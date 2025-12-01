Fulham FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

Fulham – Manchester City: typy bukmacherskie
W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz Fulham – Manchester City. Z pozoru może wydawać się, że będzie to jednostronny pokaz siły ze strony gości. Tymczasem drużyny te zdobyły tyle samo punktów w pięciu ostatnich meczach (dziewięć oczek). Przyjezdni z Manchesteru wciąż nie wrócili do optymalnej formy. Z kolei gospodarze są świeżo po ograniu faworyzowanego Tottenhamu. Czy we wtorek w Londynie dojdzie do niespodzianki? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.
Fulham – Manchester City: ostatnie wyniki
Piłkarze Fulham nie zaczęli dobrze sezonu 2025/2026 i w efekcie uplasowali się w okolicy strefy spadkowej. Zespół Marco Silvy tymczasowo oddalił jednak od siebie widmo spadku. Londyńczycy grają o pełną pulę, co widać po ich wynikach. Fulham nie zremisowało żadnego z pięciu ostatnich meczów. W tym okresie udało się pokonać Wolverhampton, Sunderland, a nawet Tottenham.
- Sprawdź: tabela Premier League
Wyniki Manchesteru City po listopadowej przerwie reprezentacyjnej wyraźnie odbiegały od normy, do której przyzwyczaił nas ten zespół. Obywatele doznali porażki z Newcastle United i Bayerem Leverkusen. W miniony weekend kolejna strata punktów była o krok, ponieważ Pep Guardiola i spółka niemal wypuścili z rąk zwycięstwo z Leeds United. Finalnie w doliczonym czasie gry zdobyli bramkę na 3:2.
Fulham – Manchester City: historia
Fulham potrafi sprawić problemy Manchesterowi City, co pokazują wyniki poszczególnych spotkań. Londyńczycy mają jednak wyraźnie mniej jakościową kadrę, więc ostatecznie nie są w stanie pokonać faworyzowanego przeciwnika. W minionym sezonie Obywatele wygrali u siebie mecz bezpośredni 3:2, a wyjazdowy 2:0.
Fulham – Manchester City: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Manchester City powinien sobie poradzić w konfrontacji na Craven Cottage. Współczynnik na sukces przyjezdnych to 1.62 przy kursie nawet 5.00 na trzy punkty dla Fulham. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi między 4.00 a 4.30.
Fulham – Manchester City: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Fulham
- Remis
- Wygrana Manchesteru City
0 Votes
Fulham – Manchester City: przewidywane składy
|10Tom Cairney
|11Adama Traore
|15Jorge Cuenca
|18Jonah Kusi-Asare
|20Sasa Lukić
|21Timothy Castagne
|22Kevin Macedo
|23Benjamin Lecomte
|32Emile Smith Rowe
|1James Trafford
|5John Stones
|6Nathan Aké
|7Omar Marmoush
|10Rayan Cherki
|21Rayan Ait Nouri
|26Savinho
|45Abdukodir Khusanov
|82Rico Lewis
Fulham – Manchester City: transmisja meczu
Mecz Fulham – Manchester City odbędzie się we wtorek (2 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
