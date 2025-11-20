Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (21.11.2025)

17:30, 20. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia: typy i kursy na mecz inaugurujący 16. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Maciej Ambrosiewicz
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Maciej Ambrosiewicz

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, typy i przewidywania

W 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zainaugurują Termalica i Arka. To zespoły, które w tabeli dzieli dystans pięciu punktów. Dla obu drużyn celem nadrzędnym w sezonie 2025/26 jest utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, czego bliżej na ten moment są gdynianie.

Próba przewidzenia rezultatu piątkowej konfrontacji przysparza wiele trudu. Termalica to najgorszy zespół w Ekstraklasie w meczach domowych (0-2-5). To samo tyczy się Arki w kontekście wyjazdów (0-1-7). Dla którejś z drużyn może to być zatem premierowe zwycięstwo po kilku miesiącach trwania sezonu. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,10
Obie drużyny strzelą – NIE
przejdź do STS
*Kursy z 20.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj transmisje meczów ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Piłkarze Marcina Brosza nie imponują formą na dystansie całego sezonu 2025/2026 w Ekstraklasie. Trzeba im jednak przyznać, że świetnie radzą sobie w meczach z największymi polskimi markami. Termalica zaczęła bieżącą kampanię do wygranej 4:0 z Jagiellonią w Białymstoku. W sierpniu beniaminek ograł Górnika Zabrze (1:0), czyli aktualnego lidera tabeli. Z kolei niedawno zespół z Niecieczy pokonał w Warszawie Legię (2:1), co było ich pierwszym zwycięstwem od wakacji.

Granica między strefą spadkową, a środkiem tabeli jest niezwykle płynna, o czym przekonuje się Arka. Beniaminek z Gdyni oddalił się od dołu tabeli na pięć punktów. Dawid Szwarga i spółka wygrali bowiem trzy z pięciu ostatnich meczów w Ekstraklasie. Najnowszy sukces miał miejsce u siebie, a było nim pokonanie 3:1 aktualnego mistrza Polski, Lecha Poznań.

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, historia

W minionym sezonie Termalica i Arka rywalizowały ze sobą na zapleczu Ekstraklasy. Stawką był nie tylko awans do piłkarskiej elity, ale też wygranie pierwszoligowych rozgrywek. Finalnie udało się to drużynie z Gdyni. Wyścig nie rozstrzygnął się jednak w bezpośredniej rywalizacji. W Niecieczy padł wynik 2:1 dla gospodarzy. Taki sam wynik padł później w Trójmieście na korzyść Arki.

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się sukcesu drużyny gospodarzy. Scenariusz zakładający, że po trzy punkty sięgnie Termalica, wyceniono kursem 2.12. Z kolei wariant zakładający zwycięstwo Arki, można zagrać po kursie 3.40. Potencjalny remis wyceniono kursem około 3.35.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Remis
Arka Gdynia
2.10
3.50
3.60
2.10
3.40
3.65
2.10
3.45
3.40
2.12
3.48
3.43
2.12
3.50
3.65
Odds are subject to change. Last updated 20 listopada 2025 22:15

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, przewidywane składy

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Termaliki
  • Remis
  • Wygrana Arki
  • Wygrana Termaliki 0%
  • Remis 67%
  • Wygrana Arki 33%

3+ Votes

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, transmisja meczu

Mecz z udziałem drużyn z Niecieczy i Gdyni będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 21 listopada o godzinie 18:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.