IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Bernd Leno

Burnley Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lutego 2024 21:58 .

Burnley FC – Fulham FC, typy i przewidywania

Sobotni pojedynek może nie być najlepszym piłkarskim widowiskiem. Burnley to najgorzej punktujący zespół w domowych meczach Premier League. Z kolei Fulham jest drugą najsłabszą drużyną w wyjazdowych potyczkach. Nie wykluczam zatem, że potyczka ta zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Burnley FC – Fulham FC, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach terminarz nie był atutem Burnley. Jedynym zespołem na zbliżonym poziomie było Luton, z którym udało się zremisować. Vincent Kompany i spółka musieli uznać wyższość: Manchesteru City, Tottenhamu, czy Liverpoolu.

Styczeń to dla Fulham miesiąc pożegnań z krajowymi pucharami. Drużyna ta okazała się minimalnie gorsza w dwumeczu Pucharu Ligi Angielskiej od Liverpoolu. Z kolei w Pucharze Anglii Fulham zostało wyeliminowane przez Newcastle. Niedawno londyńczycy zremisowali bezbramkowo z Evertonem w Premier League.

Burnley FC – Fulham FC, historia

Pierwszy mecz tych drużyn w bieżącej kampanii miał miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wówczas Burnley wyjechało z Londynu z kompletem punktów po pokonaniu Fulham w stosunku 2:0.

Burnley FC – Fulham FC, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Fulham. Kurs na zwycięstwo tej ekipy wynosi najczęściej 2.43. W przypadku ewentualnej wygranej Burnley jest to nawet aż 3.00. Bukmacherzy traktują taki rezultat jako gigantyczną sensację. Kursy na remis wahają się między 3.15 a 3.40. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Podczas rejestracji wystarczy podać kod GOAL. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

Burnley FC – Fulham FC, przewidywane składy

Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi ▼ 4 Jack Cork 14 Connor Roberts 19 Anass Zaroury 21 Aaron Ramsey 23 David Datro Fofana 24 Josh Cullen 34 Jacob Bruun Larsen 42 Han-Noah Massengo 49 Arijanet Muric 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 6 Harrison Reed 9 Armando Broja 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 41 Devan Tanton 44 Luc De Fougerolles 57 Kristian Sekularac Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi ▼ 4 Jack Cork 14 Connor Roberts 19 Anass Zaroury 21 Aaron Ramsey 23 David Datro Fofana 24 Josh Cullen 34 Jacob Bruun Larsen 42 Han-Noah Massengo 49 Arijanet Muric 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 6 Harrison Reed 9 Armando Broja 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 41 Devan Tanton 44 Luc De Fougerolles 57 Kristian Sekularac

Burnley FC – Fulham FC, kto wygra?

Burnley FC – Fulham FC, transmisja meczu

Sobotni mecz 23. kolejki Premier League pomiędzy Burnley a Fulham rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

