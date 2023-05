Arka Gdynia - Ruch Chorzów: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Arcyciekawie zapowiada się druga sobotnia batalia na zapleczu PKO Ekstraklasy, mogąca mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o awans do elity. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Arka Gdynia

1. liga Arka Gdynia Ruch Chorzów 2.10 3.70 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 08:29 .

Arka Gdynia – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Arka Gdynia i Ruch Chorzów to dwie drużyny, które są zaangażowane w grę o awans do Ekstraklasy. Różnica polega na tym, że ekipa Ryszarda Wieczorka bije się o miejsce w barażach. Niebiescy natomiast koncentrują się na grze o bezpośrednią promocję do elity.

W tej kampanii w roli gospodarza gdynianie w piętnastu rozegranych meczach u siebie wygrali tylko trzy razy, notując również sześć remisów i sześć porażek. 14-krotny mistrz Polski jest natomiast jedną z najlepiej punktujących ekip na wyjazdach, co potwierdza bilans 24 oczek wywalczonych w roli gościa.

Naszym zdaniem górą w sobotniej batalii będą podopieczni Jarosława Skrobacza. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Arka Gdynia – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Arkowcy przystąpią do sobotniej potyczki, będąc od dwóch meczów bez wygranej. W ostatniej kolejce Stal Rzeszów znalazła panaceum na Arkę (2:1).

Ogólnie w ośmiu ostatnich spotkaniach ligowych gdynianie wygrali tylko raz, gdy w pokonanym polu pozostawili Chrobry Głogów (3:0). Ponadto zaliczyli cztery remisy i dwie porażki.

14-krotny mistrz Polski podejdzie natomiast do potyczki w Gdyni podrażniony porażką z Resovią (1:3). Jednocześnie Ruch znalazł pogromcę po dwóch z rzędu zwycięstwach.

Na wyjeździe ostatnio chorzowianie pokonali Sandecję Nowy Sącz (1:0). Wcześniej ekipa Jarosława Skrobacza w roli gościa przegrywała z Zagłębiem Sosnowiec (0:2) i Bruk-Betem Termaliką (1:2).

Arka Gdynia – Ruch Chorzów, historia

W pierwszej batalii w tej kampanii z udziałem obu drużyn padło sześć goli. Górą była Arka (4:2). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami cztery razy wygrali gdynianie, w tym raz po dogrywce w Pucharze Polski. W jednym spotkaniu miał miejsce remis. Po raz ostatni Niebiescy pokonali Arkę dawno temu, bo w 2011 roku. Gole dla chorzowian strzelili wówczas Łukasz Janoszka i Maciej Jankowski.

Arka Gdynia – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Kurs na remis w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3,60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Arka Gdynia – Ruch Chorzów, przewidywane składy

W ekipie z Gdyni na pewno nie będzie mógł wystąpić w sobotę Marcus Vinicius. Z kolei w drużynie z Chorzowa zabraknie Konrada Kasolika. Ponadto wyłączony z gry będzie Przemysława Maja. Pocieszające dla fanów Niebieskich jest z kolei to, że do dyspozycji trenera Skrobacza będzie Patryk Sikora.

Arka: Krzepisz – Marcjanik, Azackyj, Gol, Stępień, Milewski, Adamczyk, Skóra, Haydary, Gojny, Czubak

Ruch: Bielecki – Sadlok, Szur, Szywacz, Michalski, Sedlak, Sikora, Foszmańczyk, Feliks, Kobusiński, Szczepan

Arka Gdynia – Ruch Chorzów, kto wygra

Arka Gdynia – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Mecz Arka – Ruch będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Extra. Rywalizacja zacznie się w sobotę 12 maja o godzinie 17:30.

