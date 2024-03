Arka - Wisła: typy i kursy na mecz 1 Ligi. W piątkowy wieczór w Gdyni rozegrany zostanie jeden z kluczowych pojedynków w walce o awans do Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie staną bezpośredni rywale.

Arka – Wisła, typy bukmacherskie

Dwóch bezpośrednich rywali w walce o awans do Ekstraklasy zmierzy się ze sobą w piątkowy wieczór. Arka Gdynia liczy na czwarte zwycięstwo z rzędu i potwierdzenie wysokiej formy przed własną publicznością. W tym sezonie drużyna z Trójmiasta doznała tylko jednej porażki u siebie. Gospodarze będą chcieli również zrewanżować się Wiśle za wysoką porażkę 1:5 w rundzie jesiennej. Wisła Kraków również dysponuje silnym zespołem, którego stać na pokonanie każdego rywala w lidze. W piątek będzie chciała to udowodnić. W Gdyni szykuje się bardzo ciekawe widowisko, w który nie powinno zabraknąć goli. W tym miejscu zwracam uwagę na ofertę Superbet, który oferuje możliwość postawienia zakładu na gola Arka lub Wisły po kursie 100.00. Promocja jest skierowana do nowych klientów, którzy założą konto z kodem GOAL. Mój typ: gol dla Wisły.

Arka – Wisła, kurs 100.00 na gola jednej z drużyn

Superbet przygotował świetną ofertę na piątkowy hit pierwszej ligi. Wpisując podczas rejestracji w Superbet kod bonusowy GOAL można skorzystać ze specjalnej promocji – kursu 100.00 na gola Arki lub Wisły. Przy rejestracji należy również pamiętać o wyrażeniu zgód marketingowych. Po spełnieniu tych warunków i dokonaniu depozytu w kwocie co najmniej 50 zł, należy zagrać pojedynczy kupon z typem na gola jednej z drużyn za minimum 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony otrzymać freebet o wartości 200 zł.

Arka – Wisła, ostatnie wyniki

Arka Gdynia świetnie spisuje się od początku rundy wiosennej. W trzech rozegranych spotkaniach w tym roku zdobyła komplet dziewięciu punktów, strzeliła dziewięć bramek, tracąc przy tym tylko jedną. Drużyna prowadzona przez Wojciecha Łobodzińskiego wygrywało kolejno z Polonią Warszawa (3:0 na wyjeździe), Stalą Rzeszów (5:1 u siebie) i GKS-em Tychy (1:0 na wyjeździe). Zdobycz tak pozwoliła Arce objąć prowadzenie w ligowej tabeli. Aktualnie ma dwa punkty przewagi nad drugą Lechią Gdańsk i trzy nad trzeciem GKS-em Tychy.

Sześć punktów mniej od Arki na swoim koncie ma Wisła Kraków. Biała Gwiazda w 2024 roku rozegrała już cztery oficjalne spotkania. Rywalizację rozpoczęła od szczęśliwej wygranej 2:1 w wyjazdowym meczu ze Stalą Rzeszów. W kolejnym spotkania musiała jednak u siebie uznać wyższość GKS-u Tychy (1:0). Do piątkowego meczu w Gdyni wiślacy przystąpią jednak w dobrych nastrojach. To efekt pucharowego zwycięstwa nad Widzewem Łódź (2:1 u siebie) i awansu do półfinału oraz ostatniej ligowej wygranej z Odrą Opole (2:1 na wyjeździe).

Arka – Wisła, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie był jednostronnym widowiskiem. Wisła Kraków nie dała bowiem żadnych szans rywalom, pewnie wygrywając 5:1 przed własną publicznością. Bramki dla Białej Gwiazdy zdobywali Angel Rodado (trzy), Goku oraz Dawid Olejarka. Jedyne trafienie dla Arki zanotował Karol Czubak.

Był to również trzeci z rzędu ligowy mecz tych zespołów, który zakończył się wygraną Wisły. W poprzednim sezonie Biała Gwiazda zwyciężyła w obu meczach – 1:0 u siebie i 3:1 na wyjeździe. Arka na wygraną czeka od lipca 2020 roku, kiedy pokonała Wisłę 1:0 w Krakowie, jeszcze na boiskach Ekstraklasy.

Arka – Wisła, kursy bukmacherskie

Dużym atutem Arki w piątkowym meczu będzie gra przed własną publicznością, przed którą w tym sezonie doznała tylko jednej porażki. Wysoka forma gdynian na początku rundy wiosennej sprawiła, że bukmacherzy stawiają ją w roli faworyta spotkania z Wisłą. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w okolicy 2.10-2.20. Natomiast typ na wygraną Wisły to kurs sięgający 3.20. Wysokie kursy na ten mecz można znaleść w ofercie Superbet. Nowi klienci, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL, mogą również postawić zakład na gola jednej z drużyn po kursie 100.00. Szczegóły tej oferty znajdziesz wyżej.

Arka – Wisła, typ kibiców

Arka – Wisła, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Wisły przed meczem z Arkiem nie uległa zmianie w porównaniu do ostatniej kolejki. Wyłączeni z gry ze względów zdrowotnych pozostają Vullnet Basha, Kamil Broda, Patryk Gogów, David Junca, Igor Sapała, Bartosz Talar i Miki Villar. W wyjściowym składzie Białej Gwiazdy nie należy również spodziewać się rewolucji.

Arka: Lenarcik – Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Gojny – Skóra, Gol, Milewski, Adamczyk, Kobacki – Czubak

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Krzyżanowski – Alfaro, Duda, Carbo, Goku, Bregu – Rodado

Arka – Wisła, transmisja meczu

Mecz Arka – Wisła to hit 23. kolejki Fortuna 1 Ligi. Transmisji z tego spotkania nie zabraknie oczywiście w polskiej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra. Spotkanie odbędzie się w piątek (8 marca) o godzinie 20:30.

