Everton FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2026)

Everton – Chelsea: typy bukmacherskie

W 31. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem ósmej i szóstej drużyny w tabeli. Everton w przypadku sobotniego zwycięstwa traciłby do Chelsea zaledwie dwa oczka, co znacznie uatrakcyjniłoby wyścig o awans do europejskich pucharów. Przyjezdni z Londynu szukają przełamania po serii gorszych występów, ale Hill Dickinson Stadium to nie jest łatwy teren. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Everton – Chelsea: ostatnie wyniki

W minionej kolejce Premier League Everton wybrał się na Emirates Stadium w Londynie na mecz z Arsenalem. Zderzenie z liderem rozgrywek nie było przyjemnym doświadczeniem, ponieważ Sean Dyche i spółka przegrali z gospodarzami 0:2. Lepiej poszło im w poprzednich meczach, kiedy to pokonali Newcastle United (3:2) oraz Burnley (2:0).

Marzec to trudny miesiąc dla piłkarzy Chelsea, którzy wygrali w tym okresie zaledwie jedno ligowe spotkanie (4:1 z Aston Villą). The Blues potrzebowali dogrywki, aby wyeliminować niżej notowany Wrexham z Pucharu Anglii. Londyńczycy zostali też wyrzuceni za burtę Ligi Mistrzów po bolesnym dwumeczu z PSG (2:8).

Everton – Chelsea: historia

Kluby te poprzednio zagrały ze sobą w grudniu ubiegłego roku. Wówczas Chelsea gościła Everton na Stamford Bridge. Przyjezdni nie mają jednak dobrych wspomnieć z tego wyjazdu, ponieważ doznali porażki, a na dodatek nie strzelili ani jednego gola. Z kolei The Blues zdobyli do przerwy dwie bramki, co wystarczyło do zwycięstwa 2:0.

Everton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Chelsea, czego dowodzi kurs 2.05, przy współczynniku 3.40 na sukces Evertonu. Remis wyceniono kursem między 3.40 a 3.45.

Everton – Chelsea: kto wygra?

Everton – Chelsea: przewidywane składy

Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Sarr, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro

Everton – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Everton – Chelsea odbędzie się w sobotę (21 marca) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

