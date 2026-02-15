Girona FC – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Blaugrany powalczy o powrót na fotel lidera tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego niezwykle interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de Montilivi już w ten poniedziałek, 16 lutego o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

Girona FC – FC Barcelona, typy i przewidywania

W 24. kolejce La Ligi dojdzie do derbowego starcia, w którym Girona podejmie Barcelonę. W tym momencie gospodarze z dorobkiem 26 punktów zajmują 14. miejsce w tabeli, natomiast goście mają na koncie 58 oczek i plasują się na 2. pozycji. Warto jednak dodać, że zespół prowadzony przez Hansiego Flicka rozegrał o jedno spotkanie mniej od liderującego Real Madryt, co dodatkowo podnosi stawkę jutrzejszego meczu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de Montilivi już w najbliższy poniedziałek, 16 lutego o godzinie 21:00.

Stawiam, że w nadchodzącym starciu oba zespoły zdobędą bramkę. FC Barcelona dobrze prezentuje się w ofensywie, ale ma problemy w defensywie, co powinna wykorzystać Girona. Myślę, iż to prawdopodobny scenariusz. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Girona FC – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy nie należy spodziewać się między innymi Portu, Donny’ego van de Beeka, Azzedine’a Ounahiego czy Marca-Andre ter Stegena. Z kolei w drużynie gości na pewno zabraknie Pedriego, Gaviego, Marcusa Rashforda oraz Andreasa Christensena. Liczne absencje w obu ekipach mogą wpłynąć na przebieg jutrzejszych derbów Katalonii.

Girona FC – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Girona nie jest w najlepszej formie, bo w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi nie odniosła ani jednego zwycięstwa, remisując 1:1 z Sevillą i przegrywając 0:1 z Realem Oviedo. W tym czasie FC Barcelona została rozgromiona przez Atletico Madryt, ulegając 0:4 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla, ale za to pewnie pokonała Mallorkę 3:0 na ligowym podwórku.

Girona FC – FC Barcelona, historia

Bezpośrednie pojedynki Girony z Barceloną w ostatnich latach są niezwykle wyrównane. Poprzednie pięć meczów przyniosło bowiem aż trzy zwycięstwa zespołu Dumy Katalonii oraz dwie wygrane drużyny Biało-Czerwonych. Co ciekawe, żaden z tych pojedynków nie zakończył się remisem, co podkreśla emocjonujący charakter rywalizacji sąsiedzkich ekip.

Girona FC – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem poniedziałkowego pojedynku są goście, co tak naprawdę nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Girony wynosi około 6.75, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.25. Zarejestruj się u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Girona FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2026 06:04

Girona FC – FC Barcelona, przewidywane składy

Girona: Gazzaniga – Rincon, Reis, Blind, Martinez – Martin, Witsel – Tsygankov, Thomas Lemar, Gil – Vanat

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde – De Jong, Bernal, Olmo – Yamal, Lewandowski, Fermin

Girona FC – FC Barcelona, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Gironą a Barceloną w ramach 24. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de Montilivi już w nadchodzący poniedziałek, czyli 16 lutego, o godzinie 21:00.

