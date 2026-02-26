Cracovia – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (27.02.2026)

Cracovia podejmie Piasta Gliwice na inaugurację 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w piątek (27 lutego) o godz. 18:00. Krakowski klub zremisował trzy potyczki z rzędu.

Cracovia – Piast: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Piasta Gliwice przy ul. Kałuży w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sześć ostatnich spotkań Krakowian w ligowych rozgrywkach zakończyło się podziałem punktów, co wyraźnie pokazuje, że drużynie brakuje skuteczności w decydujących momentach. W rundzie wiosennej piłkarze prowadzeni przez Lukę Elsnera stracili zaledwie jedną bramkę. Problemem pozostaje jednak gra ofensywna i brak konkretów pod bramką rywali. Zimą z klubem pożegnał się Filip Stojilković, który był najskuteczniejszym zawodnikiem Pasów i jego odejście wciąż jest odczuwalne.

Z kolei zespół z Gliwic zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Dwie kolejne porażki sprawiły, że sytuacja Piastunek zaczyna się komplikować. Choć wcześniej Gliwiczanie potrafili wygrać z Lechem Poznań, to przegrana z Motorem Lublin była sporym zaskoczeniem. Myślę, że gospodarze zdołają się przełamać. Stabilna defensywa może być fundamentem do upragnionego zwycięstwa. Mój typ: zwycięstwo Cracovii.

Cracovia – Piast: ostatnie wyniki

Pasy w poprzedniej serii gier bezbramkowo zremisowały z Widzewem Łódź. Wcześniej podzieliły się punktami z Jagiellonią Białystok (0:0), a także zremisowali na wyjeździe z Lechią Gdańsk (1:1). Po przerwie zimowej zespół Luki Elsnera pokonał natomiast Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (1:0) po trafieniu Pau Sansy.

Piłkarze Piasta mają za sobą porażkę z Motorem Lublin (1:2), w której honorowego gola strzelił Leandro Sanca. Dla Portugalczyka było to drugie trafienie w obecnym sezonie ligowym. Wcześniej Gliwiczanie przegrali z Lechem Poznań (0:3), pokonali Wisłę Płock (1:0), a także zwyciężyli Kolejorza (1:0). W śląskich derbach musieli jednak uznać wyższość Górnika Zabrze (1:2).

Cracovia – Piast: historia

Dwa ostatnie spotkania pomiędzy Cracovią a Piastem zakończyły się bezbramkowymi remisami, co dobrze oddaje wyrównany charakter rywalizacji obu zespołów. W ogóle ich bezpośrednie starcia w ostatnim czasie rzadko obfitują w gole i aż pięć poprzednich meczów kończyły się wynikami (0:0) lub (1:1).

Cracovia – Piast: kursy bukmacherskie

Patrząc na aktualne kursy bukmacherskie, to faworytami piątkowego meczu w Krakowie są gracze Cracovii. Kurs na zwycięstwo Pasów zostało wycenione na poziomie około 2.35. Triumf Piasta Gliwice można obstawić z kursem mniej więcej 3.60, a remis 3.05.

Cracovia Remis Piast Gliwice 2.30 2.95 3.30 2.30 3.00 3.60 2.30 3.00 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2026 22:05

Cracovia – Piast: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Sutalo, Wójcik, Henriksson, Piła – Al-Ammari – Hasić, Klich, Praszelik, Sans – Minchev

Piast Gliwice: Plach – Twumasi, Juande, Czerwiński, Lewicki – Leśniak, Dziczek, Tomasiewicz, Sanca, Jorge Felix – Barkovskiy

Cracovia – Piast: sonda

Cracovia – Piast: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Piast Gliwice w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (27 lutego) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

