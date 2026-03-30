Bośnia i Hercegowina – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (31.03.2026)

Bośnia i Hercegowina – Włochy: typy i kursy na finał baraży MŚ 2026. Tylko jeden z tych zespołów weźmie udział w najbliższym mundialu w Ameryce Północnej. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Bilino Polje Stadium już w nadchodzący wtorek, czyli 31 marca, o godzinie 20:45.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean

Bośnia i Hercegowina – Włochy, typy i przewidywania

Przed nami decydujące starcie o awans na mistrzostwa świata 2026 – w finale baraży Bośnia i Hercegowina zmierzy się z faworyzowanymi Włochami. Obie reprezentacje nie zdołały wywalczyć bezpośredniej kwalifikacji, dlatego o promocję na nadchodzący mundial muszą walczyć w fazie play-off. Bośniacy w półfinale wyeliminowali Walijczyków (1:1, 4:2 w konkursie rzutów karnych), natomiast Włosi pewnie pokonali Irlandczyków z północy (2:0).

Stawka tego spotkania jest ogromna – zwycięzca zapewni sobie bilet na mistrzostwa świata, które za kilka miesięcy zostaną rozegrane w Ameryce Północnej. Początek rywalizacji na Bilino Polje Stadium już w najbliższy wtorek, 31 marca o godzinie 20:45.

W tym meczu stawiam na wygraną Włochów w regulaminowym czasie. Uważam, że ekipa prowadzona przez Gennaro Gattuso dysponuje dużo lepszym składem niż Bośniacy. Tak więc zamierzam umieścić taki zakład na kuponie. Mój typ: wygrana reprezentacji Włoch.

Bośnia i Hercegowina – Włochy, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa reprezentacji Bośni i Hercegowiny wygląda bardzo dobrze, ponieważ Sergej Barbarez ma do dyspozycji wszystkich najważniejszych zawodników. W kadrze Włoch pojawiły się natomiast istotne osłabienia – zabraknie bowiem Federico Chiesy oraz Gianluki Scamakki. To może wpłynąć na siłę ofensywną drużyny z Półwyspu Apenińskiego.

Bośnia i Hercegowina – Włochy, ostatnie wyniki

W meczach zamykających eliminacje do mundialu Bośniacy prezentowali solidną formę – zremisowali 1:1 z Austriakami i pewnie pokonali Rumunów 3:1. Z kolei Włosi zanotowali bardzo mieszane wyniki, przegrywając wysoko 1:4 z Norwegami oraz zwyciężając 2:0 nad Mołdawią. Co ciekawe, te rezultaty pokazują większą stabilność gospodarzy aniżeli gości.

Bośnia i Hercegowina – Włochy, historia

Historia bezpośrednich spotkań Bośni i Hercegowiny z Włochami wyraźnie przemawia na korzyść Italii. W pięciu dotychczasowych meczach Włosi odnieśli aż cztery zwycięstwa, a raz padł remis. To oznacza, że Bośniacy wciąż czekają na swoją pierwszą wygraną w opisywanej rywalizacji. Podopieczni Sergeja Barbareza marzą, by dokonać tego we wtorkowy wieczór.

Bośnia i Hercegowina – Włochy, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze są dużo lepszym zespołem od gospodarzy. Kurs na wygraną Bośniaków wynosi około 6.10, typ na zwycięstwo Włochów to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80.

Bośnia i Hercegowina Włochy 6.10 3.80 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2026 21:06

Bośnia i Hercegowina – Włochy, przewidywane składy

Bośnia: Vasilj – Dedić, Muharemović, Katić, Kolasinac – Memić, Tahirović, Sunjić, Alajbegović – Demirović, Edin Dżeko

Włochy: Donnarumma – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco – Kean, Esposito

Bośnia i Hercegowina – Włochy, sonda

Kto awansuje na MŚ 2026? Bośnia

Włochy Bośnia

Włochy 0 Votes

Bośnia i Hercegowina – Włochy, transmisja meczu

Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Włochami oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach finału baraży o awans do MŚ 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Bilino Polje Stadium już w najbliższy wtorek, 31 marca o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.