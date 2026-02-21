Chelsea FC – Burnley FC: typy, kursy, zapowiedź (21.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Sanchez

Chelsea – Burnley: typy bukmacherskie

W 27. kolejce Premier League zobaczymy najlepiej punktujący zespół w ostatnich pięciu meczach angielskiej elity. Przed własną publicznością zaprezentuje się Chelsea, której przeciwnikiem na Stamford Bridge będzie beniaminek Burnley. Gospodarze to wyraźny faworyt, który musi jednak pamiętać, że drużyna gości nie tak dawno temu była w stanie zremisować na wyjeździe z Liverpoolem. Jak będzie tym razem? Mój typ: obie drużyny strzelą

Chelsea – Burnley: ostatnie wyniki

Chelsea w miniony weekend pokazała jak powinny wyglądać pucharowe mecz czołowych drużyn Premier League, gdy naprzeciwko staje zespól z niższej klasy rozgrywkowej. The Blues rozbili na wyjeździe czołowy zespół Championship, a konkretnie Hull City. Wygrana 4:0 była dla londyńczyków miłą odmianę po wcześniejszej niespodziewanej stracie punktów z Leeds United (2:2).

Sympatycy Burnley przeżyli w ostatnich dniach spore wahania nastroju wywołane skrajnie różną postawą swoich ulubieńców. Beniaminek wygrał pierwszy ligowy mecz od 26 października i spotkania z ostatnim w tabeli Wolverhampton (3:2). Tym razem udało im się ograć na wyjeździe 3:2 Crystal Palace. Burnley nie poszło za ciosem w weekend, ponieważ odpadło z Pucharu Anglii po porażce 1:2 z Mansfield.

Chelsea – Burnley: historia

Pierwsza w tym sezonie bezpośrednia potyczka poszła po myśli Chelsea, która wygrała na stadionie Burnley 2:0. The Blues prowadzenie objęli jeszcze w pierwszej połowie, ale długo nie mogli być pewni sukcesu. Prowadzenie udało im się podwyższyć dopiero w 88. minucie po trafieniu Enzo Fernandeza.

Chelsea – Burnley: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Chelsea, czego dowodzi kurs 1.23, przy współczynniku rzędu 12.00 na sukces Burnley. Remis wyceniono kursem między 6.40 a 6.90.

Chelsea – Burnley: kto wygra?

Chelsea – Burnley: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Burnley: Dubravka; Laurent, Worral, Esteve; Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming

Chelsea – Burnley: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Burnley odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

