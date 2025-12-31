Brentford FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (01.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Cristian Romero

Brentford – Tottenham: typy bukmacherskie

W pierwszym dniu 2026 roku zobaczymy cztery mecze w Premier League. Jednym z nich będzie rywalizacja z udziałem dwóch londyńskich drużyn w postaci starcia Brentford – Tottenham. Za faworyta uchodzi zespół gości, chociaż punkt więcej w tym sezonie zdobyli gospodarze. Kto będzie wyżej w tabeli po końcowym gwizdku arbitra? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Brentford – Tottenham: ostatnie wyniki

Piłkarze Brentford robią wiele, aby oddalić się od strefy spadkowej. Znacząco pomogły w tym dwa ostatnie zwycięstwa. Keith Andrews i spółka rozbili 4:1 Bournemouth, które być może będzie walczyło o utrzymanie w lidze. Komplet punktów udało się też zdobyć z ostatnim w tabeli Wolverhampton (2:0).

Na zakończenie 2025 roku piłkarze Tottenhamu pokonali 1:0 Crystal Palace, co było dla nich miłą odmianą po wcześniejszych spotkaniach. Spurs przegrali bowiem przed własną publicznością 1:2 z Liverpoolem. Jeszcze trudniejszym doświadczeniem okazała się jednak wyjazdowa klęska z Nottingham Forest (0:3).

Brentford – Tottenham: historia

Brentford to wygodny przeciwnik dla Tottenhamu, co potwierdza historia ostatnich meczów bezpośrednich. Spurs mają z tym rywalem serię czterech zwycięstw z rzędu. Po trzy punkty zdążyli już sięgnąć także w tym sezonie, gdy wygrali u siebie 2:0.

Brentford – Tottenham: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w czwartkowej rywalizacji prawdopodobnie sięgnie Tottenham. Taki scenariusz wyceniono współczynnikiem 2.95. Jeżeli uważasz, że ze zwycięstwa cieszyć się będzie Brentford, zdarzenie to możesz zagrać po kursie 2.30. Kurs na remis to między 3.42 a 3.60.

Brentford – Tottenham: kto wygra?

Brentford – Tottenham: przewidywane składy

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Hickey; Yarmoliuk, Janelt; Lewis-Potter, Damsgaard, Schade; Thiago

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Bentancur; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison

Brentford – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Brentford – Tottenham odbędzie się w czwartek (1 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

