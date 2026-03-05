Celta Vigo – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół Królewskich chce zrehabilitować się po dwóch porażkach z rzędu w hiszpańskiej ekstraklasie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Balaidos już w ten piątek, 6 marca o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Celta Vigo – Real Madryt, typy i przewidywania

Celta Vigo podejmie Real Madryt w 27. kolejce La Ligi. Błękitni mają na koncie 40 punktów, dzięki czemu zajmują 6. miejsce w tabeli, wciąż licząc się w walce o europejskie puchary. Natomiast Królewscy zgromadzili 60 oczek, co daje im 2. pozycję w stawce i pozwala utrzymywać kontakt z liderem, choć strata do Barcelony wynosi już 4 punkty. Spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco, bo obie drużyny grają o wysoką stawkę. Początek rywalizacji na Estadio Balaidos już w najbliższy piątek, 6 marca o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Realu Madryt. Mimo problemów zdrowotnych oraz słabszej formy, ekipa Los Blancos po prostu musi sięgnąć po pełną pulę. Porażka lub remis byłby prawdziwą katastrofą dla zespołu Alvaro Arbeloi. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Ernest STS 2.15 Zwycięstwo Realu Odwiedź STS

Celta Vigo – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W Celcie Vigo nie wystąpią Pablo Duran oraz Franco Cervi, co oznacza dwie absencje po stronie gospodarzy. Znacznie dłuższa jest lista nieobecnych w Realu Madryt – zabraknie Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Kyliana Mbappe oraz Rodrygo Goesa. Tak duża liczba absencji może znacząco wpłynąć na dyspozycję gości ze stolicy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Celta Vigo – Real Madryt, ostatnie wyniki

Celta Vigo w ostatnim czasie rywalizowała na dwóch frontach i zanotowała dwa zwycięstwa – 2:1 nad Gironą w La Lidze oraz 1:0 nad PAOK-em Saloniki w Lidze Europy. Z kolei Real Madryt w tym czasie sensacyjnie przegrał 0:1 z Getafe w hiszpańskiej ekstraklasie, ale za to w Lidze Mistrzów pokonał Benfikę Lizbona 2:1. Zatem galicyjska ekipa jest w lepszej formie.

Celta Vigo – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Celty Vigo z Realem Madryt w ostatnim czasie wyraźnie układała się po myśli stołecznego klubu. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół Los Blancos odniósł bowiem aż cztery zwycięstwa, natomiast drużyna Los Celestes wygrała tylko raz, choć miało to miejsce w trwającym sezonie. W tym okresie nie padł więc żaden remis.

Celta Vigo – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy chcą zmazać plamę po ostatnich nieudanych meczach. Kurs na wygraną Celty Vigo wynosi około 3.30, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Zarejestruj się u legalnego bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Celta Vigo Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 19:50

Celta Vigo – Real Madryt, przewidywane składy

Celta: Radu – Rodriguez, Aidoo, Dominguez – Mingueza, Roman, Moriba, Carreira – Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Hugo Alvarez

Real: Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Camavinga – Guler, Gonzalo, Vinicius

Celta Vigo – Real Madryt, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Celtą Vigo a Realem Madryt w ramach 27. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Balaidos już w najbliższy piątek, czyli 6 marca, o godzinie 21:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.