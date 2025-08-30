Borussia Dortmund – Union Berlin: typy i kursy na mecz Bundesligi. Zespół Niko Kovaca ma coś do udowodnienia po wpadce w pierwszej kolejce. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – Union Berlin, typy i przewidywania

Przed nami starcie w ramach 2. kolejki Bundesligi, w którym Borussia Dortmund zmierzy się z Unionem Berlin. Gospodarze nie mogą być w pełni zadowoleni z inauguracji sezonu 2025/2026, gdyż rozpoczęli nową kampanię od niesatysfakcjonującego remisu, w związku z czym mają na swoim koncie tylko 1 punkt. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja zespołu ze stolicy, który zdobył komplet 3 oczek i w ten weekend chce potwierdzić dobrą dyspozycję.

Spotkanie między Borussią Dortmund a Unionem Berlin zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ drużyna BVB pragnie zrehabilitować się przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30.

Ekipa Die Borussen wygrała pierwszą połowę w 8 z ostatnich 10 meczów u siebie. Czy tym razem będzie podobnie i podopieczni Niko Kovaca okażą się lepsi w premierowej części gry? To prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Borussia Dortmund wygra 1. połowę.

STS 1.80 Borussia wygra 1. połowę Przejdź do STS

Borussia Dortmund – Union Berlin, sytuacja kadrowa

W obu zespołach zabraknie kilku ważnych zawodników. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Juliena Duranville’a, Niklasa Sule, Nico Schlotterbecka, Emre Cana i Filippo Mane. Natomiast goście przystąpią do tego spotkania osłabieni nieobecnością Oluwaseuna Ogbemudii, Stanleya N’Sokiego, Lucasa Tousarta, Andrika Markgrafa oraz Livana Burcu.

Kontuzje i zawieszenia Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Nico Schlotterbeck Uraz łąkotki Połowa października 2025 Emre Can Uraz pachwiny Początek września 2025 Julien Duranville Zwichnięte ramię Początek września 2025 Niklas Süle Kontuzja łydki Połowa października 2025 Fábio Silva Stłuczenie Połowa września 2025 Filippo Mane Czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Union Berlin Zawodnik Powrót Oluwaseun Ogbemudia Stłuczenie Niepewny Stanley N’Soki Uraz uda Połowa września 2025 Lucas Tousart Choroba Kilka dni Andrik Markgraf Nieznany Połowa września 2025 Livan Burcu Uraz kostki Koniec września 2025

Borussia Dortmund – Union Berlin, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund nie rozpoczęła nowego sezonu Bundesligi tak, jak oczekiwali jej kibice. W pierwszej kolejce zespół Niko Kovaca tylko zremisował 3:3 z FC St. Pauli, co zostało odebrane jako spore rozczarowanie. Znacznie lepiej wystartował Union Berlin, który pokonał na własnym stadionie VfB Stuttgart 2:1 i od razu zapisał na swoim koncie trzy punkty. Początek rozgrywek sugeruje więc, że to ekipa ze stolicy jest w lepszej dyspozycji.

Borussia Dortmund – Union Berlin, historia

Historia bezpośrednich starć Borussii Dortmund z Unionem Berlin w ostatnich latach jasno pokazuje zdecydowaną przewagę ekipy z Signal Iduna Park. W pięciu poprzednich pojedynkach aż cztery razy górą byli bowiem piłkarze BVB, natomiast zawodnicy ze stolicy zdołali odnieść tylko jedno zwycięstwo. Co ciekawe, w tym okresie ani razu nie padł remis, co zapowiada, że także nadchodzący mecz może przynieść konkretne rozstrzygnięcie.

Borussia Dortmund – Union Berlin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Unionu Berlin to mniej więcej 7.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.20. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund Union Berlin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 17:39 .

Borussia Dortmund – Union Berlin, przewidywane składy

Borussia Dortmund Niko Kovač Union Berlin Steffen Baumgart Borussia Dortmund Niko Kovač 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kobel 42 Kabar 3 Anton 5 Bensebaini 2 Couto 13 Groß 20 Sabitzer 24 Svensson 7 Bellingham 9 Guirassy 27 Adeyemi 10 Ansah 23 Ilic 24 Skov 19 Haberer 13 Schafer 28 Trimmel 8 Khedira 15 Rothe 14 Querfeld 5 Doekhi 1 Rønnow 1 Kobel 42 Kabar 3 Anton 5 Bensebaini 2 Couto 13 Groß 20 Sabitzer 24 Svensson 7 Bellingham 9 Guirassy 27 Adeyemi 10 Ansah 23 Ilic 24 Skov 19 Haberer 13 Schafer 28 Trimmel 8 Khedira 15 Rothe 14 Querfeld 5 Doekhi 1 Rønnow 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-1-4-2 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Steffen Baumgart Rezerwowi 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 10 Julian Brandt 14 Maximilian Beier 26 Julian Ryerson 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 6 Aljoscha Kemlein 7 Oliver Burke 11 Woo-Yeong Jeong 17 David Preu 21 Tim Skarke 27 Marin Ljubicic 31 Matheo Raab 33 Alex Kral 39 Derrick Köhn

Borussia Dortmund – Union Berlin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Borussii

remisem

zwycięstwem Unionu zwycięstwem Borussii 100%

remisem 0%

zwycięstwem Unionu 0% 1+ Votes

Borussia Dortmund – Union Berlin, transmisja meczu

Spotkanie między Borussią Dortmund a Unionem Berlin w ramach 2. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30. Zawody posędziuje Daniel Schlager.

*Reklama Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.