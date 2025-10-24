Chelsea FC – Sunderland AFC: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

15:55, 24. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Chelsea FC - Sunderland AFC: typy i kursy na sobotni mecz 9. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Marc Cucurella
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marc Cucurella

Chelsea – Sunderland: typy bukmacherskie

W 9. kolejce Premier League zagrają zespoły, które dosyć niespodziewanie ma tym etapie sezonu mają identyczną zdobycz punktową. W meczu o kolejne ligowe punkty spotkają się Chelsea i Sunderland. Londyńczycy utrzymują niewielki dystans do najlepszych drużyn w rozgrywkach. Z kolei beniaminek uplasował się w górnej połowie tabeli, dzięki czemu nie musi aktualnie nerwowo spoglądać na strefę spadkową. Kto w sobotę przybliży się do realizacji swoich celów? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,80
Obie drużyny strzelą – NIE
przejdź do STS
*Kursy z 24.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj EL CLASICO, Ekstraklasę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chelsea – Sunderland: ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea zamknęli wrzesień minimalnym, ale cennym zwycięstwem 1:0 z Benfiką w Lidze Mistrzów. Dla londyńczyków było to nowe otwarcie, ponieważ tym samym rozpoczęli serię kolejnych wygranych meczów. Popularni The Blues ograli Liverpool 2:1, a także przekonujące rozprawili się z Nottingham Forest (3:0) i Ajaxem Amsterdam (5:1).

Sunderland to być może największe pozytywnie zaskoczenie sezonu 2025/2026 w Premier League. Sposób na pokonanie tego zespołu znalazły tylko dwa kluby (Manchester United i Burnley). Bilans sześciu pozostałych potyczek to cztery zwycięstwa i dwa remisy. W minionej serii gier Sunderland ograł Wolverhampton, co pozwoliło drużynie awansować na siódme miejsce w ligowej tabeli.

Chelsea – Sunderland: historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2016/2017, kiedy to Sunderland pożegnał się z Premier League na blisko dekadę. Wówczas w bezpośrednich meczach zdecydowanie lepsza była Chelsea, która w delegacji wygrała 1:0. W Londynie gospodarze pokazali swoją jakość i zwyciężyli aż 5:1.

Chelsea – Sunderland: kursy bukmacherskie

Chelsea to bezdyskusyjny faworyt sobotniej konfrontacji. Świadczy o tym kurs 1.43 na wygraną tego zespołu. Sunderland będzie musiał się mocno napracować, aby wyjechać z Londynu chociaż z punktem. Potwierdza to współczynnik 4.60. Stawiając na wygraną przyjezdnych możesz to zrobić nawet po kursie 7.20.

Chelsea
Remis
Sunderland
1.37
5.00
8.00
1.36
5.00
8.10
1.33
4.80
7.75
1.37
5.00
8.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2025 16:33.

Chelsea – Sunderland: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United
  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United

0 Votes

Chelsea – Sunderland: przewidywane składy

Chelsea – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Sunderland odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.