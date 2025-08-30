Borussia Dortmund – Union Berlin: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Borussia Dortmund – Union Berlin: typy i kursy na mecz Bundesligi. Zespół Niko Kovaca ma coś do udowodnienia po wpadce w pierwszej kolejce. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30.

Piłkarze Borussii Dortmund
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – Union Berlin, typy i przewidywania

Przed nami starcie w ramach 2. kolejki Bundesligi, w którym Borussia Dortmund zmierzy się z Unionem Berlin. Gospodarze nie mogą być w pełni zadowoleni z inauguracji sezonu 2025/2026, gdyż rozpoczęli nową kampanię od niesatysfakcjonującego remisu, w związku z czym mają na swoim koncie tylko 1 punkt. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja zespołu ze stolicy, który zdobył komplet 3 oczek i w ten weekend chce potwierdzić dobrą dyspozycję.

Spotkanie między Borussią Dortmund a Unionem Berlin zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ drużyna BVB pragnie zrehabilitować się przed własną publicznością. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30.

Ekipa Die Borussen wygrała pierwszą połowę w 8 z ostatnich 10 meczów u siebie. Czy tym razem będzie podobnie i podopieczni Niko Kovaca okażą się lepsi w premierowej części gry? To prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Borussia Dortmund wygra 1. połowę.

Borussia Dortmund – Union Berlin, sytuacja kadrowa

W obu zespołach zabraknie kilku ważnych zawodników. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Juliena Duranville’a, Niklasa Sule, Nico Schlotterbecka, Emre Cana i Filippo Mane. Natomiast goście przystąpią do tego spotkania osłabieni nieobecnością Oluwaseuna Ogbemudii, Stanleya N’Sokiego, Lucasa Tousarta, Andrika Markgrafa oraz Livana Burcu.

Borussia Dortmund – Union Berlin, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund nie rozpoczęła nowego sezonu Bundesligi tak, jak oczekiwali jej kibice. W pierwszej kolejce zespół Niko Kovaca tylko zremisował 3:3 z FC St. Pauli, co zostało odebrane jako spore rozczarowanie. Znacznie lepiej wystartował Union Berlin, który pokonał na własnym stadionie VfB Stuttgart 2:1 i od razu zapisał na swoim koncie trzy punkty. Początek rozgrywek sugeruje więc, że to ekipa ze stolicy jest w lepszej dyspozycji.

Borussia Dortmund – Union Berlin, historia

Historia bezpośrednich starć Borussii Dortmund z Unionem Berlin w ostatnich latach jasno pokazuje zdecydowaną przewagę ekipy z Signal Iduna Park. W pięciu poprzednich pojedynkach aż cztery razy górą byli bowiem piłkarze BVB, natomiast zawodnicy ze stolicy zdołali odnieść tylko jedno zwycięstwo. Co ciekawe, w tym okresie ani razu nie padł remis, co zapowiada, że także nadchodzący mecz może przynieść konkretne rozstrzygnięcie.

Borussia Dortmund – Union Berlin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Unionu Berlin to mniej więcej 7.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.20. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund – Union Berlin, przewidywane składy

Borussia Dortmund – Union Berlin, kto wygra?

Borussia Dortmund – Union Berlin, transmisja meczu

Spotkanie między Borussią Dortmund a Unionem Berlin w ramach 2. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia, o godzinie 17:30. Zawody posędziuje Daniel Schlager.

