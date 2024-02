Everton – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2024)

Everton – Crystal Palace: typy i kursy na mecz Premier League. To starcie zamknie rywalizację w 25. kolejce. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Pierwszy gwizdek na Goodison Park już w najbliższy poniedziałek, 19 lutego o godzinie 21:00.

Everton – Crystal Palace, typy i przewidywania

Spotkanie Evertonu z Crystal Palace zamknie rywalizację w 25. kolejce Premier League. The Toffees przed tą serią gier zajmują 18. miejsce w tabeli, natomiast The Eagles plasują się na 15. pozycji. Warto jednak zaznaczyć, że klub z Liverpoolu jakiś czas temu został ukarany odjęciem aż 10 punktów za naruszenie zasad Finansowego Fair Play.

Podopieczni Seana Dyche’a mimo to są blisko wyjścia ze strefy spadkowej. Z kolei ekipa z Londynu lada moment ma dokonać zmiany na ławce trenerskiej – Roya Hodgsona zastąpi Oliver Glasner. Czy w tym przypadku zadziała “efekt nowej miotły”?

Faworytem są gospodarze, którzy będą mieli wsparcie swoich kibiców. Crystal Palace w ostatnim czasie jest pogrążone w chaosie. Mój typ: wygrana Evertonu.

Everton – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Arnaut Danjuma Groeneveld Uraz nogi Początek marca 2024 Andre Gomes Nieznany Kilka dni Abdoulaye Doucoure Uraz ścięgna udowego Niepewny Benjamin Godfrey Choroba Niepewny

Crystal Palace Zawodnik Powrót Nathan Ferguson Uraz ścięgna udowego Początek marca 2024 Jesurun Rak-Sakyi Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Cheick Doucouré Uraz ścięgna Achillesa Do końca sezonu Rob Holding Uraz kostki Koniec lutego 2024 Eberechi Eze Uraz ścięgna udowego Początek marca 2024 Marc Guehi Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2024 Michael Olise Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024 Will Hughes Uraz kostki Niepewny

Everton – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Klub z niebieskiej części Liverpoolu w poprzedniej kolejce przegrał 0:2 z Manchesterem City, a wcześniej zremisował 2:2 z Tottenhamem Hotspur. Londyńczycy natomiast ulegli Chelsea (1:3) oraz nie poradzili sobie z Brighton & Hove Albion (1:4).

Everton – Crystal Palace, historia

W ostatnim czasie The Toffees dominują nad The Eagles w bezpośrednich pojedynkach. Pięć poprzednich spotkań między tymi ekipami to bowiem aż trzy zwycięstwa Evertonu i dwa remisy. Crystal Palace w tym czasie nie odniosło więc żadnej wygranej.

Everton – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Evertonu wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Crystal Palace to mniej więcej 5.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 200 zł w Betclic.

Everton – Crystal Palace, przewidywane składy

Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Crystal Palace Roy Hodgson Rezerwowi ▼ 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 8 Amadou Onana 12 João Virgínia 14 Beto 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin 1 Sam Johnstone 2 Joel Ward 11 Matheus França 17 Nathaniel Clyne 20 Adam Wharton 22 Odsonne Edouard 29 Naouirou Ahamada 44 Jairo Riedewald 52 David Ozoh

Everton – Crystal Palace, kto wygra?

Everton – Crystal Palace, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Goodison Park już w najbliższy poniedziałek, 19 lutego o godzinie 21:00.

