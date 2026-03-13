Chelsea FC – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

Chelsea – Newcastle: typy bukmacherskie

W 30. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem Chelsea w roli gospodarza. Dla The Blues jest to niekonieczna dobra informacja, ponieważ w klasyfikacji domowych spotkań londyńczycy są dopiero w dolnej połowie tabeli. Jeszcze gorzej na wyjazdach wypada jednak Newcastle. Po starciu tych drużyn możemy spodziewać się przede wszystkim goli. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Chelsea – Newcastle: ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea mają za sobą dwie pucharowe potyczki. Obie kosztowały The Blues mnóstwo wysiłku, ale tylko jednak zakończyła się pomyślnie. Londyńczycy awansowali do ćwierćfinału Pucharu Anglii po wygranej 4:2 z grającym o klasę niżej, Wrexham. Potrzebna im była do tego dogrywka. Wiele goli padło też w konfrontacji z PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z wygranej 5:2 cieszyli się paryżanie.

Podobnym rytmem kalendarzom szedł zespół Newcastle, który o ćwierćfinał Pucharu Anglii grał nie z przedstawicielem Championship, a Manchesterem City. Wpłynęło to negatywnie na wynik, ponieważ Sroki przegrały 1:3. Lepiej z ich perspektywy potoczył się pojedynek z Barceloną w Lidze Mistrzów. Tam nie udało się utrzymać prowadzenia, ale remis 1:1 nie zamyka drogi do awansu.

Chelsea – Newcastle: historia

Kluby te zagrały ze sobą w grudniu ubiegłego roku, ale ich spotkanie niektórzy wspominają do dzisiaj. Newcastle zaczęło kapitalnie, ponieważ na przerwę schodziło z dwubramkowym prowadzeniem. Gospodarzom nie udało się jednak utrzymać korzystnego wyniku. Chelsea była w stanie strzelić dwa gole i ostatecznie zremisować 2:2.

Chelsea – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Chelsea, czego dowodzi kurs 1.82, przy współczynniku 3.80 na sukces Newcastle. Remis wyceniono kursem między 3.90 a 4.15.

Chelsea – Newcastle: kto wygra?

Chelsea – Newcastle: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Gusto, Sarr, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes

Chelsea – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Newcastle odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

