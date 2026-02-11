Bayern Monachium – RB Lipsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (11.02.2026)

Bayern – RB Lipsk: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie RB Lipsk w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Starcie o awans do kolejnej fazy rozgrywek rozpocznie się w środę, 11 lutego, o godzinie 20:45. Bawarczycy w drodze do 1/4 finału nie mieli łatwej przeprawy. W poprzedniej rundzie po emocjonującym meczu pokonali Union Berlin (3:2). Wcześniej mistrzowie Niemiec wyeliminowali SV Wehen Wiesbaden oraz FC Koln. Bayern od kilku lat czeka na triumf w krajowym pucharze. Ostatni raz trofeum zdobył w 2020 roku, dlatego tegoroczna edycja ma dla monachijczyków szczególne znaczenie.
Z kolei zawodnicy Ole Wernera w obecnej edycji Pucharu Niemiec odnieśli zwycięstwa nad Sandhausen, Energie Cottbus i FC Magdeburg. W poprzednim sezonie RB Lipsk dotarł aż do półfinału. Bawarczycy chcą wykorzystać atut własnego stadionu i wsparcie kibiców. Natomiast goście spróbują po raz kolejny udowodnić, że potrafią sprawić niespodziankę w starciu z bawarskim gigantem.
Bayern – RB Lipsk: transmisja w TV
Mecz o awans do półfinału Pucharu Niemiec między Bayernem Monachium a RB Lipsk będzie transmitowany w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Marcin Grzywacz oraz Tomasz Zieliński skomentują starcie, które zostanie rozegrane na Allianz Arenie.
Bayern – RB Lipsk: stream online
Spotkanie Bayern Monachium – RB Lipsk będzie można także śledzić na żywo w internecie na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV. Początek rywalizacji ćwierćfinałowej Pucharu Niemiec o godzinie 20:45.
Bayern – RB Lipsk: kursy bukmacherskie
Faworyt tego ćwierćfinału jest jeden i jasno pokazują to kursy bukmacherów. Wygrana Bayernu Monachium na Allianz Arenie jest wyceniana jest na około 1.30. Kursy na zwycięstwo RB Lipsk oscylują w granicach 8.00-8.25, więc byłaby to spora niespodzianka. Remis po 90 minutach, który oznaczałby dogrywkę, wyceniany jest na około 6.00.
