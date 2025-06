Finlandia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (10.06.2025)

Reprezentacja Polski rozegra we wtorek trzecie spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata. Biało-czerwoni zmierzą się z Finlandią, chcąc odnieść kolejna wygrana w 2025 roku.

Finlandia – Polska, typy bukmacherskie

Reprezentacje Finlandii i Polski to ekipy, które przed startem eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata były postrzegane jako te, walczące o drugie miejsce w tabeli premiowane grą w barażach o awans na mundial. Faworytem do triumfu w grupie G w powszechnej opinii są Holendrzy.

Skandynawowie są zespołem, który podejdzie do potyczki do wtorkowej batalii, mając na swoim koncie cztery punkty. Finlandia w trzech starciach wywalczyła cztery oczka, co jest efektem jednego zwycięstwa i remisu. Biało-czerwoni mają natomiast na swoim koncie dwa wygrane starcia.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2020 roku. Wówczas w meczu kontrolny Finowie musieli uznać wyższość Polaków. Jednocześnie gracze Biało-czerwonych wygrali różnicą kilku trafień. Mój typ: wygra Polska.

Finlandia – Polska, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do wtorkowej batalii, chcąc podnieść się po przegranej sprzed kilku dni. Reprezentacja Finlandii ma za sobą porażkę z Holandią (0:2). We wcześniejszych dwóch występach ekipa Jacoba Friisa zremisowała z Litwą (2:2) i pokonała Maltę (1:0).

Finowie mają kłopot z grą w roli gospodarza w ostatnim czasie. Przegrali w każdym z czterech ostatnich spotkań, ulegając nie tylko Oranje, ale też z: Grecję (0:2), Anglią (1:3) i Irlandią (1:2).

Biało-czerwoni są natomiast ekipą, która w 2025 roku jest niepokonana. Reprezentacja Polski do batalii w Helsinkach podejdzie po wygranym starciu kontrolnym przeciwko Mołdawii (2:0) na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim.

W roli gościa drużyna Michała Probierza uległa z kolei w każdym z dwóch ostatnich meczów. Reprezentacja Polski uległa kolejno Portugalii (1:5) i Chorwacji (0:1). Ostatnie zwycięstwo na wyjeździe Biało-czerwoni odnieśli we wrześniu, gdy pokonali Szkocję (3:2).

Finlandia – Polska, historia

Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą w październiku 2020 roku. Polska wygrała w tym starciu czterema golami (5:1). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie górą byli Biało-czerwoni i dwa razy miał miejsce remis.

Finlandia – Polska, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Michała Probierza. Typ na wygraną Polaków kształtuje się na poziomie 1.77-1.82. Remis oszacowano na 3.30-3.50. Z kolei opcję zwycięstwo Finów wyceniono na 4.50-4.80 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów.

Finlandia – Polska, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez takich graczy jak: Leo Vaisanen i Rasmus Schuller. Ponadto wyłączony z gry będzie Roman Eremenko. Biało-czerwoni natomiast przede wszystkim wystąpią bez Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z występów w drużynie narodowej do momentu, gdy sterami nad reprezentacją Polski będzie dowodził Michał Probierz. O miejsce w ataku będą zatem rywalizować: Krzysztof Piątek, Karol Świderski i Adam Buksa.

Finlandia Jacob Friis Polska Michal Probierz Finlandia Jacob Friis 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Hradecky 17 Alho 16 Peltola 18 Uronen 15 Tenho 4 Ivanov 8 Lod 5 Hoskonen 20 Pohjanpalo 11 Antman 14 Kairinen 23 Piątek 11 Świderski 13 Kamiński 10 Szymański 8 Moder 21 Bogusz 19 Frankowski 14 Kiwior 18 Bereszyński 15 Skrzypczak 1 Skorupski 1 Hradecky 17 Alho 16 Peltola 18 Uronen 15 Tenho 4 Ivanov 8 Lod 5 Hoskonen 20 Pohjanpalo 11 Antman 14 Kairinen 23 Piątek 11 Świderski 13 Kamiński 10 Szymański 8 Moder 21 Bogusz 19 Frankowski 14 Kiwior 18 Bereszyński 15 Skrzypczak 1 Skorupski 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Polska Michal Probierz Rezerwowi 2 Juhani Pikkarainen 3 Ville Tikkanen 6 Glen Kamara 7 Tommi Jyry 9 Fredrik Jensen 10 Teemu Pukki 12 Jesse Joronen 13 Onni Valakari 19 Benjamin Källman 21 Anssi Suhonen 22 Ilmari Niskanen 23 Viljami Sinisalo 2 Matty Cash 3 Paweł Dawidowicz 4 Mateusz Wieteska 6 Jakub Piotrowski 7 Kacper Urbański 9 Kamil Grosicki 12 Marcin Bułka 16 Adam Buksa 17 Bartosz Slisz 20 Mateusz Kochalski 22 Maxi Oyedele 24 Bartosz Mrożek 25 Oskar Repka 26 Piotr Zieliński 27 Sebastian Walukiewicz

Finlandia – Polska, transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Finlandia – Polska odbędzie się o godzinie 20:45 na antenie TVP 1 i TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Rywalizacja będzie też transmitowana online na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

