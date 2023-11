IMAGO/Arron Gent/News Images Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Arsenal – Sevilla, typy bukmacherskie

Środowy mecz na Emirates Stadium to jeden z ciekawiej zapowiadających się tego dnia pojedynków w Lidze Mistrzów. Arsenal, choć ostatnio wykazuje oznaki zadyszki, ma po swojej stronie wszystko, co potrzebne, aby odprawić z kwitkiem Sevillę. W Londynie zdają sobie sprawę, że wygrana w tym praktycznie zapewni im awans do fazy pucharowej, bez oglądania się na wyniki innych meczów. Trudno się również spodziewać nagłej przemiany w wykonaniu gości, którzy w tym sezonie mają ogromne problemy z odnoszeniem zwycięstw. Ja w tym meczu stawiam na wygraną gospodarzy, korzystając przy tym z promocji Superbet, który pozwala postawić taki zakład po kursie 150.00. Oferta jest skierowana do nowych klientów, a więcej informacji na jej temat znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Arsenalu

Arsenal – Sevilla, bonus 300 zł za wygrany zakład 1X2

Przy okazji środowego spotkania Arsenal – Sevilla warto rozważyć skorzystanie z promocji Superbet, dzięki której zakład na wygraną jednej z drużyn lub remis można postawić po kursie 150.00, co w przypadku powodzenia pozwala odebrać bonus o wartości 300 zł. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL wyrażając przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon SOLO na którym znajdzie się zakład 1 lub X lub 2 na dowolny mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów (8-8 listopada 2023) Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 300 zł

Arsenal – Sevilla, ostatnie wyniki

Po trzech pierwszych kolejkach fazy grupowej w zdecydowanie lepszej sytuacji jest Arsenal, który z sześcioma punktami na koncie prowadzi w tabeli grupy B. Kanonierzy w dotychczasowych spotkaniach pozostawili w pokonanym polu PSV Eindhoven (4:0) i Sevillę (2:1) oraz niespodziewanie ulegli francuskiemu RC Lens (1:2).

Z kolei Sevilla pozostaje na razie bez wygranej. Hiszpanie rywalizację w grupie rozpoczęli od dwóch remisów – 1:1 z Lens i 2:2 z Sevillą. W trzecim spotkaniu uznać wyższość Arsenalu. Z dwoma punktami na koncie znajduje się w sytuacji, w której nie może sobie pozwolić na kolejne straty punktów, jeżeli myśli o awansie do fazy pucharowej.

Arsenal do środowego spotkania przystąpi w nienajlepszych nastrojach, co oczywiście ma związek z ostatnimi słabszymi występami na krajowych boiskach. Zespół Unaia Emery’ego najpierw pożegnał się z rozgrywkami Carabao Cup, przegrywając 1:3 z West Hamem United, a w ostatni weekend uległ 0:1 Newcastle United w meczu Premier League.

Arsenal – Sevilla, historia

Pierwszy pojedynek w ramach grupowej rywalizacji, który odbył się 24 października, zakończył się wygraną 2:1 Arsenalu. Była to jednocześnie druga wygrana Kanonierów w trzeciej konfrontacji obu zespołów w europejskich pucharów. Wcześniej obie drużyny rywalizowały ze sobą w sezonie 2007/08. Oba spotkania zakończyły się wygranymi gospodarzy (3:0 w Londynie, 3:1 w Sewilli).

Arsenal – Sevilla, kursy bukmacherskie

Arsenal mimo ostatnich potknięć na krajowych boiskach, jest uważany przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta wtorkowego spotkania. W standardowych ofertach kurs na wygraną Kanonierów nie przekracza 1.33. Rozważając typ na zwycięstwo Arsenalu warto zwrócić uwagę na promocję Superbet, dzięki której po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość zagrania takiego zakładu po kursie 150.00. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz wyżej.

Arsenal – Sevilla, typ kibiców

Arsenal – Sevilla, przewidywane składy

Kibice Arsenalu na pewno martwią się stanem zdrowia Martina Odegaarda, który nie wystąpił w ostatnim ligowym meczu z Newcastle United z powodu urazu biodra. Pod znakiem zapytania stoi również jego występ w środowym spotkaniu. Na liście nieobecnych w zespole Kanonierów na pewno znajdą się Thomas Partey, Emile Smith Rowe, Jurrien Timber i Gabriel Jesus.

W zespole Sevilli na pewno nie zobaczymy Marcao i Alfonso Pereza. Mało prawdopodobny jest także wystep Sergio Ramosa i Fernando.

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Sevilla FC Diego Alonso Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Sevilla FC Diego Alonso Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 29 Kai Havertz 31 Karl Hein 1 Marko Dmitrovic 3 Adrià Pedrosa 8 Joan Jordán 9 Rafael Mir 14 Tanguy Nianzou Kouassi 15 Youssef En-Nesyri 16 Jesus Navas 17 Erik Lamela 18 Djibril Sow 20 Fernando 21 Oliver Torres 27 Kike Salas Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Sevilla FC Diego Alonso Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Sevilla FC Diego Alonso Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 29 Kai Havertz 31 Karl Hein 1 Marko Dmitrovic 3 Adrià Pedrosa 8 Joan Jordán 9 Rafael Mir 14 Tanguy Nianzou Kouassi 15 Youssef En-Nesyri 16 Jesus Navas 17 Erik Lamela 18 Djibril Sow 20 Fernando 21 Oliver Torres 27 Kike Salas

Arsenal – Sevilla, transmisja meczu

Mecz grupy B Ligi Mistrzów Arsenal – Sevilla rozegrany zostanie w środę (8 listopada) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1, a także za pośrednictwem CANAL+ online. Teraz pakiet obejmujący kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports i dający możliwość oglądania wszystkich meczów Ligi Mistrzów można uzyskać z rabatem 240 zł. Oferta dotyczy rocznej oferty.

