Chelsea FC – Sunderland AFC: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Chelsea – Sunderland: typy bukmacherskie
W 9. kolejce Premier League zagrają zespoły, które dosyć niespodziewanie ma tym etapie sezonu mają identyczną zdobycz punktową. W meczu o kolejne ligowe punkty spotkają się Chelsea i Sunderland. Londyńczycy utrzymują niewielki dystans do najlepszych drużyn w rozgrywkach. Z kolei beniaminek uplasował się w górnej połowie tabeli, dzięki czemu nie musi aktualnie nerwowo spoglądać na strefę spadkową. Kto w sobotę przybliży się do realizacji swoich celów? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Chelsea – Sunderland: ostatnie wyniki
Piłkarze Chelsea zamknęli wrzesień minimalnym, ale cennym zwycięstwem 1:0 z Benfiką w Lidze Mistrzów. Dla londyńczyków było to nowe otwarcie, ponieważ tym samym rozpoczęli serię kolejnych wygranych meczów. Popularni The Blues ograli Liverpool 2:1, a także przekonujące rozprawili się z Nottingham Forest (3:0) i Ajaxem Amsterdam (5:1).
Sunderland to być może największe pozytywnie zaskoczenie sezonu 2025/2026 w Premier League. Sposób na pokonanie tego zespołu znalazły tylko dwa kluby (Manchester United i Burnley). Bilans sześciu pozostałych potyczek to cztery zwycięstwa i dwa remisy. W minionej serii gier Sunderland ograł Wolverhampton, co pozwoliło drużynie awansować na siódme miejsce w ligowej tabeli.
Chelsea – Sunderland: historia
Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2016/2017, kiedy to Sunderland pożegnał się z Premier League na blisko dekadę. Wówczas w bezpośrednich meczach zdecydowanie lepsza była Chelsea, która w delegacji wygrała 1:0. W Londynie gospodarze pokazali swoją jakość i zwyciężyli aż 5:1.
Chelsea – Sunderland: kursy bukmacherskie
Chelsea to bezdyskusyjny faworyt sobotniej konfrontacji. Świadczy o tym kurs 1.43 na wygraną tego zespołu. Sunderland będzie musiał się mocno napracować, aby wyjechać z Londynu chociaż z punktem. Potwierdza to współczynnik 4.60. Stawiając na wygraną przyjezdnych możesz to zrobić nawet po kursie 7.20.
Chelsea – Sunderland: kto wygra?
Chelsea – Sunderland: przewidywane składy
|4Tosin Adarabioyo
|11Jamie Bynoe-Gittens
|12Filip Jörgensen
|21Jorrel Hato
|32Tyrique George
|38Marc Guiu
|40Facundo Buonanotte
|41Estevao
|1Anthony Patterson
|4Dan Neil
|6Lutsharel Geertruida
|7Chemsdine Talbi
|9Brian Brobbey
|12Eliezer Mayenda
|13Luke O’Nien
|24Simon Adingra
|26Arthur Masuaku
Chelsea – Sunderland: transmisja meczu
Mecz Chelsea – Sunderland odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
