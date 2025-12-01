Fulham FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Dias

Fulham – Manchester City: typy bukmacherskie

W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz Fulham – Manchester City. Z pozoru może wydawać się, że będzie to jednostronny pokaz siły ze strony gości. Tymczasem drużyny te zdobyły tyle samo punktów w pięciu ostatnich meczach (dziewięć oczek). Przyjezdni z Manchesteru wciąż nie wrócili do optymalnej formy. Z kolei gospodarze są świeżo po ograniu faworyzowanego Tottenhamu. Czy we wtorek w Londynie dojdzie do niespodzianki? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Fulham – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Fulham nie zaczęli dobrze sezonu 2025/2026 i w efekcie uplasowali się w okolicy strefy spadkowej. Zespół Marco Silvy tymczasowo oddalił jednak od siebie widmo spadku. Londyńczycy grają o pełną pulę, co widać po ich wynikach. Fulham nie zremisowało żadnego z pięciu ostatnich meczów. W tym okresie udało się pokonać Wolverhampton, Sunderland, a nawet Tottenham.

Wyniki Manchesteru City po listopadowej przerwie reprezentacyjnej wyraźnie odbiegały od normy, do której przyzwyczaił nas ten zespół. Obywatele doznali porażki z Newcastle United i Bayerem Leverkusen. W miniony weekend kolejna strata punktów była o krok, ponieważ Pep Guardiola i spółka niemal wypuścili z rąk zwycięstwo z Leeds United. Finalnie w doliczonym czasie gry zdobyli bramkę na 3:2.

Fulham – Manchester City: historia

Fulham potrafi sprawić problemy Manchesterowi City, co pokazują wyniki poszczególnych spotkań. Londyńczycy mają jednak wyraźnie mniej jakościową kadrę, więc ostatecznie nie są w stanie pokonać faworyzowanego przeciwnika. W minionym sezonie Obywatele wygrali u siebie mecz bezpośredni 3:2, a wyjazdowy 2:0.

Fulham – Manchester City: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City powinien sobie poradzić w konfrontacji na Craven Cottage. Współczynnik na sukces przyjezdnych to 1.62 przy kursie nawet 5.00 na trzy punkty dla Fulham. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi między 4.00 a 4.30.

Fulham – Manchester City: kto wygra?

Fulham – Manchester City: przewidywane składy

Fulham Marco Silva Manchester City Pep Guardiola Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Leno 2 Tete 5 Andersen 3 Bassey 30 Sessegnon 17 Iwobi 16 Berge 8 Wilson 24 King 19 Chukwueze 7 Jimenez 9 Haaland 11 Doku 47 Foden 4 Reijnders 14 Gonzalez 20 Silva 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 1 Leno 2 Tete 5 Andersen 3 Bassey 30 Sessegnon 17 Iwobi 16 Berge 8 Wilson 24 King 19 Chukwueze 7 Jimenez 9 Haaland 11 Doku 47 Foden 4 Reijnders 14 Gonzalez 20 Silva 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-2-1 4-3-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 10 Tom Cairney 11 Adama Traore 15 Jorge Cuenca 18 Jonah Kusi-Asare 20 Sasa Lukić 21 Timothy Castagne 22 Kevin Macedo 23 Benjamin Lecomte 32 Emile Smith Rowe 1 James Trafford 5 John Stones 6 Nathan Aké 7 Omar Marmoush 10 Rayan Cherki 21 Rayan Ait Nouri 26 Savinho 45 Abdukodir Khusanov 82 Rico Lewis

Fulham – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Fulham – Manchester City odbędzie się we wtorek (2 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

