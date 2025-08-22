AS Roma – Bologna FC, typy bukmacherskie
AS Roma w sobotni wieczór rozpoczyna nową erę w historii klubu. Latem stery nad drużyną przejął Gian Piero Gasperini. Cel stołecznej ekipy jest jasny – wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
Rzymianie mają za sobą chaotyczną kampanię 2024/2025, w trakcie której nie poradzili sobie Daniele De Rossi i Ivan Jurić. Obaj zostali zwolnieni jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Sytuację musiał ratować Claudio Ranieri. Doświadczony szkoleniowiec nie tylko ustabilizował grę Romy, ale także znacznie odmłodził zespół.
- Zobacz też: Serie A – tabela 2025/26
Bologna, po tym jak zadomowiła się w czołówce tabeli ligi włoskiej, nie zamierza osiadać na laurach. Stery nad drużyną trzyma Vincenzo Italiano. W trakcie meczów kontrolnych Rossoblu byli bezkompromisowi, jednak w próbie generalnej przed startem nowej kampanii Serie A przegrali z OFI Kreta.
W siedmiu z ostatnich 10 meczów, w których bolończycy grali na wyjeździe, tylko jedna z ekip była w stanie skierować piłkę do siatki lub po prostu miał miejsce bezbramkowy remis. To może dawać do myślenia przed sobotnim spotkaniem. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.
AS Roma – Bologna FC, ostatnie wyniki
Stołeczna ekipa przystąpi do rywalizacji, mając za sobą sporo spotkań kontrolnych. Roma w sześciu takich meczach zaliczyła cztery zwycięstwa, remis i porażkę. Ostatnio zremisowała z NEOM SC (2:2). Wcześniej z kolei pokonała Everton (1:0).
Z kolei zespół Vincenzo Italiano przegrał w pięciu sparingach dwukrotnie i trzy razy wygrał. Oprócz porażki z Grekami z z Krety (2:4) na koncie Bologni jest też przeghrana z Via Pesaro (2:3). W pokonanym polu Rossoblu zostawiali z kolei Stuttgart (1:0) czy Levadiakos (3:2).
AS Roma – Bologna FC, historia
Oba zespoły zagrają ze sobą po raz pierwszy od stycznia tego roku. Wówczas w starciu Bologni z Romą miał miejsce remis (2:2). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między drużynami ani razu nie wygrali rzymianie. Trzykrotnie wygrywała Bologna i dwa razy był remis.
AS Roma – Bologna FC, kursy bukmacherskie
Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają Giallorossi. Typ na wygraną Romy wynosi 2.07. Z kolei opcja na zwycięstwo Bologni została wyceniona na 3.85 i to najmniej prawdopodobny wariant według analityków bukmacherskich. Remis został oszacowany na 3.25.
AS Roma – Bologna FC, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Romy
- wygraną Bologni
- remisem
0 Votes
AS Roma – Bologna FC, przewidywane składy
Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach rzymian nie będą mogli zagrać: Zaki Celik, Leon Bailey czy Edoardo Bove oraz Lorenzo Pellegrini. Tymczasem u gości wypadli z gry Juan Miranda i Emil Holm.
|2Devyne Rensch
|8Neil El Aynaoui
|9Artem Dowbyk
|22Mario Hermoso
|32Devis Vasquez
|35Tommaso Baldanzi
|61Niccolo Pisilli
|91Radoslaw Zelezny
|92Stephan El Shaarawy
|3Stefan Posch
|5Torbjørn Heggem
|6Nikola Moro
|10Federico Bernardeschi
|13Federico Ravaglia
|16Nicolo Casale
|17Ciro Immobile
|18Tommaso Corazza
|19Lewis Ferguson
|23Jesper Karlsson
|24Thijs Dallinga
|25Massimo Pessina
|29Lorenzo De Silvestri
|30Benjamin Dominguez
|80Giovanni Fabbian
AS Roma – Bologna FC, transmisja meczu
Sobotnie spotkanie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu AS Roma – Bologna będzie dostępna w stacji Eleven Sports 2 od godziny 20:45. Rywalizację skomentują Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski. Starcie będzie także dostępne na antenie Polsat Sport 1.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.