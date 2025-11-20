Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (21.11.2025)

Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, typy i przewidywania
W 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zainaugurują Termalica i Arka. To zespoły, które w tabeli dzieli dystans pięciu punktów. Dla obu drużyn celem nadrzędnym w sezonie 2025/26 jest utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, czego bliżej na ten moment są gdynianie.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Próba przewidzenia rezultatu piątkowej konfrontacji przysparza wiele trudu. Termalica to najgorszy zespół w Ekstraklasie w meczach domowych (0-2-5). To samo tyczy się Arki w kontekście wyjazdów (0-1-7). Dla którejś z drużyn może to być zatem premierowe zwycięstwo po kilku miesiącach trwania sezonu. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, ostatnie wyniki
Piłkarze Marcina Brosza nie imponują formą na dystansie całego sezonu 2025/2026 w Ekstraklasie. Trzeba im jednak przyznać, że świetnie radzą sobie w meczach z największymi polskimi markami. Termalica zaczęła bieżącą kampanię do wygranej 4:0 z Jagiellonią w Białymstoku. W sierpniu beniaminek ograł Górnika Zabrze (1:0), czyli aktualnego lidera tabeli. Z kolei niedawno zespół z Niecieczy pokonał w Warszawie Legię (2:1), co było ich pierwszym zwycięstwem od wakacji.
Granica między strefą spadkową, a środkiem tabeli jest niezwykle płynna, o czym przekonuje się Arka. Beniaminek z Gdyni oddalił się od dołu tabeli na pięć punktów. Dawid Szwarga i spółka wygrali bowiem trzy z pięciu ostatnich meczów w Ekstraklasie. Najnowszy sukces miał miejsce u siebie, a było nim pokonanie 3:1 aktualnego mistrza Polski, Lecha Poznań.
Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, historia
W minionym sezonie Termalica i Arka rywalizowały ze sobą na zapleczu Ekstraklasy. Stawką był nie tylko awans do piłkarskiej elity, ale też wygranie pierwszoligowych rozgrywek. Finalnie udało się to drużynie z Gdyni. Wyścig nie rozstrzygnął się jednak w bezpośredniej rywalizacji. W Niecieczy padł wynik 2:1 dla gospodarzy. Taki sam wynik padł później w Trójmieście na korzyść Arki.
Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się sukcesu drużyny gospodarzy. Scenariusz zakładający, że po trzy punkty sięgnie Termalica, wyceniono kursem 2.12. Z kolei wariant zakładający zwycięstwo Arki, można zagrać po kursie 3.40. Potencjalny remis wyceniono kursem około 3.35.
Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, przewidywane składy
|5Lucas Masoero
|8Rafał Kurzawa
|9Jesus Jimenez
|17Dominik Biniek
|23Sergio Guerrero
|27Radu Boboc
|35Diego Deisadze
|53Andrzej Trubeha
|77Artem Putivtsev
|86Igor Strzalek
|99Milosz Mleczko
|1Jedrzej Grobelny
|4Dominick Zator
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|8Alassane Sidibe
|9Tornike Gaprindashvili
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|18Julien Celestine
|21Patryk Szysz
|33Dawid Abramowicz
Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Termaliki 0%
- Remis 67%
- Wygrana Arki 33%
3+ Votes
Termalica Nieciecza – Arka Gdynia, transmisja meczu
Mecz z udziałem drużyn z Niecieczy i Gdyni będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 21 listopada o godzinie 18:00.
