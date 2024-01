IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Villarreal, typy bukmacherskie

Każdy kolejny mecz jest kluczowy dla FC Barcelony i jej trenera Xaviego Hernandeza. Duma Katalonii aby pozostać w grze o tytuł nie może pozwolić sobie na potknięcia. Biorąc pod uwagę jej formę, nie będzie to łatwe. W sobotni wieczór Barcelona w roli wyraźnego faworyta zmierzy się z Villarreal, który obecnego sezonu również nie może zaliczyć do udanych. Ekipa Marcelino spisuje się fatalnie i trudno spodziewać się niespodzianki z jej strony. Po porażce z Athletic Bilbao piłkarze Barcelony ponownie będą mieli wiele do udowodnienia i tym razem nie spodziewam się innego rozstrzygnięcia niż ich wygrana. Jeżeli jesteś podobnego zdania co ja, to możesz skorzystać z oferty STS pozwalającej postawić zakład na zwycięstwo Barcelony po kursie 125.00. Szczegóły tej oferty znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Barcelony

Kurs 125.00 na zwycięstwo Barcelony

Kursy bukmacherów na wygraną Barcelony nie są wysokie. STS przygotował jednak specjalną ofertę dla nowych klientów. Rejestrując się i podając nasz kod promocyjny skorzystasz z podwyższonego kursu na wygraną Barcelony. Kod GOAL zapewni kurs 125.00! Jak skorzystać z oferty? Wyjaśniamy

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie Barcelony jako zwycięzcy meczu Barcelona – Villarreal (26.01.2023) Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 250 zł.

Barcelona – Villarreal, ostatnie wyniki

Nastroje w stolicy Katalonii od wielu tygodni nie są najlepsze. Co prawda drużyna Xaviego Hernandeza może się obecnie pochwalić serią trzech kolejnych ligowych wygranych (3:2 z Almerią, 2:1 z Las Palmas, 4:2 z Realem Betis), ale żadna z tych wygranych nie była w przekonującym stylu.

Atmosfera wokół Barcelony jeszcze mocniej zgęstniała po odpadnięciu zespołu z rozgrywek o Puchar Króla. W środę kataloński zespół przegrał po dogrywce 2:4 z Athletic Bilbao. Wyniki, ale także styl prezentowany przez Barcelonę w ostatnim czasie sprawiają, że każdy kolejny mecz może być decydujący dla przyszłości Xaviego na stanowisku trenera.

Villarreal w ostatnich latach przyzwyczaił swoich kibiców, że plasuje się raczej w górnej części ligowej tabeli. W tym sezonie jest inaczej i Żółta łódź podwodna jest zamieszana w walkę o pozostanie w lidze. Villarreal ma na koncie tylko pięć wygranych i plasuje się na 14. miejscu w tabeli. Jego przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko pięć punktów.

W ostatnich trzech kolejkach drużyna zapisała na swoje konto tylko jeden punkt. Po porażkach z Valencią (1:3) i Las Palmas (0:3), przed tygodniem zremisowała 1:1 z Realem Mallorca. W międzyczasie pożegnała się również z krajowym pucharem, sensacyjnie ulegając po rzutach karnych Unienistas.

Barcelona – Villarreal, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który rozegrany został w sierpniu, dostarczył ogromnych emocji. Kibice na Estadio de la Ceramica obejrzeli aż siedem bramek. Górą była FC Barcelona, która wygrała 4:3, ale wynik w tym spotkaniu zmieniał się jak w kalejdoskopie. Bramkę na wagę wygranej dla Dumy Katalonii zdobył Robert Lewandowski.

Barcelona wygrała trzy ostatni ligowe potyczki z Villarreal. Żółta łódź podwodna ostatni raz sposób na pokonanie rywali znalazła w maju 2022 roku, kiedy niespodziewanie wygrała 2:0 na Camp Nou. Była to pierwsza wygrana od… 25 meczów.

Barcelona – Villarreal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w przypadku sobotniego meczu nie mają żadnych wątpliwości. Ich zdaniem zdecydowanym faworytem jest FC Barcelona. Widać to również po kursach oferowanych przez nich na ten mecz. Rozważając typ na zwycięstwo Barcelony trzeba liczyć się z tym, że w standardowych ofertach bukmacherów kurs będzie oscylował w okolicy 1.35. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ofertę przygotowaną przez STS. Kod promocyjny GOAL podany podczas rejestracji pozwala postawić zakład na zwycięstwo gospodarzy po kursie 125.00. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz wyżej.

Barcelona – Villarreal, typ kibiców

Barcelona – Villarreal, przewidywane składy

W przypadku Barcelony nadal możemy mówić o szpitalu panującym w zespole. Wyłączeni z gry nadal pozostają Marcos Alonso, Gavi, Inigo Martinez, Raphinha i Marc-Andre ter Stegen. Po ostatnim pucharowym meczu z Athletic Bilbao do grona kontuzjowanych dołączyli również Alejandro Balde i Andreas Christensen. Gotowy do gry powinien być natomiast Ronald Araujo.

Długa lista nieobecnych jest także w ekipie Villarreal. Z powodu zawieszenia przeciwko Barcelonie nie będzie mógł wystąpić Pepe Reina. Z urazami zmagają się natomiast Raul Albiol, Alfonso Pedraza, Dani Parejo, Juan Foyth, Yeremy Pino i Denis Suarez.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Rezerwowi ▼ 14 João Félix 15 Andreas Christensen 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 26 Ander Astralaga 31 Diego Kochen 32 Fermín López 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 6 Etienne Capoue 9 Goncalo Guedes 14 Manu Trigueros 15 José Luis Morales 23 Aissa Mandi 26 Adrià Altimira 28 Carlo García 37 Carlos Romero FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Rezerwowi ▼ 14 João Félix 15 Andreas Christensen 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 26 Ander Astralaga 31 Diego Kochen 32 Fermín López 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 6 Etienne Capoue 9 Goncalo Guedes 14 Manu Trigueros 15 José Luis Morales 23 Aissa Mandi 26 Adrià Altimira 28 Carlo García 37 Carlos Romero

Barcelona – Villarreal, transmisja meczu

Spotkanie FC Barcelona – Villarreal odbędzie się w sobotę (27 stycznia) o godzinie 18:30. W telewizji mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale CANAL+ Sport. Rywalizację za pośrednictwem internetu będzie można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z oferty, dzięki której dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ otrzymasz w cenie 39 zł za miesiąc przez pierwsze trzy miesiące. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

