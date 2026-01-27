Borussia Dortmund – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

Borussia Dortmund podejmie Inter Mediolan w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Hitowe spotkanie na Signal Iduna Park odbędzie się w środę (28 stycznia) o godz. 21:00. Obie drużyny nadal walczą o awans do 1/8 finału.

Borussia – Inter: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z Interem Mediolan w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Włoski gigant notuje słabszy okres, gdyż w prestiżowych rozgrywkach poniósł trzy porażki z rzędu i zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli. Natomiast niemiecki zespół plasuje się dwie pozycje niżej, mając na koncie 11 punktów.

Obie drużyny wciąż zachowują szanse na bezpośredni awans do 1/8 finału, jednak muszą też uważnie oglądać się na rywali. W ostatnich tygodniach w barwach Nerazzurrich błyszczy Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski rozegrał już 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery bramki i notując dwie asysty. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy 31-latka od pierwszej minuty w Dortmundzie. Choć faworytem spotkania są goście z Mediolanu, drużyna Niko Kovaca z pewnością tanio skóry nie sprzeda i postara się napsuć rywalom sporo krwi. Moim zdaniem ten mecz zakończy się podziałem punktów Mój typ: remis.

Borussia – Inter: ostatnie wyniki

Piłkarze Borussii Dortmund w miniony weekend odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Unionem Berlin (3:0) w ramach 19. kolejki 1. Bundesligi. W poprzednim tygodniu zespół Niko Kovaca musiał jednak uznać wyższość Tottenhamu Hotspur, przegrywając w Londynie (0:2) w Lidze Mistrzów. Wcześniej dortmundczycy wygrali ze St. Pauli (3:2) oraz Werderem Brema (3:0), a także zremisowali w emocjonującym spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt (3:3).

Inter Mediolan ma za sobą efektowne zwycięstwo w Serie A. W meczu z Pisą mediolańczycy do 39. minuty przegrywali już 0:2, jednak później przejęli inicjatywę i rozbili rywali (6:2). Jedną z bramek zdobył Piotr Zieliński. Wcześniej wicemistrzowie Włoch przegrali z Arsenalem (1:3) w Lidze Mistrzów, pokonali Udinese (1:0) i Lecce (1:0), a także zremisowali w hitowym starciu z Napoli (2:2).

Borussia – Inter: historia

Rywalizacja Borussii z Interem w europejskich pucharach niemal zawsze dostarcza sporych emocji. Oba zespoły czterokrotnie mierzyły się w Lidze Mistrzów i Pucharze UEFA. Każda ze stron odniosła po dwa zwycięstwa. Ostatni raz rywalizowały ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Na Signal Iduna Park górą byli gospodarze, którzy zwyciężyli (3:2). W spotkaniu rozgrywanym w Mediolanie Inter wygrał (2:0).

Borussia – Inter: kursy bukmacherskie

Faworytami spotkanie w Dortmundzie są piłkarze Interu Mediolan. Kursy na wygraną wicemistrzów Włoch zostały ustalone na poziomie 2.40. Zwycięstwo Borussii Dortmund można obstawić z kursem około 3.00.

Borussia Dortmund Remis Inter Mediolan 2.90 3.25 2.40 3.00 3.50 2.32 3.00 3.50 2.40 Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 06:54

Borussia – Inter: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini – Adeyemi, Brandt – Guirassy

Inter Mediolan: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Henrique, Zieliński, Dimarco, Barella, Mkhitaryan – Thuram, Martinez

Borussia – Inter: sonda

Kto wygra mecz na Signal Iduna Park? Borussia Dortmund

Remis

Inter Mediolan Borussia Dortmund 67%

Remis 33%

Inter Mediolan 0% 3+ Votes

Borussia – Inter: transmisja meczu

Spotkanie Borussii Dortmund z Interem Mediolan w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpocznie się w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Mecz będzie można oglądać na żywo na antenie CANAL+ Extra 4. Ponadto będzie transmitowany na antenach telewizji publicznej – TVP 1 i TVP Sport. Dostępna też będzie darmowa transmisja na stronie sport.tvp.pl.

