Bayern Monachium – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2026)

Bayern Monachium zagra na własnym stadionie z RB Lipsk w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Spotkanie na Allianz Arenie odbędzie się w środę (11 lutego) o godz. 20:45.

Bayern – Lipsk: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie RB Lipsk na Allianz Arenie w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Bawarczycy w poprzedniej rundzie uporali się z Unionem Berlin, wygrywając po zaciętej rywalizacji (3:2). Wcześniej mistrzowie Niemiec pokonali SV Wehen Wiesbaden (3:2) oraz FC Koln (4:1). Piłkarze bawarskiego giganta długo czekają na triumf w krajowym pucharze, po który ostatni raz sięgnęli w 2020 roku.

Tymczasem ekipa z Lipska rozpoczęła tegoroczny Puchar Niemiec od zwycięstwa nad Sandhausen (4:2). Następnie podopieczni Ole Wernera pewnie pokonali Energie Cottbus (4:1) i FC Magdeburg (3:1). W poprzednim sezonie zameldowali się w półfinale Pucharu Niemiec, co pokazuje, że drużyna z Lipska konsekwentnie walczy o najwyższe cele w krajowych rozgrywkach. Spotkanie w Monachium zapowiada się jako emocjonujący pojedynek ofensywnych ekip. Przewiduję otwarte starcie z wieloma bramkami. Moim zdaniem to idealny mecz, by zwrócić uwagę na gole. Mój typ: liczba bramek – powyżej 3.5.

Bayern – Lipsk: ostatnie wyniki

Bayern w miniony weekend odniósł efektowne zwycięstwo w hicie kolejki 1. Bundesligi nad TSG Hoffenheim (5:1). Bohaterem spotkania był Luis Diaz, który skompletował hat-tricka, natomiast dwie bramki dołożył Harry Kane. Wcześniej aktualni mistrzowie Niemiec zremisowali z Hamburgerem SV (2:2), odnieśli zwycięstwo nad PSV Eindhoven (2:1) w Lidze Mistrzów, ponieśli niespodziewaną porażkę z FC Augsburg (1:2), a także pokonali Royale Union Saint-Gilloise w rozgrywkach Champions League.

Z kolei piłkarze RB Lipsk prowadzeni przez Ole Wernera w ostatniej serii gier odnieśli cenne zwycięstwo nad FC Koln (2:1), a dwa gole strzelił Christoph Baumgartner. Wcześniej ekipa z Lipska uległa FSV Mainz (1:2), zremisowała z FC St. Pauli (1:1), pewnie pokonała FC Heidenheim (3:0), a także wysoko przegrała z Bayernem Monachium (1:5).

Bayern – Lipsk: historia

Ostatnie bezpośrednie starcia Bayernu z RB Lipsk nie pozostawiają złudzeń, kto w tej rywalizacji rozdaje karty. Bawarczycy regularnie dominują swojego ligowego rywala. W styczniu 2026 roku zawodnicy Vincenta Kompany’ego ponownie dali pokaz siły, rozbijając Lipsk (5:1) na wyjeździe. Kilka miesięcy wcześniej było jeszcze boleśniej dla zespołu Ole Wernera, kiedy na Allianz Arenie gospodarze wygrali (6:0).

Bayern – Lipsk: kursy bukmacherskie

Większe szanse na końcowy triumf w tym spotkaniu mają piłkarze Bayernu Monachium, na których kursy wynoszą około 1.30. Zwycięstwo RB Lipsk wyceniane jest w granicach 8.00-8.25. Remis w regulaminowym czasie gry to natomiast kurs na poziomie około 6.00.

Bayern Monachium RB Lipsk Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 10 lutego 2026 13:56

Bayern – Lipsk: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Karl, Diaz – Kane

RB Lipsk: Gulacsi – Baku, Orban, Bitshiabu, Raum – Schlager, Seiwald, Baumgartner – Diomande, Romulo, Nusa

Bayern – Lipsk: sonda

Bayern – Lipsk: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – RB Lipsk w ramach ćwierćfinału Pucharu Niemiec rozpocznie się w środę (11 lutego) o godzinie 20:45. Rywalizacja będzie do objerzenia na żywo na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

