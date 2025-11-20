Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (21.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Ambrosiewicz

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, typy i przewidywania

W 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zainaugurują Termalica i Arka. To zespoły, które w tabeli dzieli dystans pięciu punktów. Dla obu drużyn celem nadrzędnym w sezonie 2025/26 jest utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, czego bliżej na ten moment są gdynianie.

Próba przewidzenia rezultatu piątkowej konfrontacji przysparza wiele trudu. Termalica to najgorszy zespół w Ekstraklasie w meczach domowych (0-2-5). To samo tyczy się Arki w kontekście wyjazdów (0-1-7). Dla którejś z drużyn może to być zatem premierowe zwycięstwo po kilku miesiącach trwania sezonu. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 2,10 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Arka Gdynia Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Piłkarze Marcina Brosza nie imponują formą na dystansie całego sezonu 2025/2026 w Ekstraklasie. Trzeba im jednak przyznać, że świetnie radzą sobie w meczach z największymi polskimi markami. Termalica zaczęła bieżącą kampanię do wygranej 4:0 z Jagiellonią w Białymstoku. W sierpniu beniaminek ograł Górnika Zabrze (1:0), czyli aktualnego lidera tabeli. Z kolei niedawno zespół z Niecieczy pokonał w Warszawie Legię (2:1), co było ich pierwszym zwycięstwem od wakacji.

Granica między strefą spadkową, a środkiem tabeli jest niezwykle płynna, o czym przekonuje się Arka. Beniaminek z Gdyni oddalił się od dołu tabeli na pięć punktów. Dawid Szwarga i spółka wygrali bowiem trzy z pięciu ostatnich meczów w Ekstraklasie. Najnowszy sukces miał miejsce u siebie, a było nim pokonanie 3:1 aktualnego mistrza Polski, Lecha Poznań.

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, historia

W minionym sezonie Termalica i Arka rywalizowały ze sobą na zapleczu Ekstraklasy. Stawką był nie tylko awans do piłkarskiej elity, ale też wygranie pierwszoligowych rozgrywek. Finalnie udało się to drużynie z Gdyni. Wyścig nie rozstrzygnął się jednak w bezpośredniej rywalizacji. W Niecieczy padł wynik 2:1 dla gospodarzy. Taki sam wynik padł później w Trójmieście na korzyść Arki.

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się sukcesu drużyny gospodarzy. Scenariusz zakładający, że po trzy punkty sięgnie Termalica, wyceniono kursem 2.12. Z kolei wariant zakładający zwycięstwo Arki, można zagrać po kursie 3.40. Potencjalny remis wyceniono kursem około 3.35.

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Arka Gdynia Dawid Szwarga Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Chovan 29 Isik 2 Kopacz 3 Kasperkiewicz 21 Hilbrycht 28 Ambrosiewicz 13 Kubica 6 Wolski 7 Faßbender 26 Jakubik 25 Zapolnik 99 Espiau 37 Kerk 31 Rusyn 11 Kocyla 35 Jakubczyk 10 Nguiamba 2 Navarro 29 Marcjanik 23 Hermoso 94 Dawid 77 Weglarz 1 Chovan 29 Isik 2 Kopacz 3 Kasperkiewicz 21 Hilbrycht 28 Ambrosiewicz 13 Kubica 6 Wolski 7 Faßbender 26 Jakubik 25 Zapolnik 99 Espiau 37 Kerk 31 Rusyn 11 Kocyla 35 Jakubczyk 10 Nguiamba 2 Navarro 29 Marcjanik 23 Hermoso 94 Dawid 77 Weglarz 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Arka Gdynia Dawid Szwarga Rezerwowi 5 Lucas Masoero 8 Rafał Kurzawa 9 Jesus Jimenez 17 Dominik Biniek 23 Sergio Guerrero 27 Radu Boboc 35 Diego Deisadze 53 Andrzej Trubeha 77 Artem Putivtsev 86 Igor Strzalek 99 Milosz Mleczko 1 Jedrzej Grobelny 4 Dominick Zator 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 8 Alassane Sidibe 9 Tornike Gaprindashvili 14 Hide Vitalucci 17 Marcel Predenkiewicz 18 Julien Celestine 21 Patryk Szysz 33 Dawid Abramowicz

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Termaliki

Remis

Wygrana Arki Wygrana Termaliki 0%

Remis 67%

Wygrana Arki 33% 3+ Votes

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, transmisja meczu

Mecz z udziałem drużyn z Niecieczy i Gdyni będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 21 listopada o godzinie 18:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.