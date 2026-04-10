Arsenal FC – AFC Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

Arsenal – Bournemouth: typy bukmacherskie
W 32. kolejce Premier League pierwszą sobotnią rywalizacją będzie mecz na Emirates Stadium, gdzie w akcji zobaczymy lidera rozgrywek. Arsenal podejmie u siebie Bournemouth, które podobnie jak Kanonierzy, nie zwykło przegrywać spotkań. Na korzyść gości działa fakt, że w ostatnich latach mają oni patent na drużynę Mikela Artety. Jego zespół za priorytet stawia sobie teraz z kolei awans do półfinału Ligi Mistrzów. Czy to wpłynie na przebieg najbliższego starcia? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Arsenal – Bournemouth: ostatnie wyniki
Piłkarze Arsenalu potrzebowali przerwy od rozgrywania meczów klubowych. Kanonierzy doznali bowiem dwóch porażek z rzędu w krajowych rozgrywkach pucharowych. Szczególnie bolesny był przegrany finał EFL Cup z Manchesterem City (0:2). Londyńczycy pożegnali się też z szansą na zdobycie FA Cup po odpadnięciu z Southampton (1:2). Arsenal przybliżył się jednak do znalezienia się w półfinale Ligi Mistrzów po pokonaniu 1:0 Sportingu Lizbona.
Forma Bournemouth to ewenement w Premier League. Zespół ten zremisował pięć ostatnich meczów. Zestaw przeciwników nie był jednak imponujący i kibice tego zespołu mogą mieć niedosyt wobec każdego ze spotkań, oprócz starcia z Manchesterem United. Niedawna konfrontacja z Czerwonymi Diabłami zakończyła się rezultatem 2:2.
Arsenal – Bournemouth: historia
Bournemouth to nie jest przeciwnik, z którym lubi grać Arsenal. Kanonierzy w minionym sezonie doznali z tym rywalem dwóch porażek (1:2 u siebie i 0:2 na wyjeździe). Serię porażek udało się londyńczykom przerwać w styczniu tego roku. Wisienki ponownie narzuciły trudne warunki, ale Arsenal zdołał wygrać w delegacji 3:2.
Arsenal – Bournemouth: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.44, przy współczynniku 6.60 na sukces Bournemouth. Remis wyceniono kursem między 4.45 a 4.60.
Arsenal – Bournemouth: kto wygra?
Arsenal – Bournemouth: przewidywane składy
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli
Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson
Arsenal – Bournemouth: transmisja meczu
Mecz Arsenal – Bournemouth odbędzie się w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
