Chelsea FC – Sunderland AFC: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Chelsea – Sunderland: typy bukmacherskie

W 9. kolejce Premier League zagrają zespoły, które dosyć niespodziewanie ma tym etapie sezonu mają identyczną zdobycz punktową. W meczu o kolejne ligowe punkty spotkają się Chelsea i Sunderland. Londyńczycy utrzymują niewielki dystans do najlepszych drużyn w rozgrywkach. Z kolei beniaminek uplasował się w górnej połowie tabeli, dzięki czemu nie musi aktualnie nerwowo spoglądać na strefę spadkową. Kto w sobotę przybliży się do realizacji swoich celów? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 1,80 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

Chelsea – Sunderland: ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea zamknęli wrzesień minimalnym, ale cennym zwycięstwem 1:0 z Benfiką w Lidze Mistrzów. Dla londyńczyków było to nowe otwarcie, ponieważ tym samym rozpoczęli serię kolejnych wygranych meczów. Popularni The Blues ograli Liverpool 2:1, a także przekonujące rozprawili się z Nottingham Forest (3:0) i Ajaxem Amsterdam (5:1).

Sunderland to być może największe pozytywnie zaskoczenie sezonu 2025/2026 w Premier League. Sposób na pokonanie tego zespołu znalazły tylko dwa kluby (Manchester United i Burnley). Bilans sześciu pozostałych potyczek to cztery zwycięstwa i dwa remisy. W minionej serii gier Sunderland ograł Wolverhampton, co pozwoliło drużynie awansować na siódme miejsce w ligowej tabeli.

Chelsea – Sunderland: historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2016/2017, kiedy to Sunderland pożegnał się z Premier League na blisko dekadę. Wówczas w bezpośrednich meczach zdecydowanie lepsza była Chelsea, która w delegacji wygrała 1:0. W Londynie gospodarze pokazali swoją jakość i zwyciężyli aż 5:1.

Chelsea – Sunderland: kursy bukmacherskie

Chelsea to bezdyskusyjny faworyt sobotniej konfrontacji. Świadczy o tym kurs 1.43 na wygraną tego zespołu. Sunderland będzie musiał się mocno napracować, aby wyjechać z Londynu chociaż z punktem. Potwierdza to współczynnik 4.60. Stawiając na wygraną przyjezdnych możesz to zrobić nawet po kursie 7.20.

Chelsea – Sunderland: kto wygra?

Chelsea – Sunderland: przewidywane składy

Chelsea Enzo Maresca Sunderland Régis Le Bris Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 1 Sanchez 24 James 23 Chalobah 34 Acheampong 3 Cucurella 25 Caicedo 45 Lavia 7 Neto 17 Santos 49 Garnacho 20 Pedro 18 Isidor 28 Fee 11 Rigg 25 Traore 27 Sadiki 34 Xhaka 20 Mukiele 15 Alderete 5 Ballard 32 Hume 22 Roefs 4-2-3-1 Przewidywany skład Sunderland Régis Le Bris Rezerwowi 4 Tosin Adarabioyo 11 Jamie Bynoe-Gittens 12 Filip Jörgensen 21 Jorrel Hato 32 Tyrique George 38 Marc Guiu 40 Facundo Buonanotte 41 Estevao 1 Anthony Patterson 4 Dan Neil 6 Lutsharel Geertruida 7 Chemsdine Talbi 9 Brian Brobbey 12 Eliezer Mayenda 13 Luke O'Nien 24 Simon Adingra 26 Arthur Masuaku

Chelsea – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Sunderland odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

