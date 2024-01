Getafe – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Getafe – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt w najbliższy czwartek na wyjeździe zmierzy się z Getafe w zaległym spotkaniu 20. kolejki La Ligi. Mecz nie mógł zostać rozegrany w pierwotnym terminie, ponieważ Królewscy przebywali wówczas w Arabii Saudyjskiej na turnieju o Superpuchar Hiszpanii.

Warto dodać, że do jedenastki Los Blancos wróci Jude Bellingham, który ostatnio pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek. Czy podopieczni Carlo Ancelottiego ponownie wskoczą na fotel lidera La Ligi? Girona ma punkt przewagi nad stołecznym klubem, ale rozegrała więcej spotkań.

Królewscy wygrali cztery ostatnie starcia przeciwko Niebieskim. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Getafe – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Getafe Zawodnik Powrót Mauro Arambarri Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Getafe Zawodnik Powrót Mauro Arambarri Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Getafe – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Madryt poza wpadką w 1/8 finału Pucharu Króla, gdzie po dogrywce musiał uznać wyższość Atletico Madryt (2:4), prezentuje się bardzo dobrze. Podopieczni Carlo Ancelottiego zdobyli Superpuchar Hiszpanii, a w La Lidze wygrali ostatnio z Las Palmas (2:1) oraz Almerią (3:2). Getafe na ligowym podwórku pokonało Granadę 2:0 i przegrało 2:3 z Osasuną Pampeluna.

Getafe – Real Madryt, historia

Królewscy rzecz jasna dominują nad pobliskim rywalem w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Realu Madryt i tylko jeden triumf Getafe. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Getafe – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Getafe wynosi około 6.00, a typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny: GOAL.

Getafe – Real Madryt, przewidywane składy

Getafe José Bordalás 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Getafe José Bordalás 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 1 Daniel Fuzato 3 Fabricio Angileri 4 Gastón Álvarez 5 Luis Milla 6 Domingos Duarte 9 Oscar Rodríguez Arnaiz 10 Enes Ünal 11 Carles Aleña 14 Juanmi Latasa 18 José Ángel Carmona 18 José Ángel Carmona 22 Damian Suarez 23 Stefan Mitrovic 10 Luka Modric 12 Eduardo Camavinga 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 21 Brahim Díaz 23 Ferland Mendy 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González Getafe José Bordalás 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Getafe José Bordalás 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 1 Daniel Fuzato 3 Fabricio Angileri 4 Gastón Álvarez 5 Luis Milla 6 Domingos Duarte 9 Oscar Rodríguez Arnaiz 10 Enes Ünal 11 Carles Aleña 14 Juanmi Latasa 18 José Ángel Carmona 18 José Ángel Carmona 22 Damian Suarez 23 Stefan Mitrovic 10 Luka Modric 12 Eduardo Camavinga 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 21 Brahim Díaz 23 Ferland Mendy 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González

Getafe – Real Madryt, kto wygra?

Getafe – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Coliseum Alfonso Perez już w najbliższy czwartek, 1 lutego o godzinie 21:00.

