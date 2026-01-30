PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Chelsea – West Ham: typy bukmacherskie

W 24. kolejce Premier League zobaczymy małe derby Londynu z udziałem Chelsea i West Hamu United. Presja ciążyć będzie po stronie gospodarzy, którzy nabrali rozpędu i liczą na utrzymanie się w ścisłej czołówce. Na pozostanie w lidze ma nadzieję drużyna gości, która także odnalazła odpowiednią dyspozycję. To może być jednak za mało na The Blues. Mój typ: wygrana Chelsea.

Oskar STS 1,50 Wygrana Chelsea przejdź do STS

Chelsea – West Ham: ostatnie wyniki

Chelsea od momentu zmiany szkoleniowca robi systematyczny postęp. Liam Rosenior poprowadził The Blues w sześciu spotkaniach, z których przegrał tylko jedno (2:3 z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej). Chelsea poradziła sobie ostatnio w Neapolu w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Wygrana 3:2 pozwoliła jej uzyskać bezpośredni awans do 1/8 finału.

Świetny okres przeżywa również West Ham. Zespół ten ma aktualnie serię trzech zwycięstw z rzędu, co dla tej drużyny w tym sezonie jest wyczynem spektakularny. Ekipa broniąca się przed spadkiem pokonała 2:1 Tottenham Hotspur oraz 3:1 Sunderland. Ponadto West Ham gra dalej w Pucharze Anglii po wyeliminowaniu QPR w rzutach karnych.

Chelsea – West Ham: historia

Piłkarze Chelsea ewidentnie mają patent na swojego lokalnego przeciwnika. The Blues pokonali West Ham w czterech ostatnich meczach. W tym okresie aż dwukrotnie udało im się strzelić aż pięć bramek. Tak było np. w bieżącej kampanii (5:1).

Chelsea – West Ham: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznano Arsenal, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.50. Współczynnik na zwycięstwo West Hamu ustalono na poziomie około 5.60. Z kolei kurs na remis to między 4.35 a 4.50.

Chelsea – West Ham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana West Hamu Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana West Hamu 0 Votes

Chelsea – West Ham: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Fernandez, Garnacho; Pedro

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Pablo; Castellanos

Chelsea – West Ham: transmisja meczu

Mecz Chelsea – West Ham odbędzie się w sobotę (31 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.