Arsenal – West Ham: typy bukmacherskie

Mecz Arsenal – West Ham United jeszcze kilka sezonów temu można było nazwać spotkaniem zespołów z czołówki Premier League. Oba zespoły poszły jednak w różnych kierunkach. Na Emirates Stadium starają się wygrać wreszcie mistrzostwo Anglii. Z kolei w innej części Londynu muszą myśleć o tym, aby nie pożegnać się z angielską elitą. Jak wpłynie to na wynik meczu? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Arsenal – West Ham: ostatnie wyniki

Arsenal nie oszczędzał na transferach w letnim oknie transferowym. Mikel Arteta udowadnia jednak swoim przełożonym, że ci postąpili trafnie zgadzając się na angaż nowych piłkarzy. Popularni Kanonierzy wygrywają mecze seriami. Jednocześnie na ich koncie znajduje się zaledwie jedna porażka, z broniącymi tytułu mistrzowskiego Liverpoolem (0:1). W tygodniu Arsenal pokonał Olympiakos 3:0 w Lidze Mistrzów.

Wyniki West Hamu pozostawiają wiele do życzenia. W minionej serii gier drużynie Nuno Espirito Santo udało się zremisować 1:1 z Evertonem, ale wciąż był to wynik poniżej oczekiwań. West Ham wygrał bowiem zaledwie jeden mecz na poziomie Premier League. To pozycjonuje natomiast drużynę w strefie spadkowej.

Arsenal – West Ham: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą dwukrotnie. Arsenal nie miał litości dla West Hamu podczas wyjazdowej konfrontacji i pokonał rywala aż 5:2. Co ciekawe, każda z siedmiu bramek padła przed przerwą. West Ham zrewanżował się Arsenalowi skromną wygraną 1:0.

Arsenal – West Ham: kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie w Londynie ma wyraźnego faworyta i jest nim Arsenal. Wygraną miejscowych można postawić maksymalnie po kursie 1.22. Wytypowanie zwycięstwa West Hamu wiąże się z kilkunastokrotnie wyższym współczynnikiem, który sięga nawet 14.5. Potencjalny podział punktów to kurs między 5.25 a 6.60.

Arsenal – West Ham: kto wygra?

Arsenal – West Ham: przewidywane składy

Arsenal – West Ham: transmisja meczu

Mecz Arsenal – West Ham odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

