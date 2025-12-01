Fulham FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

20:05, 1. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Fulham - Manchester City: typy i kursy na mecz 14. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Ruben Dias
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Ruben Dias

Fulham – Manchester City: typy bukmacherskie

W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz FulhamManchester City. Z pozoru może wydawać się, że będzie to jednostronny pokaz siły ze strony gości. Tymczasem drużyny te zdobyły tyle samo punktów w pięciu ostatnich meczach (dziewięć oczek). Przyjezdni z Manchesteru wciąż nie wrócili do optymalnej formy. Z kolei gospodarze są świeżo po ograniu faworyzowanego Tottenhamu. Czy we wtorek w Londynie dojdzie do niespodzianki? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,25
Poniżej 2‚5 bramki
przejdź do STS
*Kursy z 01.12.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fulham – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Fulham nie zaczęli dobrze sezonu 2025/2026 i w efekcie uplasowali się w okolicy strefy spadkowej. Zespół Marco Silvy tymczasowo oddalił jednak od siebie widmo spadku. Londyńczycy grają o pełną pulę, co widać po ich wynikach. Fulham nie zremisowało żadnego z pięciu ostatnich meczów. W tym okresie udało się pokonać Wolverhampton, Sunderland, a nawet Tottenham.

Wyniki Manchesteru City po listopadowej przerwie reprezentacyjnej wyraźnie odbiegały od normy, do której przyzwyczaił nas ten zespół. Obywatele doznali porażki z Newcastle United i Bayerem Leverkusen. W miniony weekend kolejna strata punktów była o krok, ponieważ Pep Guardiola i spółka niemal wypuścili z rąk zwycięstwo z Leeds United. Finalnie w doliczonym czasie gry zdobyli bramkę na 3:2.

Fulham – Manchester City: historia

Fulham potrafi sprawić problemy Manchesterowi City, co pokazują wyniki poszczególnych spotkań. Londyńczycy mają jednak wyraźnie mniej jakościową kadrę, więc ostatecznie nie są w stanie pokonać faworyzowanego przeciwnika. W minionym sezonie Obywatele wygrali u siebie mecz bezpośredni 3:2, a wyjazdowy 2:0.

Fulham – Manchester City: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City powinien sobie poradzić w konfrontacji na Craven Cottage. Współczynnik na sukces przyjezdnych to 1.62 przy kursie nawet 5.00 na trzy punkty dla Fulham. Jeżeli uważasz, że żaden z zespołów nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, kurs na remis wynosi między 4.00 a 4.30.

Fulham
Remis
Manchester City
4.75
4.00
1.67
4.70
4.25
1.66
4.70
4.05
1.63
4.65
4.00
1.60
4.75
4.25
1.67
Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 12:05

Fulham – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Fulham
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City
  • Wygrana Fulham
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City

0 Votes

Fulham – Manchester City: przewidywane składy

Fulham – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Fulham – Manchester City odbędzie się we wtorek (2 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.