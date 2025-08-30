Borussia Dortmund – Union Berlin, typy i przewidywania
Przed nami starcie w ramach 2. kolejki Bundesligi, w którym Borussia Dortmund zmierzy się z Unionem Berlin. Gospodarze nie mogą być w pełni zadowoleni z inauguracji sezonu 2025/2026, gdyż rozpoczęli nową kampanię od niesatysfakcjonującego remisu, w związku z czym mają na swoim koncie tylko 1 punkt. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja zespołu ze stolicy, który zdobył komplet 3 oczek i w ten weekend chce potwierdzić dobrą dyspozycję.
Spotkanie między Borussią Dortmund a Unionem Berlin zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ drużyna BVB pragnie zrehabilitować się przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30.
Ekipa Die Borussen wygrała pierwszą połowę w 8 z ostatnich 10 meczów u siebie. Czy tym razem będzie podobnie i podopieczni Niko Kovaca okażą się lepsi w premierowej części gry? To prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Borussia Dortmund wygra 1. połowę.
Borussia Dortmund – Union Berlin, sytuacja kadrowa
W obu zespołach zabraknie kilku ważnych zawodników. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Juliena Duranville’a, Niklasa Sule, Nico Schlotterbecka, Emre Cana i Filippo Mane. Natomiast goście przystąpią do tego spotkania osłabieni nieobecnością Oluwaseuna Ogbemudii, Stanleya N’Sokiego, Lucasa Tousarta, Andrika Markgrafa oraz Livana Burcu.
Nico Schlotterbeck
Uraz łąkotki
Połowa października 2025
Emre Can
Uraz pachwiny
Początek września 2025
Julien Duranville
Zwichnięte ramię
Początek września 2025
Niklas Süle
Kontuzja łydki
Połowa października 2025
Fábio Silva
Stłuczenie
Połowa września 2025
Filippo Mane
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Oluwaseun Ogbemudia
Stłuczenie
Niepewny
Stanley N’Soki
Uraz uda
Połowa września 2025
Lucas Tousart
Choroba
Kilka dni
Andrik Markgraf
Nieznany
Połowa września 2025
Livan Burcu
Uraz kostki
Koniec września 2025
Borussia Dortmund – Union Berlin, ostatnie wyniki
Borussia Dortmund nie rozpoczęła nowego sezonu Bundesligi tak, jak oczekiwali jej kibice. W pierwszej kolejce zespół Niko Kovaca tylko zremisował 3:3 z FC St. Pauli, co zostało odebrane jako spore rozczarowanie. Znacznie lepiej wystartował Union Berlin, który pokonał na własnym stadionie VfB Stuttgart 2:1 i od razu zapisał na swoim koncie trzy punkty. Początek rozgrywek sugeruje więc, że to ekipa ze stolicy jest w lepszej dyspozycji.
Borussia Dortmund – Union Berlin, historia
Historia bezpośrednich starć Borussii Dortmund z Unionem Berlin w ostatnich latach jasno pokazuje zdecydowaną przewagę ekipy z Signal Iduna Park. W pięciu poprzednich pojedynkach aż cztery razy górą byli bowiem piłkarze BVB, natomiast zawodnicy ze stolicy zdołali odnieść tylko jedno zwycięstwo. Co ciekawe, w tym okresie ani razu nie padł remis, co zapowiada, że także nadchodzący mecz może przynieść konkretne rozstrzygnięcie.
Borussia Dortmund – Union Berlin, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Unionu Berlin to mniej więcej 7.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.20. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Borussia Dortmund – Union Berlin, przewidywane składy
|6Salih Özcan
|8Felix Nmecha
|10Julian Brandt
|14Maximilian Beier
|26Julian Ryerson
|33Alexander Meyer
|37Cole Campbell
|6Aljoscha Kemlein
|7Oliver Burke
|11Woo-Yeong Jeong
|17David Preu
|21Tim Skarke
|27Marin Ljubicic
|31Matheo Raab
|33Alex Kral
|39Derrick Köhn
Borussia Dortmund – Union Berlin, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Borussii 100%
- remisem 0%
- zwycięstwem Unionu 0%
1+ Votes
Borussia Dortmund – Union Berlin, transmisja meczu
Spotkanie między Borussią Dortmund a Unionem Berlin w ramach 2. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30. Zawody posędziuje Daniel Schlager.
