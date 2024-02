Fulham – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (10.02.2024)

Fulham - Bournemouth: typy i kursy na mecz 24. kolejki rozgrywek Premier League. Podopieczni Marco Silvy w nadchodzącym spotkaniu stawią czoła popularnym "Wisienkom". Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w sobotę (10 lutego) o godzinie 16:00.

Fulham – Bournemouth, typy bukmacherskie

Fulham już w sobotę zmierzy się przed własną publicznością z Bournemouth. Spotkanie to będzie rozgrywane w ramach 24. kolejki rozgrywek Premier League. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, a różnica między nimi wynosi zaledwie punkt. Mecz na Craven Cottage zapowiada się więc niezwykle ciekawie. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, ale ostatecznie trzy punkty zostaną u gospodarzy. Mój typ: wygrana Fulham

Fulham – Bournemouth, ostatnie wyniki

Fulham ma za sobą nieudaną passę meczów. W ostatnich pięciu spotkaniach nie udało im się zwyciężyć. Po drodze zaliczyli trzy remisy (1:1 z Liverpoolem, 0:0 z Evertonem, a także 2:2 z Burnley) oraz ponieśli dwie porażki (0:1 z Chelsea i 0:2 z Newcastle w FA Cup).

Bournemouth z kolei prezentuje się lepiej. Podopieczni Andoniego Iraoli w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z QPR i 5:0 ze Swansea, oba mecze w FA Cup), zaliczyli dwa remisy (1:1 z West Hamem i 1:1 z Nottingham), a także ponieśli jedną porażkę (0:4 z Liverpoolem).

Fulham – Bournemouth, historia

W tym sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą w Boxing Day. Wówczas na obiekcie Bournemouth padł wynik 3:0 dla gospodarzy. Poprzednie cztery starcia tych zespołów kończyły się jedną wygraną “Wisienek” i aż trzema remisami.

Fulham – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem sobotniego pojedynku jest Fulham. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy Marco Silvy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.37 – 2.43. Natomiast na wygraną Bournemouth sięgają nawet 2.90. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

Fulham – Bournemouth, kto wygra?

Fulham – Bournemouth, przewidywane składy

Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 9 Armando Broja 10 Tom Cairney 12 Fodé Ballo 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 44 Luc De Fougerolles 57 Kristian Sekularac Romain Faivre 3 Milos Kerkez 6 Chris Mepham 11 Dango Ouattara 14 Alex Scott 16 Marcus Tavernier 20 Ionut Radu 23 James Hill 42 Mark Travers Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 9 Armando Broja 10 Tom Cairney 12 Fodé Ballo 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 44 Luc De Fougerolles 57 Kristian Sekularac Romain Faivre 3 Milos Kerkez 6 Chris Mepham 11 Dango Ouattara 14 Alex Scott 16 Marcus Tavernier 20 Ionut Radu 23 James Hill 42 Mark Travers

Fulham – Bournemouth, transmisja meczu

Spotkanie Fulham – Bournemouth będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Craven Cottage już o 16.

