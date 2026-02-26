Arka Gdynia – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Derby Trójmiasta będą ozdobą 23. kolejki naszej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższy piątek, 27 lutego o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

Przed nami kolejne derby Trójmiasta – Arka Gdynia podejmie Lechię Gdańsk w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W tabeli nieco wyżej plasują się Biało-Zieloni, którzy z dorobkiem 27 punktów zajmują 11. miejsce, podczas gdy Żółto-Niebiescy mają 25 oczek i znajdują się na 15. pozycji. Różnica jest więc niewielka, co dodatkowo podnosi stawkę spotkania. Derbowe starcia tych ekip od lat gwarantują ogromne emocje oraz twardą walkę. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w ten piątek, 27 lutego o godzinie 20:30.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Lechii Gdańsk. Moim zdaniem zespół prowadzony przez Johna Carvera ma większe szanse na triumf i sięgnięcie po komplet punktów. Umieszczam więc taki zakład na swoim kuponie. Mój typ: wygrana Lechii Gdańsk.

Ernest STS 2.50 Zwycięstwo Lechii Odwiedź STS

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Arka Gdynia oraz Lechia Gdańsk są w bardzo dobrej sytuacji kadrowej przed derbami Trójmiasta. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie zawieszonego za żółte kartki Michała Marcjanika, natomiast w ekipie gości wszyscy piłkarze powinni być dostępni. Dzięki temu oba zespoły mają szerokie możliwości wyboru składu, co zapowiada świetne widowisko.

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w ostatnich dwóch meczach PKO BP Ekstraklasy wygrała 2:1 z GKS-em Katowice, ale za to przegrała 0:1 z Pogonią Szczecin. Lechia Gdańsk zanotowała bardzo podobne rezultaty – uległa Zagłębiu Lubin 0:2 oraz pokonała Motor Lublin 3:2. Obie drużyny potrafią więc zdobywać punkty, lecz często też tracą bramki w kluczowych momentach.

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk, historia

Bezpośrednia rywalizacja Arki Gdynia z Lechią Gdańsk to jedno z najbardziej zaciętych derbowych starć. W poprzednich pięciu spotkaniach to ekipa Biało-Zielonych ma lepszy bilans, notując aż trzy zwycięstwa. W tym czasie drużyna Żółto-Niebieskich wygrała tylko raz, a jeden mecz zakończył się remisem. Potyczki tych zespołów zawsze są pełne emocji.

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego derbowego spotkania są goście, którzy znajdują się wyżej od gospodarzy w ligowej tabeli. Kurs na wygraną Arki Gdynia wynosi mniej więcej 2.75, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to około 2.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Załóż nowe konto u legalnego bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Arka Gdynia Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2026 22:05

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Arka: Węglarz – Szota, Hermoso, Gojny – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Gaprindashvili – Rusyn, Kerk – Espiau

Lechia: Paulsen – Wójtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko – Neugebauer, Zhelizko, Kapić – Mena, Bobcek, Cirković

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Pojedynek pomiędzy Arką Gdynia a Lechią Gdańsk oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w ten piątek, 27 lutego o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.