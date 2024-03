Anglia – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2024)

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Marcus Rashford

Anglia Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 marca 2024 20:47 .

Anglia – Belgia, typy bukmacherskie

Anglia nie może sobie pozwolić na dwie porażki z rzędu na Wembley. Co prawda mówimy tylko o meczach towarzyskich, ale taki scenariusz wywołałby burzę w brytyjskiej prasie. Zwłaszcza, że Synowie Albionu mają piekielnie mocną kadrę i zamierzają wygrać mistrzostwo Europy. Problem w tym, że gospodarze będą nadal bez swojego najlepszego strzelca, czyli Harry’ego Kane’a. Belgowie mają kim straszyć w ofensywie. Mecz może być zacięty. Mój typ: remis.

STS 3.60 Anglia – Belgia: remis Zagraj!

Anglia – Belgia, ostatnie wyniki

Anglicy uchodzą za faworytów Euro 2024. Kilka dni temu musieli jednak przełknąć gorycz porażki w towarzyskim spotkaniu z Brazylią (0:1) na Wembley. Selekcjoner Gareth Southgate musi sobie radzić bez kontuzjowanego Harry’ego Kane’a, który został już odesłany do swojego klubu.

Kilka dni temu szansę dostał Ollie Watkins z Aston Villi. We wtorek na szpicy zagrać ma z kolei Ivan Toney, który występuje na co dzień w Brentford. U jego boku grać będą Marcus Rashford i Jude Bellingham.

Belgowie przystąpią do tego starcia po bezbramkowym remisie w towarzyskim starciu z Irlandią. Czerwone Diabły muszą radzić sobie bez kontuzjowanego Kevina de Bruyne. Możliwe, że do wyjściowego składu wróci tym razem najlepszy napastnik Romelu Lukaku, który zmagał się z drobnym urazem.

Anglia – Belgia, historia

Zespoły te spotkają się po raz pierwszy od jesieni 2020 roku, gdy rywalizowały dwukrotnie w Lidze Narodów. Anglicy wygrali u siebie 2:1 Mounta i Rashforda. W rewanżu lepsi okazali się Belgowie, którzy zrewanżowali się zwyciężając 2:0.

Anglia – Belgia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Anglia. Jeśli rozważasz typ na wygraną Synów Albionu,, to kursy na takie zdarzenie sięgają 1.80. Natomiast na zwycięstwo Belgii oscylują w granicach 4.20 – 4.40. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Anglia – Belgia, kto wygra?

Kto wygra? wygra Anglia 0% padnie remis 0% wygra Belgia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygra Anglia

padnie remis

wygra Belgia

Anglia – Belgia, przewidywane składy

Anglia: Pickford; Konsa, Stones, Branthwaite, Gomez; Mainoo, Rice; Bowen, Bellingham, Rashford; Toney

Belgia: Kaminski; Meunier, Faes, Theate, Deman; Tielemans, Onana, Vermeeren; Bakayoko, Lukaku, Doku

Anglia – Belgia, transmisja meczu

Mecz Anglia – Belgia odbędzie się we wtorek 26 marca o 20:45. Transmisję z tego spotkania zobaczymy na żywo na antenie Polsatu Sport Premium 3.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.