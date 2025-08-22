AS Roma – Bologna FC: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

21:35, 22. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

AS Roma - Bologna to jeden z meczów pierwszej kolejki Serie A. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45. Debiut w roli szkoleniowca rzymian zaliczy Gian Piero Gasperini.

Paulo Dybala
fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

AS Roma – Bologna FC, typy bukmacherskie

AS Roma w sobotni wieczór rozpoczyna nową erę w historii klubu. Latem stery nad drużyną przejął Gian Piero Gasperini. Cel stołecznej ekipy jest jasny – wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Rzymianie mają za sobą chaotyczną kampanię 2024/2025, w trakcie której nie poradzili sobie Daniele De Rossi i Ivan Jurić. Obaj zostali zwolnieni jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Sytuację musiał ratować Claudio Ranieri. Doświadczony szkoleniowiec nie tylko ustabilizował grę Romy, ale także znacznie odmłodził zespół.

Bologna, po tym jak zadomowiła się w czołówce tabeli ligi włoskiej, nie zamierza osiadać na laurach. Stery nad drużyną trzyma Vincenzo Italiano. W trakcie meczów kontrolnych Rossoblu byli bezkompromisowi, jednak w próbie generalnej przed startem nowej kampanii Serie A przegrali z OFI Kreta.

W siedmiu z ostatnich 10 meczów, w których bolończycy grali na wyjeździe, tylko jedna z ekip była w stanie skierować piłkę do siatki lub po prostu miał miejsce bezbramkowy remis. To może dawać do myślenia przed sobotnim spotkaniem. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.

Lukasz
Superbet
1.90
Obie drużyny strzelą – NIE
*Kursy z 22.08.2025 21⁚13 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

AS Roma – Bologna FC, ostatnie wyniki

Stołeczna ekipa przystąpi do rywalizacji, mając za sobą sporo spotkań kontrolnych. Roma w sześciu takich meczach zaliczyła cztery zwycięstwa, remis i porażkę. Ostatnio zremisowała z NEOM SC (2:2). Wcześniej z kolei pokonała Everton (1:0).

Z kolei zespół Vincenzo Italiano przegrał w pięciu sparingach dwukrotnie i trzy razy wygrał. Oprócz porażki z Grekami z z Krety (2:4) na koncie Bologni jest też przeghrana z Via Pesaro (2:3). W pokonanym polu Rossoblu zostawiali z kolei Stuttgart (1:0) czy Levadiakos (3:2).

AS Roma – Bologna FC, historia

Oba zespoły zagrają ze sobą po raz pierwszy od stycznia tego roku. Wówczas w starciu Bologni z Romą miał miejsce remis (2:2). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między drużynami ani razu nie wygrali rzymianie. Trzykrotnie wygrywała Bologna i dwa razy był remis.

AS Roma – Bologna FC, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają Giallorossi. Typ na wygraną Romy wynosi 2.07. Z kolei opcja na zwycięstwo Bologni została wyceniona na 3.85 i to najmniej prawdopodobny wariant według analityków bukmacherskich. Remis został oszacowany na 3.25.

AS Roma

Serie A |

23 sierpnia 2025

20:45

2.07
3.20
3.85
Bologna
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 22:26.

AS Roma – Bologna FC, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Romy
  • wygraną Bologni
  • remisem
0 Votes

AS Roma – Bologna FC, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach rzymian nie będą mogli zagrać: Zaki Celik, Leon Bailey czy Edoardo Bove oraz Lorenzo Pellegrini. Tymczasem u gości wypadli z gry Juan Miranda i Emil Holm.

AS Roma – Bologna FC, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu AS Roma – Bologna będzie dostępna w stacji Eleven Sports 2 od godziny 20:45. Rywalizację skomentują Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski. Starcie będzie także dostępne na antenie Polsat Sport 1.

