Dean Donny Huijsen Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Raul Asencio Uraz ścięgna udowego Niepewny

Girona FC – Real Madryt, ostatnie wyniki

Girona ostatnio rywalizowała wyłącznie na ligowym podwórku – zremisowała 1:1 z Realem Betis i pokonała Deportivo Alaves 1:0. Co ciekawe, Real Madryt zanotował bardzo podobne wyniki – wygrał 4:3 z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów, a w La Lidze podzielił się punktami z Elche CF, remisując 2:2. Tak więc obie drużyny są obecnie w zbliżonej formie.

Girona FC – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Girony z Realem Madryt w ostatnich latach to wyraźna dominacja drużyny Królewskich. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół ze stolicy Hiszpanii wygrał aż cztery razy, podczas gdy kataloński klub odniósł tylko jedno zwycięstwo. Nie padł w tym czasie żaden remis, co pokazuje ogromną przewagę ekipy Los Blancos w tych pojedynkach.

Girona FC – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnego pojedynku uważają gości, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Girony wynosi około 6.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.

Girona Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 10:59

Girona FC – Real Madryt, przewidywane składy

Girona Miguel Angel Sanchez Real Madryt Xabi Alonso Girona Miguel Angel Sanchez 4-5-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Gazzaniga 4 Martinez 12 Reis 2 Rincon 24 Moreno 15 Tsygankov 18 Ounahi 20 Witsel 23 Núñez 21 Gil 19 Vanat 7 Junior 10 Mbappe 5 Bellingham 15 Guler 8 Valverde 14 Tchouameni 20 García 18 Carreras 6 Camavinga 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 13 Gazzaniga 4 Martinez 12 Reis 2 Rincon 24 Moreno 15 Tsygankov 18 Ounahi 20 Witsel 23 Núñez 21 Gil 19 Vanat 7 Junior 10 Mbappe 5 Bellingham 15 Guler 8 Valverde 14 Tchouameni 20 García 18 Carreras 6 Camavinga 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 4-5-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-2-1-2 4-1-2-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Xabi Alonso Rezerwowi 3 Joel Roca Casals 7 Cristhian Stuani 9 Abel Ruiz 10 Yaser Asprilla 22 Jhon Solis 28 Gibert Jordana 30 Dominik Livakovic 31 Aleksandar Andreev 44 Papa Ba 50 Antonio Salguero 9 Endrick 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 19 Dani Ceballos 21 Brahim Diaz 22 Antonio Rüdiger 23 Ferland Mendy 30 Franco Mastantuono 34 Sergio Mestre

Girona FC – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Girony

remisem

zwycięstwem Realu zwycięstwem Girony 0%

remisem 0%

zwycięstwem Realu 100% 1+ Votes

Girona FC – Real Madryt, transmisja meczu

Potyczka między Gironą a Realem Madryt w ramach 14. kolejki La Ligi będzie dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Zawody skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Początek starcia na Estadi Montilivi już w najbliższą niedzielę, 30 listopada o godzinie 21:00.

